Boete voor farmaceut is mijlpaal, maar zal de opioïdencrisis niet oplossen

Voor het eerst is een farmaceut schuldig bevonden aan het mede-veroorzaken van de Amerikaanse opioïdencrisis. Een mijlpaal en steun in de rug voor 1.500 andere zaken die nog moeten dienen. Maar het vonnis lost de crisis niet op.

In zijn uitspraak schuwde rechter Thad Balkman de grote woorden niet. De marketingcampagnes van farmaceut Johnson & Johnson waren ‘incorrect, misleidend en gevaarlijk’, met ‘exceptioneel stijgende verslavingscijfers, overdosisdoden’ en naar pijnstillers hunkerende baby’s tot gevolg. Balkman legde het bedrijf voor zijn rol in de Amerikaanse opioïdencrisis daarom een boete op van 572 miljoen dollar – ruim een half miljard euro.

Het vonnis in de staat Oklahoma, maandagavond Nederlandse tijd uitgesproken, zien analisten en Amerikaanse media als een mijlpaal. Het is voor het eerst dat een farmaceut is veroordeeld voor zijn aandeel in de pijnstillers-epidemie, die van de ongelooflijke cijfers aan elkaar hangt. Sinds het jaar 2000 zijn in de Verenigde Staten meer dan 400 duizend mensen omgekomen door een overdosis opioïden, de afgelopen twee jaar waren dat er meer dan 47 duizend per jaar – 128 per dag, meer doden dan in het verkeer. Economische adviseurs van het Witte Huis berekenden in 2015 de maatschappelijke schade: 500 miljard dollar per jaar.

Johnson & Johnson is volgens de rechter een van de partijen die aan de basis staat van de epidemie door de zware pijnstillers agressief te promoten. Daarbij overdreef het bedrijf de werking van de pillen en maakte het verslavingsgevaar kleiner dan het was.

Beleggers waren niet onder de indruk van de boete, die vele malen lager was dan de eis van 17 miljard dollar: het aandeel van de farmaceut steeg na de uitspraak zelfs met 5 procent. De advocaat van Johnson & Johnson kondigde onmiddellijk aan – ‘met kracht’– in hoger beroep te gaan.

Toch betekent de uitspraak een steun in de rug voor de ongeveer 1.500 andere rechtszaken die nog op de rol staan tegen zo’n 25 farmaceutische bedrijven. 48 Amerikaanse staten, en ongeveer 2.000 regionale en lokale overheden willen allemaal op hun eigen manier geld zien van de farma-industrie, waarbij ze elkaar regelmatig voor de voeten lopen in de hoop een eigen schikking af te dwingen. Eerder schikten de farmaceuten Purdue en Teva al met Oklahoma voor respectievelijk 243 en 75 miljoen euro.

Altijd een markt

Al die rechtszaken lossen de opioïdencrisis ondertussen niet op, zegt Marcel Bouvy, hoogleraar Farmaceutische Patiëntenzorg aan de Universiteit Utrecht, en onderzoeksleider van een wetenschappelijk consortium dat het gebruik van verslavende pijnstillers in Nederland onderzoekt.

Sinds 2011 daalt het aantal voorschriften door artsen van dit soort opiaten in de Verenigde Staten, maar ‘mensen zijn op recept verslaafd geraakt’ en zoeken op de zwarte markt verder naar pijnstillers als zij het van hun arts niet meer krijgen. Het verklaart ook waarom het aantal doden door pijnstillers sinds 2011 juist is toegenomen: de middelen uit het illegale circuit kennen hogere doseringen en worden niet of nauwelijks gecontroleerd.

‘Hoogstens realiseren farmaceuten zich door de uitspraak dat ze bij een nieuw verslavend middel voorzichtiger moeten zijn bij de promotionele activiteiten’, zegt Bouvy. Al is hij daar ook sceptisch over. ‘De mensheid heeft behoefte aan middelen die pijn en verdriet wegnemen, voor opiaten is altijd een markt. Nu zetten bedrijven in op cannabis, dat zou de oplossing moeten zijn. Alsof dat geen problemen met zich meebrengt.’

Alert blijven

In Nederland begon het grootschalig gebruik van opioïden ongeveer tien jaar later dan in de Verenigde Staten. Net als in de VS nemen de verslavingsproblemen hier ook ongeveer een decennium na de introductie toe, zij het op veel kleinere schaal. In 2018 kreeg het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) 424 meldingen van een overdosis waarin mogelijk opioïde oxycodon in het spel was, tegenover 280 meldingen in 2017.

De afgelopen jaren hebben huisartsen hun richtlijnen aangepast. ‘We zien ook dat ziekenhuizen hun protocollen veranderen en minder grote hoeveelheden zware pijnstillers meegeven bij ontslag. Of dat de verslavingsgolf heeft kunnen indammen, is nog niet zeker’, zegt Bouvy. ‘In de Verenigde Staten hebben we gezien dat die met enige vertraging op gang kwam. We moeten in Nederland en de rest van Europa de komende jaren erg alert blijven.’