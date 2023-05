Boete voor Amerikaanse abortusarts die in media vertelde over 10-jarige patiënt

Artsen gluren naar binnen bij de zaal waar hun collega Caitlin Bernard wordt verhoord. Beeld Mykal McEldowney / AP

Volgens de medische raad van Indiana, de organisatie die artsen in deze staat hun licentie geeft, heeft Bernard de privacy van het meisje geschonden, ook al heeft ze alleen in algemene termen over de kwestie gesproken en de identiteit van het kind nooit vermeld.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof had kort voordat Bernard haar verhaal deed het recht op abortus geschrapt, en de arts wilde mensen laten weten wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Haar patiënt was zes weken zwanger en ze woonde in Ohio, waar abortus na de uitspraak van het hof verboden was vanaf zes weken zwangerschap. Het meisje reisde daarom naar het naburige Indiana voor een behandeling.

Bernard vertelde een verslaggever van de Indianapolis Star over deze zaak, en hierna kreeg het verhaal zowel nationale als internationale aandacht. Tegenstanders van het abortusverbod, onder wie president Joe Biden, noemden deze zaak als voorbeeld van de impact die de beslissing van het Hooggerechtshof heeft.

Beroepsgeheim

Maar Bernard zou haar beroepsgeheim hebben geschonden door de buitenwereld over het meisje te vertellen, meende Todd Rokita, de hoofdaanklager van Indiana. Hierdoor zou ze het vertrouwen van patiënten in artsen ondermijnen, en zou ze het verhaal van de patiënt hebben misbruikt voor haar eigen belangen en overtuigingen. De aanklager eiste dat haar licentie werd ingetrokken.

Tijdens de hoorzitting donderdag, die in totaal 14 uur duurde, werd Bernard neergezet als een activist die niet meer geschikt zou zijn om als arts te werken. Bernard legde uit dat ze zich verplicht voelde om mensen te laten zien wat de gevolgen van het abortusverbod zijn. Ze werd emotioneel toen ze vertelde over minderjarige patiënten die een abortus willen nadat ze zijn verkracht, en hoe belangrijk het is voor mensen om te weten welke gevolgen het abortusverbod voor deze slachtoffers heeft. ‘Mensen moeten beseffen wat de gevolgen van de wetten in de echte wereld zijn, of dat nu over abortus of over andere zaken gaat’, stelde Bernard.

Op dit moment is abortus in Indiana in de meeste gevallen niet toegestaan, al wordt er nog soms een uitzondering gemaakt in geval van incest en verkrachting. Ook deze uitzondering wordt op dit moment aangevochten.

Politieke rel

Volgens Bernard was het onmogelijk om de identiteit van haar patiënt te achterhalen op basis van de informatie die zij aan de media had verstrekt, maar liep het kind wel het gevaar met naam en toenaam bekend te worden door de politieke rel die volgde. Sommige voorstanders van het abortusverbod geloofden het verhaal niet, en eisten meer details over de zaak om het te kunnen controleren.

Uiteindelijk kreeg Bernard een boete en een reprimande. Volgens de John Strobel, de voorzitter van de medische raad, was het belangrijk om de privacy van patiënten te beschermen, maar hij voegde eraan toe: ‘Ik denk dat Bernard een goede arts is.’