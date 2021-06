Boete na doodrijden Tamar (14) uit Marken, ouders willen verder onderzoek

De nabestaanden van de 14-jarige Tamar uit Marken omringen haar kist tijdens de uitvaart. Beeld ANP

Tamar verliet in de nacht van 25 juli 2020 haar huis na een ruzie over bedtijd. De politie vond haar lichaam later in de berm van de Zeedijk tussen Marken en Monnickendam. Uit onderzoek blijkt dat het meisje door de auto van de 28-jarige Irakees is overreden en daardoor kwam te overlijden. Ze was op slag dood.

De officier van justitie stelt dat de chauffeur ‘op die plek, midden in de nacht, redelijkerwijs geen persoon op de weg hoefde te verwachten’. Ook is er volgens haar geen bewijs dat de bestuurder roekeloos of onvoorzichtig reed, hoewel vaststaat dat de man tijdens het ongeluk op zijn telefoon keek. Vanwege de fatale afloop van het ongeluk is de boete daarvoor hoger dan gebruikelijk: 1.500 euro.

‘Er zitten ongerijmdheden in dit dossier’, stelt Sébas Diekstra, de advocaat van Tamars ouders. ‘Wij zijn bezig verkeersdeskundigen in te schakelen voor een grondige analyse van dit ongeval, om te kijken of er aanleiding is om vervolging af te dwingen.

De grijze Mazda 3 waarmee het meisje is doodgereden, kwam in zicht op basis van camerabeelden die in de bewuste nacht zijn gemaakt. Nadat de politie een foto van de auto had gepubliceerd, kwamen honderden tips binnen. In september vorig jaar werd de Irakese man in Duitsland aangehouden. Hij werd verdacht van het ‘verlaten van de plek van het ongeval’, maar mocht het onderzoek in vrijheid afwachten.

De man en zijn bijrijder hebben verklaard dat ze op enig moment ‘voelden dat hun auto ergens overheen reed, of door een gat in de weg reed’. Uit camerabeelden van die nacht blijkt dat twee – van de vier – inzittenden na het ongeval op een parkeerplaats uitstappen en de voorkant van de auto inspecteren. Ook zou uit de camerabeelden blijken dat die nacht alleen de Mazda bij het ongeluk betrokken kan zijn geweest.

Volgens het OM past de aard van het letsel van het meisje niet bij een aanrijding, en hield de chauffeur zich aan de maximumsnelheid: hij reed ongeveer 60 kilometer per uur, waar 80 was toegestaan. De verdachte keek, naar eigen zeggen, op het moment van de aanrijding op de navigatie van zijn telefoon.