Boerkaverbod niet voor 1 januari ingevoerd

Dat laat een woordvoerder van het ministerie weten in reactie op de uitspraken afgelopen weekend van de drie grote steden Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Volgens de steden heeft handhaving van het verbod geen prioriteit. De woordvoerder noemt die opstelling van de steden ‘prematuur’.

De gesprekken die het ministerie nog gaat voeren met zorginstellingen, openbaar vervoersbedrijven, scholen en overheidsinstellingen moeten duidelijkheid scheppen over hoe het boerkaverbod ingevoerd en gehandhaafd gaat worden.

De Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding werd in juni aangenomen door de Eerste Kamer. In de volksmond is de wet het boerkaverbod gaan heten, maar naast de boerka verbiedt de wet ook het dragen van bijvoorbeeld bivakmutsen en integraalhelmen in de betreffende sectoren.