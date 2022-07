Boerenzoon Jouke (16) bij thuiskomst: ‘Het scheelde een paar centimeter, dan was ik er niet meer geweest’

Jouke (in het midden, met wit T-shirt) is net terug van het politiebureau. Links op de foto moeder Tjitske en zusje Elke, rechts vader Jan en broers Age-jan en Sytse. Beeld Daniel Rostenthal

Het schemert al boven de uitgestrekte weilanden rond het Friese Akkrum als de telefoon van Jan Hospes gaat. De politie. Gespannen kijkt iedereen in de keuken van de boerderij naar zijn gezicht. Is er nieuws over Jouke, hun 16-jarige zoon die nog geen 24 uur geleden op zijn trekker werd beschoten door de politie en nu nog altijd in de cel zit? Maar Jan vertrekt geen spier.

‘Bêst genôch’, zegt hij – Fries voor prima. En dan hangt hij op.

Door het keukenraam flitsen even later de achterlichten van zijn auto langs op de landweg langs de boerderij. Jan is met een noodgang op weg naar Leeuwarden, naar zijn zoon. ‘Zo’, zegt Tjitske, terwijl ze haar man nakijkt, ‘die is goed van zijn padje af.’

Een uur daarvoor heeft de familie Hospes de deur geopend van hun 140 jaar oude boerderij. De oudste stal, die vastzit aan de woning, heeft enorme houten balken tot in de nok, met meterslange spinnenwebben. Er staan paarden, een veulentje en er is een groot hok met konijnen. In de andere stallen staan nog eens 120 koeien, het hart van het bedrijf.

Aan de grote, houten tafel in de keuken zitten moeder Tjitske, vader Jan, zoons Sytse (17) en Age-jan (14), en zusje Elske (12). De naam van het ontbrekende gezinslid aan tafel, Jouke, gonst sinds dinsdagavond door heel Nederland. Nadat filmpjes op internet verschenen waarop te zien is hoe de politie gericht op hem schoot tijdens een boerenprotest tegen het stikstofbeleid, en een kogel hem op een paar centimeter miste, is hij een soort martelaar geworden in de verhitte discussie.

Broer Sytse is nog steeds woedend, als hij het over die avond heeft. Hij beschrijft hoe hij dinsdagavond thuiskomt van zijn werk als zijn maten hem bellen en vragen of hij naar het industrieterrein in Heerenveen komt. Meteen klimt hij in zijn Unimog, een grote pickup. Jouke volgt hem op z’n trekker met aanhanger.

Stikstofplannen

De broers hebben hun toekomst altijd al gezien op de boerderij waar ze wonen. Maar nu de stikstofplannen naar buiten zijn gebracht, en blijkt dat hun boerderij met meer dan de helft moet inkrimpen, voelt het alsof hun leven van hen af wordt genomen. ‘We wilden onze stem laten horen’, zegt Sytse. Vader Jan: ‘Als je dat nu niet doet, ben je te laat. Want over twee jaar houdt het op deze manier voor ons gewoon op.’

Aangekomen op het industrieterrein blijkt dat er al veel politie is. ‘We hebben even een distributiecentrum geblokkeerd’, zegt Sytse. ‘Toen vroeg de politie ons om weg te gaan. Ze zeiden: over een paar minuten komt de ME, dan vegen we alles weg.’

De stoet trekkers rijdt richting schaatsstadion Thialf, waar de boeren op de grote parkeerplaats overleggen over het vervolg van hun protest. Lokale sensatiezoekers, volgens Sytse ‘mensen met van die gechipte auto’s’, mengen zich tussen hen. Ook politiemensen in burgerkleding lopen tussen de boeren door, om te horen wat hun plannen zijn.

‘We hadden er allemaal niet zoveel zin meer in’, zegt Sytse. ‘Dus we zeiden tegen elkaar: we gaan naar de McDonalds en dan gaan we de laatste 200 meter over de snelweg. Dan hebben we ons statement alsnog gemaakt.’

Maar als ze hun plan uitvoeren en van de snelweg afrijden, blokkeren drie politieauto’s de afrit. ‘Ik was als een van de eersten beneden’, zegt Sytse, die op dat moment vier voertuigen vóór zijn broer rijdt. ‘Een paar werden aangehouden, maar ik kon net wegkomen door er rechts omheen te rijden.’

Als hij al honderden meters verder is, hoort hij knallen. ‘Ik schrok niet’, zegt Sytse. ‘Ik dacht het valt vast mee, losse flodders misschien. Je denkt niet dat iemand echt op je gaat schieten.’

Sytse rijdt verder en ziet al snel dat zijn broertje weer aansluit. Een paar kilometer verderop stoppen ze even, om te bespreken wat er nou precies is gebeurd.

‘Ik ben met rubberen kogels beschoten’, zegt Jouke, die een piep in zijn oor heeft door de knal. Ze lachen. ‘Daarmee krijgen ze die trekker echt niet kapot’, zegt Sytse.

Maar als Jouke voor de zekerheid toch een rondje rond zijn trekker maakt, ziet hij het kogelgat. Op een stang tussen de ramen van zijn cabine. ‘Dit was geen rubberen kogel’, zegt hij.

Ze besluiten zo snel mogelijk door te rijden naar huis, zo’n 14 kilometer verderop. Onderweg belt Sytse hun vader, die via Whatsapp had gevraagd hoe het ging. ‘We zijn beschoten’, zegt hij. Zijn vader ligt al in bed en weet even niet wat hij moet zeggen. ‘Waar zijn jullie?’, brengt hij uiteindelijk uit. Op dat moment ziet Sytse een politieauto voor zich. ‘Ik moet nu ophangen’, zegt hij. ‘We worden aangehouden.’

‘Poging tot doodslag’

Dan gaat het snel. Jouke wordt uit zijn cabine gehaald, tegen de auto gezet en gefouilleerd. ‘Je bent aangehouden wegens poging tot doodslag’, zegt een agent tegen hem. ‘Wat?’, zegt Jouke. ‘Waar komt dat vandaan?’ Maar de agenten willen volgens de jongens verder niks zeggen. Jouke wordt meteen afgevoerd.

Verbouwereerd blijft Sytse achter. Meestal is hij juist degene die in de problemen komt. ‘Sytse is losbolliger’, zegt moeder Tjitske aan de keukentafel. ‘Een doener. Terwijl Jouke alles tien keer overdenkt voor hij iets doet. Hij is een rustige jongen, soms stil.’ Sytse: ‘Als Jouke mee op stap is, is er nooit ruzie.’

‘Ik ben een kop kleiner dan Jouke’, zegt Sytse, ‘maar ik ben wel sterker.’

Zusje Elske, vanaf de schoot van haar moeder: ‘Jullie zijn even sterk.’

Sytse: ‘Echt niet.’

Elske: ‘Oké, misschien ben jij 1 centimeter sterker.’

Hun vader heeft hun altijd een belangrijke opdracht gegeven: wat je ook doet, laat elkaar nooit in de steek. ‘Als het uit de klauwen loopt, staan we altijd voor elkaar’, zegt Sytse. ‘Ook al hebben we ervoor nog zo’n ruzie gehad.’

Die dinsdagavond brengt Tjitske haar zoon Sytse tot bedaren op de plek van de aanhouding. Hij is niet alleen woedend vanwege het schietincident, maar ook omdat sommige agenten zich volgens hem neerbuigend opstellen. ‘Twee agenten stonden te lachen bij het kogelgat’, zegt hij. ‘Toen werd het zwart voor mijn ogen.’

Als ze diep in de nacht thuiskomen, dringt het pas goed tot hen door: Jouke had wel dood kunnen zijn. En juist nu ze hem dichtbij zouden willen hebben, zit hij in een cel, en beschuldigt de politie hem ervan dat hij op hen inreed. Bij moeder Tjitske komen de tranen. Ze slapen niet echt, die nacht. Jan staat om 4 uur alweer op voor de koeien, Tjitske een half uur later.

Op woensdagochtend is hun zoon ineens een bekende Nederlander. Beelden van de schietpartij circuleren op internet, en lijken zijn onschuld aan te tonen. Boeren en sympathisanten uit het hele land zijn boos, en kondigen aan naar Leeuwarden te gaan om Jouke te bevrijden.

Boeren eisen vrijlating

Die middag zijn Jan en Tjitske op het politiebureau. Tjitske mag haar zoon even zien, hij lijkt rustig als altijd. Maar als ze hem omhelst, ziet ze dat hij aangeslagen is. ‘Je kunt je heel lang groot houden, maar als je moeder je vastpakt, dan komen de emoties.’

Buiten hebben zich inmiddels tientallen boeren verzameld die de vrijlating van Jouke eisen. Ook Sytse is met een groep vrienden gekomen, met veertig trekkers en shovels hebben ze hem opgehaald bij de boerderij. ‘Sommigen hadden de stront nog aan de laarzen zitten, ze waren zo op de trekker gestapt’, zegt hij.

De politie heeft met busjes de weg naar het bureau geblokkeerd. Binnen ziet Tjitske hoe de zenuwen toenemen en de politie zich voorbereidt op een veldslag. Relschoppers die niks met de boeren te maken hebben zijn al in de omgeving gesignaleerd.

Als ze naar buiten lopen hebben ze net gehoord dat hun zoon niet vrijkomt, een boodschap die bij de boeren niet goed zal vallen. ‘Jeetje Jan’, zegt ze tegen haar man, ‘hoe gaan we dit aanpakken? Want dit gaat straks helemaal mis. Dit wordt één grote timmerij.’

Ze besluit een bericht te sturen naar de groepsapps van de boze boeren. ‘Hij komt niet vrij vandaag. We vinden het super dat jullie hier allemaal zijn, maar het zou ook heel fijn zijn als we dan nu weer rustig terug naar huis gaan. Om de eer aan onszelf te houden.’

Binnen twintig minuten is er bijna geen trekker meer over in de buurt van het politiebureau en gaan ook Tjitske en Jan naar huis. Zonder hun zoon.

De politie bij Heerenveen, waar gericht is geschoten bij een boerenprotest bij Heerenveen. Demonstranten probeerden volgens de politie in te rijden op agenten en dienstauto’s. Beeld ANP

‘Daar hebben we hem’

Het is 10 uur woensdagavond als in de keuken van de boerderij de deur openzwaait. Een lange, hoogblonde jongen met een open gezicht loopt kalmpjes naar de tafel, alsof hij net van het land komt.

‘Daar hebben we hem hoor’, zegt Sytse.

‘Goeiedag’, zegt Jouke, met een bijna verlegen grijns. ‘Het is een hele gebeurtenis, hè.’

Als hij gaat zitten, is het eerste wat hij zegt: ‘Ik snap er echt niks van. Ik wil een gesprek met die politieagent. Ik wil weten waarom.’

Hij is even stil en kijkt voor zich uit. De afgelopen 24 uur heeft hij in zijn cel de film steeds opnieuw voor zichzelf afgespeeld. Wat was er nou precies gebeurd? Had hij iets gemist?

Steeds weer zag hij hoe hij stilstond op de afrit, waar de politieblokkade was. Hoe de trekkers voor hem er zonder problemen omheen reden. ‘Ik was nog bijna als laatste over’, zegt hij. ‘Ik dacht: nou, dan ga ik er ook maar omheen. Je gaat daar niet alleen staan. Dus ik reed rustig over het stoepje heen. Ik ben nog gestopt om te kijken of er geen verkeer aan kwam. Er was helemaal niks. Ik heb ook helemaal geen politieagent gezien.’

Als de kogel in de stang van zijn cabine vliegt, hoort hij een knal. ‘Pang, in mijn oor. Ik denk: harrejasses. Ik keek niet meer om. Ik denk: ik moet hier weg.’ Even later, als hij zijn broer heeft bijgehaald, ziet hij het kogelgat. ‘Dan gaat er echt van alles door je hoofd, echt van alles. Het had maar een paar centimeter gescheeld en dan was ik er niet meer geweest.’

Ook al werd hij beschuldigd van het inrijden op de politie, toch voelde hij op het bureau al snel dat agenten het beste met hem voor hadden. Alsof ze na het zien van het filmpje al hun eigen conclusies hadden getrokken. ‘Ze kwamen de hele tijd aan met koffie en cake’, zegt hij. ‘Ik mocht continu rondjes lopen en dan gingen ze even met me praten. Dat was echt super.’

‘Niet boos’

‘Ik ben ook niet boos op de politie’, zegt hij. ‘Maar wel op die man die schoot. Die mankeert wat.’ Jan: ‘We hebben in Friesland met de demonstraties heel goede contacten met de politie gehad. Veel agenten balen hier ook heel erg van.’ Tjitske: ‘Maar tegen deze agent gaan we wel aangifte doen, die moet niet meer in het veld.’

Aan de keukentafel, waar de laatste tijd toch al zoveel spanningen zijn vanwege de stikstofplannen en de desastreuze gevolgen voor hun boerderij, vertelt Jouke dat hij er alles voor over heeft. ‘Ik wil wel biologisch worden, ik wil wel een beetje kleiner worden, het maakt me allemaal niet uit. Als ik maar boer kan blijven.’

Al eerder hebben ze door het fosfaatbeleid zeventig koeien en kalveren moeten wegdoen. Dat doet pijn, zegt Jouke. ‘Het is gewoon een stuk van je. Ze hebben hun eigen karakter, sommigen dagen je uit. Dit is het leven dat ik wil.’ Zijn broers en zusje knikken. Het geldt ook voor hen.

Op de radio, die in de keuken al de hele avond op de achtergrond klinkt, leest een man het nieuws van half 11 voor. De 16-jarige jongen die gisteren werd opgepakt bij een trekkersprotest op de A32 bij Heerenveen, is vrijgelaten, zegt de stem. Hij blijft nog wel verdachte, ‘maar het OM zegt niet waarvan’.

Donderdag om 18.50 uur meldt het OM in een persbericht dat de zaak tegen Jouke is geseponeerd: ‘Op basis van een zorgvuldig en tegelijkertijd snel onderzoek komt het OM achteraf bezien tot de conclusie dat er geen aanknopingspunten zijn voor het vervolgen van deze jongeman.’