Boerenprotesten zetten Indiase premier Modi klem

Boeren in Ghaziabad verbranden woensdag bij een protestbijeenkomst de nieuwe landbouwwet. Beeld REUTERS

Even leek het er op dat de Indiase boeren, die al 45 dagen actie voeren tegen drie omstreden landbouwwetten, een grote overwinning hadden behaald. Het Hooggerechtshof oordeelde dinsdag dat de regering de invoering ervan voorlopig moet opschorten. Een gevoelige terechtwijzing voor premier Modi.

Opperrechter Sharad Bobde stelde op een hoorzitting in New Delhi dat de in september ingevoerde wetten zonder voldoende overleg tot stand zijn gekomen. Het hof stelde een commissie van onafhankelijke experts aan om de grieven te inventariseren en aan een compromis te werken, nu inmiddels al acht onderhandelingsrondes tussen regering en actievoerders op niets zijn uitgelopen. ‘Wij zullen de boeren beschermen.’

Wantrouwen boeren

De boeren zelf waren echter niet onder de indruk. Ze waren blij met de steun van het hof, maar hebben geen enkel vertrouwen in een bemiddelingscommissie. Rakesh Tikait, voorzitter van Bharti Kisan Union, een van de grootste boerenorganisaties, zei dat de protesten doorgaan tot de wetten worden ingetrokken.

‘Deze wetten zijn niet in het belang van de boeren’, zei Gursevak Singh, een jonge actievoerder in de voorstad Ghaziabad, waar woensdag kopieën van de gewraakte wetten onder luid gejuich in brand werden gestoken. ‘Wij willen dat de regering haar hersens gebruikt en de wetten intrekt.’

Iets waar de regering tot dusver niet over lijkt te piekeren. Verder dan enkele wijzigingen wil Modi niet gaan. Eind december zijn twee kleine compromissen overeengekomen: de regering zou de subsidie voor elektriciteit voor irrigatie behouden, en boeren worden niet bestraft voor het verbranden van oogstafval op de velden, een van de belangrijkste oorzaken van de extreme luchtvervuiling in India.

Hervorming

Volgens de regering zijn de gewraakte wetten een hervorming van een verouderde landbouwsector die lijdt aan bureaucratie, inefficiëntie en verkwisting. Boeren zullen straks hun producten beter kunnen verkopen en hun opbrengsten dankzij private partijen kunnen vergroten. Volgens de boeren is het een poging een einde te maken aan een stelsel dat hun altijd een minimumprijs voor graan en rijst garandeerde. Bovendien zal het de boeren overleveren aan het winstbejag van grote bedrijven.

Het verzet is ongekend massaal, met in totaal nu al meer dan 500 duizend actievoerders van alle rangen en standen, vooral uit de noordelijke landbouwstaten Punjab en Haryana (de twee staten die altijd het meest van het bestaande landbouwsysteem profiteerden). De activisten bivakkeren al bijna twee maanden in de kou om de toegangswegen naar Delhi te blokkeren. Het protest is heel goed georganiseerd (meer dan 40 boerenorganisaties zijn betrokken), met gaarkeukens, ambulances en medische posten, een ordedienst, een eigen krant.

Premier Modi en zijn hindoe-nationalistische regeringspartij BJP zitten met de boerenacties steeds meer in hun maag. Ze vormen niet alleen het meest grootschalige protest waarmee de regering-Modi ooit is geconfronteerd (massaler nog dan het verzet van moslims en andere minderheden vorig jaar tegen een nieuwe burgerschapswet), ze zouden ook de verdeelde oppositie en civil society kunnen samenbrengen.

De vraag is hoe de populist Modi de stemming onder de boeren zo heeft kunnen misverstaan. Burgerrechtenactivist Parminder Singh wijt het aan Modi’s ‘gebrek aan ervaring met massaprotesten’, zei hij tegen de BBC. De protesten zijn bovendien heel anders dan de boerenopstanden die India kent. Geen hongermarsen meer van analfabete dorpelingen, maar goed georganiseerde acties van vaak redelijk welvarende en ontwikkelde burgers, die niet alleen over verworven rechten gaan, maar ook over het directieve gecentraliseerde beleid van de regering-Modi, dat in het grote en diverse India steeds meer verzet oproept. Politicoloog Pratap Bhanu Mehta ziet de acties dan ook als een ‘assertieve uitdrukking van federalisme’.

De regering-Modi slaat terug met polariserende verdachtmakingen en nepnieuws. Dat suggereerde bijvoorbeeld de progressieve schrijfster Arundhati Roy, die bij een boerenmeeting was. Ze had eerder willen komen, zei ze, maar ze was bang geweest dat de regering de boeren dan zou uitmaken voor Naxalieten (maoïstische rebellen). Maar nu ze toch al Naxalieten en ‘atankwadi’ (terroristen) worden genoemd, maakt dat niet meer uit.

Roy vertelde de boeren dat het hele land de historische krachtmeting met de regering volgt. ‘Vooraf aan elke verkiezing vertellen de politici je dat ze met je zijn, maar daarna schurken ze meteen tegen het bedrijfsleven aan. Als we naar de geschiedenis kijken zien we dat de regering bedrijven vaak bevoordeelt ten koste van de gewone mensen’, aldus Roy. Bij het verslag in Times of India staat als lezerscommentaar: ‘Deze dame is anti-India!’

De afloop van de krachtmeting tussen regering en boeren blijft ongewis. Vrijdag zullen de partijen weer voor overleg om de tafel gaan. Leiders van de boeren kondigen intussen aan dat ze megaprotesten voorbereiden in aanloop naar de Dag van de Republiek op 26 januari. ‘We gaan twee miljoen boeren mobiliseren’, beloofde Kulwant Singh Sandhu van boerenorganisatie Jamhuri Kisan Sabha aan persbureau Reuters.