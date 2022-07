Boerenprotesten escaleren: ‘Politie-repressie lost dit niet op, hier is de politiek aan zet’

Medewerkers van een gespecialiseerd aannemersbedrijf saneren asbest dat boeren hadden neergelegd op de A1 bij Voorst. Beeld ANP

De boerenprotesten escaleren. De berm stond in brand deze week, in het holst van de nacht werd afval en puin op snelwegen gedumpt, ook materiaal met asbest. Er vonden ongelukken plaats. Bedrijven die de troep moesten opruimen werden geïntimideerd. Ook in de dorpsstraten verhardt de strijd. In Winterswijk verwijdert de gemeente de omgekeerde vlaggen niet meer vanwege bedreigingen, in Oldebroek gebeurde hetzelfde. De burgemeester trof twee mannen in haar tuin die een vlag probeerden te planten, één daarvan had een zak over zijn hoofd met twee gaten erin geknipt.

De acties worden extremer, de gevaren voor burgers nemen toe. ‘Laten we echt stoppen dit ‘demonstreren’ te noemen’, schreef D66-fractievoorzitter Jan Paternotte op Twitter. ‘Dit is terroriseren.’ Klopt dat? Waar ligt de grens tussen protest, extremisme of zelfs terrorisme?

Jelle van Buuren Beeld Universiteit Leiden

‘De boerenprotesten vallen in verschillende categorieën’, zegt Jelle van Buuren, terrorismedeskundige van de Universiteit Leiden. ‘Er zijn gewone demonstraties, zoals in Stroe. Burgerlijke ongehoorzaamheid en wetsovertreding kunnen daarbij horen, in een democratische samenleving mag het schuren. Langzaam rijden met trekkers op snelwegen heeft een zekere voorspelbaarheid, daarom valt het niet onder extremisme. Het wordt gevaarlijk als de boeren de snelwegen ’s nachts volstorten met troep. Daarvoor kan niet op tijd gewaarschuwd worden. Die acties zijn ontwrichtend. Als bedrijven die de snelwegen moeten opruimen bedreigd en geïntimideerd worden, gaat het activisme wel over in extremisme.’

Wanneer is er sprake van terrorisme?

‘Ik ben voorzichtig met die beladen term. We moeten de lat niet te laag leggen. Bij terrorisme is er sprake van geweld dat gericht is tegen mensenlevens. Dat is hier nog niet het geval. Nee, ook niet als boeren op snelwegen mensen in gevaar brengen, want dat is niet het doel van die acties. Bij terrorisme moet er sprake zijn van langdurige, maatschappelijke ontwrichting, ook dat zien we nu nog niet.

‘Een ander element van terrorisme is dat het geweld politiek-ideologisch gemotiveerd moet zijn. Dat is ingewikkeld in dit geval: het boerenprotest is gericht tegen een beleidsverandering, niet tegen het systeem of de democratie. Maar er zijn wel radicale elementen, radicale boeren. Diezelfde cocktail zag je bij de protesten tegen de coronamaatregelen: daar zaten mensen bij die gewoon demonstreerden, maar ook mensen die vinden dat we niet in een democratie leven, sterk anti-overheidsextremisme dus.’

Wat vindt u van de politieke reactie op de boerenprotesten, tot dusver?

‘Heel onduidelijk. Donderdag schreef premier Rutte op Twitter iets in de trant van ‘onacceptabel’ en ‘dit moet stoppen’. Dat klinkt net zo hulpeloos als: niet roken, want dat is slecht voor je gezondheid. Het is aan de politiek, de politie en het OM om duidelijk te maken waar de grenzen liggen en hoe die gehandhaafd gaan worden. Het kabinet zal een duidelijk standpunt moeten innemen. Ik ben nooit zo van de noodklok, maar er is wel degelijk iets aan de hand in de samenleving: polarisatie, wantrouwen naar de instituties. Dat vraagt om een zelfbewuste overheid, een zelfbewust openbaar bestuur.’

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging doet geen publieke optredens meer vanwege het ontvangen van doodsbedreigingen. Wat zegt dat over de stand van het land?

‘Dit laat zien dat de polarisatie van meerdere kanten kan komen. Nog niet duidelijk is uit welke hoek de bedreigingen komen. ‘Kennelijk worden we te groot in de peilingen’, zei ze zelf, maar radicale boeren kunnen haar ook aanwrijven dat ze zich deze week uitsprak tegen gevaarlijke acties. Wat we weten van de historische dynamiek van protestbewegingen is dat ze ook tot tegenbewegingen leiden, wat weer een verdere stap in de escalatie is.’

De politie lijkt te kiezen voor deëscalatie. Is dat een goede strategie?

‘Ja. Met repressie los je dit probleem niet op; met repressie kun je de bevolking er niet van overtuigen dat dit een goede oplossing is voor de stikstofcrisis. Dit is in wezen een maatschappelijk probleem en het is aan de politiek om het op te lossen.

‘Het klinkt soft, maar voor de politie is het belangrijk om met de boerenstand in gesprek te blijven, kijken wat ze in beweging kan krijgen. Dit gebeurt vast allemaal achter de schermen, maar het zou goed zijn om meer inzicht te geven in de uitkomst van die gesprekken. Voorkomen moet worden dat de politie draagvlak kwijtraakt. Dat gebeurde ook in de coronacrisis, zelfs burgemeesters riepen toen het kabinet op minder ad-hocmaatregelen te nemen omdat het beleid niet meer uit te leggen was. De politie kwam continu tegenover de bevolking te staan. Dat ondergraaft je instituties uiteindelijk ook.’

Bij protestacties van klimaatactivisten wordt er vaak snel ingegrepen, terwijl de boeren veel ruimte krijgen. Is er sprake van een dubbele moraal?

‘Die vraag wordt wel steeds nijpender. Als 100 demonstranten van Extinction Rebellion een kruispunt bezetten, dan is dat kruispunt na een uurtje vaak wel weer vrij. Ze stribbelen wat tegen als ze worden weggesleept, maar voor de politie is het gesneden koek. Bij de boeren is het anders: het is ook lastig om tegen vijftig trekkers op te treden met alleen een wapenstok en een politieauto. Het operationele probleem bepaalt dus hoe de politie reageert. Dat is aanvankelijk begrijpelijk, maar mag geen excuus blijven.’

Een radicale organisatie als Farmers Defence Force zegt niet betrokken te zijn bij de acties, maar heeft er wel begrip voor. Hoe kan de angel eruit worden gehaald als niet helemaal duidelijk is wie de aanjagers zijn?

‘Dat is lastig. Vergelijkingen gaan altijd mank, maar bij de radicalisering rondom de coronaprotesten heeft justitie bijvoorbeeld besloten gerichte actie te ondernemen tegen The Red Pill Journal, de site die een aanjagende rol speelde bij bedreigingen van Jaap van Dissel. Dat was een strategische, bijna chirurgische ingreep, bedoeld om een bron weg te halen. Je hoeft maar een blik op sociale media te werpen om te weten: ze hadden duizenden mensen kunnen vervolgen. Maar dat moet je juist niet doen. Je moet strategisch kijken.’

Trekkers blokkeren donderdag de snelweg bij het knooppunt Azelo in Overijssel. Beeld ANP

Voor de duiders van deze protesten is het balanceren, besluit Van Buuren. ‘Je kunt gemakkelijk meegesleurd worden door alle extremistische stemmen op sociale media, maar die zijn niet representatief. Niet alle boeren geloven in de complottheorie dat een ‘globalistische elite’ een machtsgreep doet. Er is sprake van extremisme en dat moet ook zeker benoemd worden. Tegelijkertijd is het belangrijk oog te houden voor hoe gevarieerd de boerenstem is.’