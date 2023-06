Boerenprotest op Malieveld trekt paar honderd mensen, Van der Plas zegt af na bedreigingen CDA’ers

Politieagenten en Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Bij de demonstratie zouden ook een aantal politici aanwezig zijn. Onder meer Wybren van Haga van BVNL, Roelof Bisschop van de SGP en Caroline van der Plas van de BBB stonden op het schema. ’s Middags liet Van der Plas echter weten niet naar de demonstratie te komen, omdat organisator FDF volgens haar niet genoeg afstand heeft genomen van het bedreigen van CDA-Kamerleden.

Woensdag gingen op sociale media telefoonnummers rond van CDA’ers. Bij een foto van FDF-voorman Mark van den Oever werd een oproep geplaatst de Kamerleden te bellen of een bericht te sturen. Politici spraken er schande van. Minister van Justitie Dilan Yesilgöz (VVD) noemt de actie ‘walgelijk, intimiderend en laf’. Fractievoorzitter van het CDA Pieter Heerma sprak van ‘schofterige intimidatie’ en premier Mark Rutte veroordeelde de actie in vergelijkbare woorden.

Van den Oever ontkende bij de NOS achter de oproep te zitten. Maar hij nam er ook geen afstand van. ‘Ik ben er ook niet rouwig om. Ze mogen ze prima bellen, daar zijn telefoons voor.’ Voor Van der Plas was dat reden om zich niet te laten zien bij de demonstratie.

Op de fiets

De opkomst bij de demonstratie was veel lager dan FDF had verwacht. Er werd gerekend op duizenden deelnemers, maar in de middag waren er een paar honderd komen opdagen op het Malieveld. Eigenlijk had FDF bij de tijdelijke Tweede Kamer op de Bezuidenhoutseweg willen demonstreren, maar daar stak de gemeente een stokje voor. FDF koos eieren voor haar geld en verkaste met tegenzin naar het Malieveld. Twee mensen zijn opgepakt, onder wie de chauffeur van de vrachtwagen die een podium wilde opbouwen bij de Tweede Kamer. Na eerst te hebben geweigerd, zei FDF toch naar het Malieveld te gaan.

Sinds de ochtend gold er een noodbevel in Den Haag. De angst was dat er veel boeren met trekkers naar de stad zouden komen, maar het waren er een handjevol. Drie gesignaleerde trekkers werden in de ochtend naar een parkeerplek aan de Brouwersgracht verwezen. Later werd twintig andere trekkerbestuurders opgedragen hun voertuig op een industrieterrein in de Haagse wijk Ypenburg te parkeren. Ze vervolgden hun weg naar het Malieveld op de fiets.

Boeren vanuit Ypenburg op de fiets op weg naar het Malieveld. Beeld ANP

Op de A28 bij Zwolle kwamen ongeveer twintig trekkers de snelweg op, die waarschijnlijk onderweg waren naar Den Haag voor het protest. Bij Nunspeet verlieten ze de snelweg weer, nadat de politie er eerder niet in was geslaagd hen naar een afrit te dirigeren. Hun kentekens zijn genoteerd.

Klappen Landbouwakkoord

De aanleiding voor de demonstratie is het debat in de Tweede Kamer over het klappen van het Landbouwakkoord. Vorige week bleek dat de onderhandelingen over het Landbouwakkoord op niets uitliepen toen landbouworganisatie LTO zich terugtrok. In september komt het kabinet daarom zelf met plannen over de toekomst van de landbouw.

Met name de rol van het CDA wordt belangrijk. Die partij kondigde eerder aan te willen heronderhandelen over het stikstofbeleid na het sluiten van een Landbouwakkoord. Nu dat er niet komt, is niet helder wanneer het CDA wel wil onderhandelen.