Boerenblokkades verstoren gevoelige aanvoerketens van supermarkten, met lege schappen tot gevolg

Boeren blokkeren een distributiecentrum van Albert Heijn in Utrecht. In de omgeving van die stad annuleerde de retailer alle onlinebestellingen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Ongeveer twintig distributiecentra van meerdere supermarktketens zijn maandag geblokkeerd of geblokkeerd geweest. Dat is flink: volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie van supermarkten, telt Nederland ongeveer veertig dergelijke centra. Vanuit daar bevoorraden supermarktketens hun winkels. De gevolgen van de blokkade waren daarom direct voelbaar.

Albert Heijn, waarvan twee van de zes distributiecentra zijn geblokkeerd, annuleerde online bestellingen vanwege blokkades van de centra in Geldermalsen en Utrecht. Lidl meldt bordjes in de winkels te hebben geplaatst: ‘Door landelijke boerenacties inzake de stikstofcrisis zijn in dit filiaal helaas niet alle artikelen voorradig.’ De boeren blokkeerden drie van de zes distributiecentra van de keten, waardoor sommige versproducten niet verkrijgbaar zijn, aldus een woordvoerder.

Jumbo werd het zwaarst getroffen: een woordvoerder meldt dat vijf van de zes distributiecentra zijn versperd. Een zesde distributiecentrum, in Veghel, was maandagochtend kortstondig geblokkeerd.

Supermarkten zeggen weinig over gevolgen

De supermarkten willen niet veel kwijt over de precieze gevolgen van de blokkades. Duidelijk is dat vooral aan verse producten tekorten ontstaan, zoals groenten, fruit en brood. Op normale dagen worden die soms meermaals per dag vanuit de distributiecentra geleverd, aldus een woordvoerder van brancheorganisatie CBL.

De aanvoerketens van supermarkten zijn zeer gevoelig voor verstoringen, zegt Laurens Sloot, bijzonder hoogleraar ondernemerschap in de detailhandel aan de Rijksuniversiteit Groningen. Opslag in distributiecentra is zo precies mogelijk afgesteld op de vraag van supermarkten, met name als het om versproducten gaat. ‘Het is dus niet zo dat als je de helft van je distributiecentra kwijt bent, de andere helft dat zomaar over kan nemen. Dan zouden die twee keer zo groot zijn als noodzakelijk.’

Als de blokkades niet langer dan een dag duren, zal de schade volgens Sloot beperkt blijven. Hij denkt dat de supermarktketens zich hebben voorbereid op de acties door in het weekeinde meer aan de winkels te leveren, omdat boeren al hadden aangekondigd distributiecentra plat te willen leggen. Bovendien is maandag een relatief rustige winkeldag. Ook CBL meldt dat supermarkten voorbereidingen hebben getroffen, maar weet niet welke keten precies wat heeft gedaan. Op vragen hierover gingen de supermarkten niet in.

‘Winkels leeg als drie dagen niet bevoorraad’

Desondanks verwacht Sloot dinsdagochtend meer lege schappen als supermarkten in de avond en nacht geen nieuwe leveringen krijgen. Als de blokkades langer duren, worden de gevolgen heftiger, legt hij uit. ‘Ik schat dat als supermarkten drie dagen helemaal niet beleverd worden, ze zo goed als leeg zijn.’

In de praktijk zullen ketens de capaciteit proberen te verdelen, om zich ervan te verzekeren dat met name versproducten nog zoveel mogelijk worden geleverd. Toch zouden in het hele land tekorten ontstaan. Leveranciers kunnen hun spullen ook niet meer kwijt, en blijven ermee zitten. Sloot: ‘De hele aanvoerketen komt vast te zitten.’ Het gaat dan met name om leveranciers van verse producten. Ook veehouders raken hun producten dus moeilijker kwijt, zegt hij. ‘Alle opslag komt na een paar dagen vol te zitten door een gebrek aan koelcapaciteit.’

Brancheorganisatie CBL, die de politie maandag opriep ‘stevig’ in te grijpen, zegt dat bedrijven vrezen voor miljoenen euro’s schade. In dat geval overwegen ze een poging te doen om schade te verhalen op organisaties of individuen die de blokkades hebben veroorzaakt, aldus de woordvoerder. De politie laat weten te zullen optreden als burgemeesters hiertoe opdracht geven, maar zelf in actie te komen als er acuut gevaarlijke situaties ontstaan.