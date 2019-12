Boerenactiegroep ziet nog steeds ‘zorgelijke overeenkomsten’ met Jodenvervolging

Voorman Mark van den Oever (linksboven) van Farmers Defence Force spreekt vrijdag in het provinciehuis van Noord-Brabant. Beeld ANP

De actiegroep gaf een verklaring uit. ‘Het is nooit onze bedoeling geweest om mensen daarmee te kwetsen en wij betreuren dit’, schrijft het bestuur. ‘Wij zijn echter van mening dat een aantal vergelijkingen van toepassing is en zorgelijke overeenkomsten vertoont.’

Van den Oever deed zijn uitspraak vrijdag in Den Bosch als inspreker in de Provinciale Staten van Noord-Brabant bij een debat over de stikstofproblematiek. Hij reageerde op het plan van de provincie om boeren die veel stikstof uitstoten en binnen vijf kilometer rond een Natura 2000-gebied zitten, uit te gaan kopen.

‘Men wil een kleine minderheid van hardwerkende inwoners deporteren, omdat deze dicht bij de natuur zouden wonen’, zei Van den Oever daarover, voorlezend van een papiertje. ‘Dit is dan zogenaamd democratisch besloten. Maar de wet van de meerderheid geldt in dezen niet, omdat het een kleine minderheid betreft. 75 jaar geleden hebben we ook gezien waartoe het decimeren van een kleine bevolkingsgroep leidt. Heden ten dage een schandvlek in de geschiedenis. Ik wil jullie deze spiegel voorhouden, zodat jullie niet naderhand zeggen: ‘Wir haben es nicht gewusst’.’

‘Een onvoorstelbaar domme uitspraak’, reageerde directeur Jeroen van den Eijnde van Nationaal Monument Kamp Vught, de herdenkingsplek van het SS-concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog. ‘Deze uitspraak getuigt van nul procent verstand, nul procent historisch besef en nul procent empathie’, zei hij tegen Omroep Brabant. ‘Hoe dom kun je zijn? Dit doet de boerenzaak duidelijk geen goed.’

Ook boerenlobbyclub LTO Nederland keerde zich tegen Van den Oevers Holocaust-vergelijking. ‘Deze vergelijking slaat nergens op en gaat alle perken te buiten. Elke organisatie die boeren en tuinders een warm hart toedraagt heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om de grote steun van de burger te behouden’, zei voorzitter Marc Calon.

Hongerwinter

Van den Oever baarde eerder al opzien met zijn dreigement om met zijn actiegroep Farmers Defence Force in de aanloop naar Kerstmis een ‘kinkje in de kabel’ van de Nederlandse voedselvoorziening te leggen. Hij maakte daarbij een vergelijking met de Hongerwinter. ‘Deze winter is het 75 jaar geleden dat we een hongerwinter hadden. Dat de boer de meest gewaardeerde burger was die deelde van het weinige eten dat hij had. (...) Hoeveel kan een mens vergeten zijn in 75 jaar, blijkt wel uit de huidige houding ten opzichte van de boer. Hardop denkend vraag ik me af of het geheugen eens opgefrist moet worden.’

Tegen de Volkskrant wilde Van den Oever zondag niet meer reageren op de kwestie. Zaterdag zei hij tegen het Brabants Dagblad met zijn vergelijking ‘niet op het vergassen enzo’ te hebben gedoeld. ‘Toen zochten ze een zondebok en sloeg het nergens op. Nu zoeken ze weer een zondebok en slaat het ook nergens op. Ik doelde op de Duitse politiek. Niet op het vergassen enzo. Als mensen denken dat ik iets anders bedoelde, dan moeten ze beter luisteren.’