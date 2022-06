Boeren zoeken minister Van der Wal thuis op uit protest tegen nieuwe stikstofplannen

Een groep boeren kwam vrijdagavond met hun tractor naar het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Beeld ANP

Actiegroep Voll Gass claimt achter het protest te zitten. In een verklaring schrijft de groep een brief te hebben afgegeven waarin het ontslag van de minister wordt geëist. ‘Zij hoort niet op die plek. En dat zal ze weten ook.’ De groep vreest dat de nieuwe stikstofplannen ‘een doodsteek’ voor de veehouderij zijn. Van der Wal is met de boeren in gesprek gegaan. Kort na 22.00 uur vertrokken ze.

Er stonden ongeveer twaalf tractoren bij het huis, meldt persbureau ANP. Een aantal boeren droeg spandoeken, waarvan een de tekst bevatte: ‘Als we gaan, gaan we met zijn allen naar de kloten.’ Volgens de politie, die met een aantal auto’s ter plekke was, was de situatie rustig. Zolang er geen sprake was van strafbare feiten, zou de politie niet ingrijpen.

De woordvoerder van de minister liet weten dat Van der Wal graag met boeren in gesprek gaat, ‘maar niet bij haar gezin thuis of in de buurt van haar woning. Dat gaat een rode lijn over, dat is onacceptabel.’ Volgens hem zal de minister de boeren te woord staan bij de demonstratie op 22 juni in Den Haag. ‘Dat is de plek namelijk.’

‘Intimidatie’

De actie is afgekeurd door de voorzitter van boerenbelangenvereniging LTO, Sjaak van der Tak. ‘Ik begrijp de boosheid, maar dit moeten ze niet doen’, zei hij. ‘Boeren moeten geen acties in de persoonlijke levenssfeer voeren.’

Ook verschillende politici laten op Twitter weten het onacceptabel te vinden dat de minister bij haar huis is opgezocht. ‘Dit is intimidatie’, schrijft GroenLinks-voorman Jesse Klaver bijvoorbeeld. ‘Debat voer je op basis van argumenten, niet op deze manier.

Onacceptabel! Dit is intimidatie. Laat politici thuis met rust. Debat voer je op basis van argumenten, niet op deze manier. Ik snap dat het stikstofbesluit voor veel boeren enorme consequenties heeft, maar dit gaat veel te ver.https://t.co/XHb0rnitJa — Jesse Klaver (@jesseklaver) 10 juni 2022

Volgens Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging staat het ‘grootste deel van onze boeren in Nederland’ niet achter de actie, die volgens haar slecht afstraalt op andere boeren. ‘Ga het gesprek aan, ga naar het Malieveld of ga demonstreren waar je wilt. Maar laat onze minister en haar familie thuis met rust!’, aldus D66-fractievoorzitter Jan Paternotte.

Vrijdag werd duidelijk dat alle provincies de stikstofuitstoot van de landbouw fors moeten beperken van het kabinet. In sommige regio’s moet die uitstoot voor 2030 met 70 tot 95 procent omlaag. In en vlak naast Natura 2000-natuurgebieden lijkt binnenkort nauwelijks nog landbouw mogelijk. De provincies hebben een jaar om te bedenken hoe ze dit voor elkaar willen krijgen.

Vergunningen vernietigd

Nederland heeft weinig andere keuze dan het stikstofprobleem rigoureus aan te pakken: het is verplicht zich te houden aan Europese natuurbeschermingswetten. Omdat de overheid dit al jaren verzuimt, vernietigen rechters aan de lopende band vergunningen voor activiteiten die tot meer stikstofuitstoot leiden, zoals woning- en wegenbouw.

Eerder op de avond, rond 19.00 uur, protesteerden een vijftal boeren ook al tegen de stikstofplannen bij een werkbezoek van landbouwminister Henk Staghouwer. Hij was bij een boerenbedrijf in het Utrechtse Snelrewaard, maar was volgens een woordvoerder van de minister net weg toen de boeren arriveerden.

Vervolgens zouden de boeren hebben geprobeerd het terrein af te zetten, waar nog wel ambtenaren van het ministerie aanwezig waren. Na een gesprek konden de ambtenaren alsnog vertrekken.

Op meerdere plekken in het land vonden vrijdagavond kleinschalige protesten van boeren plaats. Zo protesteerden ongeveer vijftig actievoerders bij het Drentse Hoogeveen, op een parkeerplaats langs de A28, schrijft Dagblad van het Noorden. Ook parkeerden een aantal boeren uit protest tractoren in de berm langs de A16 bij het Brabantse Moerdijk. Volgens de politie was er geen sprake van een blokkade.