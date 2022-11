Boeren zien nog meer beperkingen in nieuw stikstofplan, bouwsector optimistisch

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak reageert op de plannen van het kabinet om de stikstofproblematiek aan te pakken. Beeld ANP

Boeren zien nieuwe obstakels

Boerenorganisaties zijn weinig positief over de stikstofplannen die het kabinet vrijdag heeft ontvouwd. ‘In de nieuwe stikstofaanpak zien wij weinig perspectief voor de boeren die wel doorgaan’, zegt voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Nederland. ‘Ze moeten niet alleen met een goede regeling voor de stoppers komen, maar ook voor de blijvers.’ Bovendien worden er met de nieuwe stikstofaanpak opnieuw beperkingen opgelegd, stelt LTO. ‘De plannen voor een hoger grondwaterpeil en de beperkte innovatiemogelijkheden gaan het werk van de boeren nog moeilijker maken.’

Toch zet het kabinet volgens de boerenbelangenorganisatie ook belangrijke stappen: ‘Het is goed dat de landbouwgrond beschermd wordt, al is het de vraag of dat met de afgekondigde beperkingen nog mogelijk is.’ Ook de inrichting van twee stikstofbanken kan op goedkeuring rekenen van LTO, omdat dat ‘roof’ van stikstofruimte, bijvoorbeeld door de bouwsector, kan voorkomen. Een recht van eerste koop van landbouwgrond voor de overheid noemt LTO juist weer ‘zéér vergaand en onwenselijk’.

Ook boerenactiegroep Agractie noemt de plannen van het kabinet teleurstellend. ‘Dit geeft de boeren nog altijd geen zekerheid’, stelt woordvoerder Bart Kemp. Het kabinet wil begin volgend jaar een landbouwakkoord sluiten met de betrokken partijen, maar Kemp ziet het somber in. ‘Het is nog altijd onduidelijk hoe de landbouw er in 2040 uit moet zien en hoe we dat gaan betalen.’ Bovendien mist de actiegroep een noodoplossing voor PAS-melders.

Het kabinet wil door piekbelasters uit te kopen stikstofruimte creëren om alsnog een vergunning te verlenen aan die PAS-melders. Als onvoldoende boeren zich laten uitkopen, komt volgend jaar ‘met pijn in het hart’ alsnog het dwangmiddel onteigening op tafel, aldus Van der Wal. ‘Maar de PAS-boeren zitten ondertussen nog steeds met dwangsommen’, aldus Kemp. Van der Wal heeft beloofd om de schade door die dwangsommen te vergoeden.

Landbouwakkoord

Van der Wals collega Piet Adema (Landbouw) gaat met boeren en ketenpartijen om tafel om begin volgend jaar een landbouwakkoord te sluiten. Milieudefensie noemt het ‘rechtvaardig dat het kabinet ook banken, toeleveranciers en supermarkten wil laten meebetalen aan de oplossing van de stikstof- en klimaatcrisis’. Deze bedrijven hebben volgens de organisatie ‘jarenlang goed verdiend aan de huidige crisis’.

Natuur & Milieu is in een eerste reactie overwegend positief over de plannen, maar benadrukt dat het kabinet haast moet maken en ‘natuur op de eerste plek’ moet zetten. ‘Het belangrijkste is nu heel snel daad bij het woord te gaan voegen, dat de aanpak van piekbelasters start en de gebiedsprocessen doorgaan. De natuur kan niet meer wachten.’

Einde stikstofimpasse in zicht

Ook de bouwsector lijkt zicht te kunnen vinden in de nieuwe stikstofaanpak. ‘Met de vandaag gepresenteerde plannen zet het kabinet een belangrijke stap om uit de stikstofimpasse te komen’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland, belangenbehartigers voor ondernemingen in de bouw, die hun projecten de afgelopen jaren geheel of gedeeltelijk zagen stilvallen. De organisaties zijn hoopvol dat de versnelde uitkoop van boerenbedrijven de benodigde stikstofruimte oplevert voor de bouw. ‘Alleen zo kunnen we een einde maken aan de ruim drie jaar durende gijzeling van ons land.’

Minder gunstig voor de ondernemersorganisaties zijn de strengere regels voor het ‘salderen’. Door een uitbreiding van de stikstofuitstoot in een deel van hun bedrijf te compenseren met minder uitstoot elders op hun bedrijf konden sommige projecten ondanks de stikstofimpasse nu al doorgang vinden. Dit zal lastiger worden nu het kabinet een vergunningsplicht heeft aangekondigd. LTO is daar juist blij mee: ‘Zo wordt geen stikstofruimte meer weggekaapt die naar de PAS-melders moet gaan.’