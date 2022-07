Boeren zeggen de acties niet te organiseren. Wie kan er dan verantwoordelijk worden gehouden?

Boerenprotest eind juni bij het Kamergebouw, terwijl de Kamer stemde over de stikstofplannen van het kabinet. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘Jullie weten wat jullie te doen staat.’ Met die vage woorden spoorde Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force, in een video de boeren deze week aan in groten getale op te komen dagen. De roep in de achterban is volgens Van den Oever groot om ‘de beuk erin te gooien’. ‘Wij als FDF hebben besloten ons daar niet aan te verbinden, ons terug te trekken uit de strijd.’

Het zijn inmiddels bekende formuleringen. ‘Uiteraard organiseert FDF helemaal niets’, zei Van den Oever een paar dagen eerder. Ook de organisatie Agractie zegt niets te maken hebben met de boerenprotesten die het land ontwrichten. ‘We hebben oprecht geen weet van de omvang van de acties. We weten dat er van alles aankomt, maar het gaat allemaal via appgroepen van mensen onderling.’

In appgroepen als Boeren in Opstand, Boeren, vissers en burgers verenigd! en Freedom Convoy NL, bestaande uit vrachtwagenchauffeurs die zich in navolging van de coronaprotesten in Canada verenigden, worden berichten gedeeld over locaties voor acties. De gebruikers lijken zich bewust dat er buitenstaanders meelezen en zijn veelal voorzichtig met het plaatsen van oproepen of berichten die als opruiing kunnen worden gekwalificeerd.

Uitvoerders aansprakelijk

Een bewuste juridische strategie, lijkt het dus, vooral in reactie op de uitspraak van de rechter in 2019: FDF mocht vanaf toen geen distributiecentra van supermarkten meer platleggen. Als de organisatie dat wel doet, moet ze een dwangsom van 100 duizend euro per centrum betalen. Maar is de huidige strategie ook houdbaar als blokkerende boeren nu voor de rechter zouden verschijnen?

‘Het zou kunnen dat die strategie werkt’, zegt Willem Jebbink, als advocaat gespecialiseerd in het demonstratierecht. ‘De organisatoren van een demonstratie moeten bekend zijn om ze aan te spreken in een civiele rechtszaak. Op het moment dat ze vaag blijven, zal de aansprakelijkheid verlegd worden naar de uitvoerders ter plekke. Maar dan moeten die wel opgepakt of geïdentificeerd worden.’

Achteraf bewijzen dat er toch coördinatie van bovenaf was, is ook een optie. Maar, zegt Jebbink, dat is nog niet makkelijk. In een civiele zaak, bijvoorbeeld van de branchevereniging van supermarkten tegen FDF, geldt: wie stelt, bewijst. ‘Er is geen recherche die helpt met het onderzoek. Dus dat zal de eisende partij zelf moeten doen.’

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie van de supermarkten, beraadt zich momenteel op juridische stappen tegen de boeren. ‘We denken bijvoorbeeld aan het verhalen van de schade, want die loopt nu al in de miljoenen’, zegt een woordvoerder. De boerenacties waren de afgelopen dagen te versplinterd om via een kort geding de blokkades te voorkomen. ‘We hebben te maken met losse boeren’, zegt Martis. ‘Maar dat neemt niet weg dat we nu alsnog stappen kunnen ondernemen.’

Fluïde, digitale netwerken

Dat protestgroepen zeggen dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de acties van demonstranten is een reactie die steeds vaker voorkomt, zegt Jacquelien van Stekelenburg, sociaal wetenschapper die aan de VU demonstraties bestudeert. ‘Het past bij deze tijd. Vroeger waren het de vakbonden die een demonstratie organiseerden, nu zijn het vooral fluïde, digitale netwerken.’

Die nieuwe netwerken hebben hun achterban minder goed in de hand, volgens Van Stekelenburg. ‘Dan krijg je dat een woordvoerder zegt: ik heb dit niet gewild. Kijk naar de groep die ging ‘koffie drinken’ op Museumplein. Iedereen wist: dit is een anticoronademonstrantie. Maar de organisator zegt: nee hoor, we drinken alleen koffie.’ Met deze organisatoren is minder goed afspraken te maken, zegt Van Stekelenburg. ‘Het gevolg is dat de demonstraties vaker uit de hand lopen.’

Ook het samenvoegen van protestgroepen, zoals truckers of vissers die zich bij de boeren aansluiten, hoort bij deze tijd, zegt Van Stekelenburg. ‘Of het nou gaat over de anticoronademonstranten, de gele hesjes, of de toeslagenouders – ze delen een sterk anti-overheidsgevoel. En sluiten zich dus makkelijk aan bij anderen die tegen de overheid vechten.’

Het demonstratierecht is een groot goed, zegt Jebbink. ‘Iemand die een mening heeft en die wil uiten in openbare ruimte moet die mogelijkheid krijgen, ook als dat gaat in de vorm van een blokkade. Maar dat betekent niet dat je dagenlang een distributiecentrum mag blokkeren. De burgemeester zou duidelijk moeten zeggen: tot hier en niet verder.’

Gelijkheidsbeginsel in het geding

Als de boeren daarna alsnog doorgaan, plegen ze een strafbaar feit, zegt Jebbink. ‘Tot dusver lijkt de politiek bang de boeren te criminaliseren. Terwijl voor een protest van klimaatactivisten of anti-coronademonstranten geregeld een noodbevel wordt afgekondigd, zoals op het Museumplein vaak gebeurde. Als je zo’n bevel overtreedt, pleeg je een misdrijf.’ Daarmee komt het gelijkheidsbeginsel in het geding, zegt Jebbink. ‘De overheid heeft wel wat uit te leggen.’

De politie zit in een lastig parket, zei Berend Roorda, universitair hoofddocent, gepromoveerd op een onderzoek naar demonstratierecht, eerder in de Volkskrant. ‘Steviger optreden is lastig als er landbouwvoertuigen bij zijn. Ook wil de politie de-escalerend optreden.’

Als de politie bang voor escalatie is, zegt Jebbink, betekent dat ‘dat een boer met een trekker maar z’n gang kan gaan en dat het geweldsmonopolie van de staat verplaatst naar degene die het grootste materieel heeft. Dat moeten we niet willen.’