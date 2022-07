Boeren willen niet aan tafel met gespreksleider Remkes als er niets te onderhandelen valt

Ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) namen woensdag het Groenboerenplan in ontvangst. Beeld ANP - Bart Maat

‘Op dit moment wordt vanuit de regering geen enkele ruimte geboden om met de sector het echte gesprek aan te gaan over doel, tijdspad en middelen in het stikstofdossier’, aldus voorzitter Sjaak van der Tak van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland in een brief die hij donderdag stuurde aan kabinet en Tweede Kamer. ‘Onder deze voorwaarden heeft spreken met de bemiddelaar geen zin.’

LTO is de grootste belangenbehartiger van de sector en bovendien de meest gematigde. Veel nieuwe actiegroepen keerden zich in de afgelopen jaren van LTO af omdat ze vinden dat die organisatie te veel praat en te weinig actie voert.

Spraakverwarring

Het hele idee van een bemiddelingspoging dreigt dan ook te stranden voordat Remkes überhaupt aan een gesprek toekomt. Dat begint al bij de spraakverwarring over Remkes’ precieze rol. De boeren hoopten op een ‘bemiddelaar’ die beide partijen zou kunnen bewegen water bij de wijn te doen. Het kabinet spreekt sinds de voordracht van Remkes begin deze week consequent over een ‘gespreksleider’: premier Rutte denkt dat Remkes vooral misverstanden kan wegnemen, zoals het beeld dat onder veel boeren leeft dat het kabinet uit is op de sanering van de gehele boerenstand.

Het kabinet heeft zich voorgenomen dat in 2030 de stikstofbelasting in 74 procent van de Nederlandse natuurgebieden onder de kritische grenswaarde moet zijn gedaald. In een aantal gebieden moet die uitstoot binnen acht jaar met 70 tot 95 procent dalen. In zogenoemde Natura 2000-gebieden en een straal van 1 kilometer daaromheen lijkt binnenkort vrijwel geen landbouw meer mogelijk.

LTO weigert bij Remkes aan te schuiven als het gesprek niet ook over die doelen en het tempo van de maatregelen kan gaan. De organisatie is ‘zeer teleurgesteld’ over de houding van het kabinet. ‘Wat het kabinet betreft gaat het gesprek louter om onderling begrip, maatwerk en uitvoering. Dus niet over doel en uitgangspunten (....) Dat is onbestaanbaar. Hoe kun je tot betere verhoudingen komen als je de inhoudelijke problemen die daaraan ten grondslag liggen niet mag bediscussiëren?’

Tweeslachtige boodschap

Nog voordat Van der Tak donderdag zijn brief had geschreven viel het Planbureau voor de Leefomgeving hem bij in de Volkskrant. Directeur Hans Mommaas verbaast zich over de tweeslachtige boodschap die de ministers Van der Wal (Stikstof) en Staghouwer (Landbouw) tot nu toe hebben gebracht aan de boeren. Hij vreest dat zij vastlopen in een wat al te starre benadering van het probleem.

Enerzijds wil het kabinet dat de provincies het beleid verder uitrollen en daarbij maatwerk toepassen. Zo mogen de provincies andere stikstofbronnen terugdringen dan alleen die vanuit de landbouw en ook afwijken van de ‘richtinggevende stikstofreductiedoelen’ als zij maar onderbouwen dat de kwaliteit van de regionale natuur genoeg verbetert.

Anderzijds benadrukt het kabinet sinds enkele weken dat er hoe dan ook moet worden voldaan aan het nationale stikstofdoel uit het regeerakkoord. ‘Hoe moeten straks de maatregelpakketten beoordeeld worden die mogelijkerwijs wél de regionale natuurkwaliteit verbeteren maar níét de regionale stikstofneerslag onder de kritische depositiewaarde brengen?’, vraagt Mommaas zich dan ook af. Hij vrees dat het beleid vastloopt ‘in een al te rechtlijnige dadendrang’.

Van der Wal en Staghouwer riepen de boeren donderdag op wel aan tafel te verschijnen. Ze hebben begrip voor de ‘vragen en bezwaren’ bij de organisaties. ‘Maar het lijkt ons goed die neer te leggen bij Remkes. Er valt over heel veel wél te praten.’ Remkes zelf is op dit moment nog op vakantie. Hij wil zich vanaf juli gaan inlezen en hoopt vanaf half augustus met alle betrokkenen om tafel te gaan.