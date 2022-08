Boeren wijzen uitnodiging voor tweede Remkes-beraad met kabinet af

Johan Remkes twee weken geleden na een van zijn gespreksrondes. Beeld ANP

De boerenbelangenclubs die de gangbare, niet-biologische landbouw vertegenwoordigen, willen pas verder praten als het kabinet eerst harde toezeggingen doet. Dat hebben zij Remkes dinsdagmiddag laten weten.

De boeren willen ten eerste dat het kabinet de graadmeter voor stikstofneerslag, de zogeheten kritische depositiewaarde (kdw), als norm voor vergunningverlening uit de wet haalt. Dit is een van de eisen waar CDA-partijleider Hoekstra onlangs in zijn geruchtmakende AD-interview begrip voor toonde. Dat CDA-geluid is in flagrante strijd met het kabinetsstandpunt dat Hoekstra als minister geacht wordt te onderschrijven. Het formele standpunt van de coalitie is tot dusver dat deze boereneis onbespreekbaar is. Premier Rutte zei vorige week nog dat het loslaten van de kdw als stikstofnorm de juridische houdbaarheid van de vergunningverlening onderuit haalt.

Boeren willen 2030 niet als doeljaar

De boeren eisen ook dat het kabinet afziet van 2030 als doeljaar voor de halvering van de stikstofuitstoot. Ze willen meer tijd om hun ammoniakemissies te verlagen. Ook op dit punt toonde Hoekstra in het AD begrip; volgens hem is 2030 voor het CDA ‘niet heilig’. Het jaartal 2030 staat wel in het coalitieakkoord. Dat zou dus opengebroken moeten worden als het kabinet deze eis van de boeren wil inwilligen. Het vorige kabinet had 2035 als doeljaar en dat laatste jaartal staat ook in de wet. Maar deze coalitie heeft tijdens de formatie afgesproken dat het nieuwe doeljaar 2030 zo snel mogelijk in de wet wordt opgenomen. Dat zou begin volgend jaar moeten gebeuren, maar het CDA lijkt deze afspraak dus net als de boeren op losse schroeven te willen zetten.

De laatste twee voorwaarden die de boeren, inclusief de grootste landbouworganisatie LTO Nederland, aan het kabinet stellen is dat de zogenoemde PAS-melders snel gelegaliseerd worden en dat de beoogde stikstofreductie vooral bereikt mag worden met technische innovatie in plaats van krimp van de veestapel.

PAS-melders zijn veehouders die in de periode 2015-2019 hun bedrijf hebben uitgebreid op basis van regelgeving die inmiddels door de rechter buiten werking is gesteld. Daardoor zijn die bedrijfsuitbreidingen met terugwerkende kracht illegaal geworden. Het kabinet heeft toegezegd deze bedrijfsuitbreidingen alsnog te legaliseren, maar dat gaat naar de zin van de boeren niet snel genoeg. Om de circa 3600 PAS-melders legaal te maken, is er namelijk eerst stikstofruimte nodig en die is schaars.

Technische maatregelen

Meer innovatie toestaan ligt moeilijk, omdat ook dit de juridische houdbaarheid van het stikstofbeleid op het spel zet. Het verkleinen van de veestapel is een juridisch harde maatregel die ontegenzeggelijk tot een verlaging van de ammoniakemissies leidt. Van technische maatregelen als het verlagen van het eiwitgehalte in veevoer en het met water verdunnen van drijfmest is de milieuopbrengst minder zeker. In de praktijk is namelijk gebleken dat technische oplossingen niet altijd het rendement leveren dat op papier wordt beloofd, bijvoorbeeld door installatiefouten, of omdat boeren zich niet aan de handleiding houden. De overheid kan de opbrengst van technische maatregelen alleen garanderen als veestallen volgehangen worden met fraudebestendige meetapparatuur en er een uitgebreid controle- en handhavingssysteem wordt opgetuigd.

Remkes heeft alle boerenorganisaties die voor het eerste gesprek op 5 augustus waren uitgenodigd, ook nu weer aan de vergadertafel genood. Namens de gangbare landbouw zijn dat naast LTO Nederland de vier grote sectorvakbonden voor de akkerbouw en de pluimvee-, varkens- en melkveehouderij. Ook de actiegroepen Dutch Dairymen Board, Agractie en Farmers Defence Force zijn opnieuw uitgenodigd. Deze acht hebben maandagavond in Nijkerk vergaderd om te bepalen of ze de uitnodiging zouden aannemen. Het antwoord is dus een eensluidend ‘nee’ zolang het kabinet geen boter bij de vis doet.



Boodschapper Van der Tak



Begin augustus ging LTO-voorzitter Sjaak van der Tak nog wel als een soort boodschapper namens de anderen naar het Remkes-overleg, maar zelfs dat lijkt er nu niet in te zitten. Ook Van der Tak heeft Remkes’ invitatie inmiddels afgewezen. Afgevaardigden van de biologische en alternatieve landbouw willen waarschijnlijk wel aan tafel komen, maar die vertegenwoordigen maar een paar procent van de Nederlandse landbouw. Namens het kabinet zouden premier Mark Rutte en minister Henk Staghouwer (Landbouw) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) bij het overleg aanwezig zijn.



Hoewel de meeste boerenbelangenorganisaties verstek laten gaan, gaat het overleg woensdagochtend sowieso door, zegt een woordvoerder van minister Van der Wal.