Boeren toch in gesprek met kabinet over stikstof, nu Remkes hun agenda-eisen inwilligt

Johan Remkes twee weken geleden na een van zijn gespreksrondes. Beeld ANP

Johan Remkes heeft alle boerenorganisaties die voor het eerste gesprek op 5 augustus waren uitgenodigd, ook nu weer aan de vergadertafel genood. Deze tweede overlegronde staat gepland voor woensdagochtend. Namens de gangbare landbouw zijn dat naast LTO Nederland de vier grote sectorvakbonden voor de akkerbouw en de pluimvee-, varkens- en melkveehouderij. Ook de actiegroepen Dutch Dairymen Board, Agractie en Farmers Defence Force (FDF) mogen mee vergaderen. Deze acht kwamen maandagavond in Nijkerk bijeen om gezamenlijk te bepalen of ze de uitnodiging zouden aannemen. Het antwoord was in eerste instantie een eensluidend ‘nee’, omdat het kabinet tot dusver geen concessies heeft gedaan.

Dinsdagochtend lieten ze Remkes weten dat ze verstek zouden laten gaan, omdat ze het niet eens waren met de gespreksonderwerpen die de oud-informateur voorstelde. Ze stuurden de gespreksleider een nieuwe agenda, die hij in zijn geheel moest overnemen om hen aan tafel te krijgen. Dinsdagavond gaf Remkes gehoor aan die eis en accepteerden de boerenbelangenclubs de uitnodiging alsnog. Ook de radicaalste boerenleider, FDF-voorzitter Mark van den Oever, is woensdag van de partij. Namens het kabinet zitten premier Rutte en de ministers Staghouwer (Landbouw), Van der Wal (Natuur en Stikstof) en Harbers (Waterstaat) aan tafel.

De gangbare boeren willen dat het kabinet op minstens vier punten concessies doet. Ten eerste moet het kabinet de graadmeter voor stikstofneerslag, de zogeheten kritische depositiewaarde (kdw), als norm voor vergunningverlening uit de wet halen. Dit is een van de eisen waar CDA-partijleider Hoekstra onlangs in zijn geruchtmakende AD-interview begrip voor toonde. Dat CDA-geluid is in strijd met het kabinetsstandpunt dat Hoekstra als minister geacht wordt te onderschrijven. Premier Rutte zei vorige week nog dat het loslaten van de kdw als stikstofnorm de juridische houdbaarheid van de vergunningverlening onderuit haalt.

Boeren willen 2030 niet als doeljaar

De boeren eisen ook dat het kabinet afziet van 2030 als doeljaar voor de halvering van de stikstofuitstoot. Ze willen meer tijd om hun ammoniakemissies te verlagen. Ook op dit punt toonde Hoekstra in het AD begrip; volgens hem is 2030 voor het CDA ‘niet heilig’. Het jaartal 2030 staat wel in het coalitieakkoord. Dat zou dus opengebroken moeten worden als het kabinet deze eis van de boeren wil inwilligen.

Twee andere voorwaarden die de boeren stellen is dat de zogenoemde PAS-melders snel gelegaliseerd worden en dat de beoogde stikstofreductie vooral bereikt moet worden met technische innovatie in plaats van krimp van de veestapel. Meer innovatie toestaan ligt echter moeilijk, omdat dit de juridische houdbaarheid van het stikstofbeleid op het spel zet.

PAS-melders zijn veehouders die in de periode 2015-2019 hun bedrijf hebben uitgebreid op basis van regelgeving die inmiddels door de rechter buiten werking is gesteld. Daardoor zijn die bedrijfsuitbreidingen met terugwerkende kracht illegaal geworden. Het kabinet heeft toegezegd deze bedrijfsuitbreidingen alsnog te legaliseren, maar dat gaat naar de zin van de boeren niet snel genoeg.

Dat Remkes deze boerenwensen alsnog op de gespreksagenda heeft gezet, betekent niet per se dat het kabinet ook aan al deze eisen tegemoet zal komen. Vooralsnog worden de boereneisen alleen nog maar besproken. En zowel Remkes als Rutte hebben van begin af aan gezegd dat er bij de gesprekken ‘geen taboes’ zouden zijn.