Boeren storten mest en puin op snelwegen en steken hooibalen in brand: ‘Gevaarlijke situaties en hinder’

Boeren hebben tijdens een protestactie langs de A50 mest en hooibalen in brand gestoken. Beeld ANP

Dat meldt Rijkswaterstaat, die verwacht de hele ochtend bezig te zijn met puinruimen en waarschuwt voor ‘gevaarlijke situaties en hinder’. Vooral in het midden en oosten van het land zijn er vertragingen ontstaan door de boerenacties. De politie Midden-Nederland is aanwezig en laat weten op te zullen treden als er sprake is van strafbare feiten.

Zo staat op de A50 naar het zuiden in de buurt van Apeldoorn een lange file. Eerder op de ochtend meldde de ANWB al dat er acties gaande zijn op de A1 bij Bathmen, de A12 bij Bunnik, de A30 bij Ede en de A35 bij Hengelo. Ook op verschillende N-wegen is sprake van vertraging, zoals op de N48 bij Zuidwolde en de N303 bij Harderwijk. Een woordvoerder van de ANWB zegt tegen persbureau ANP dat dit vermoedelijk komt doordat tractoren daar op weg zijn naar op- of afritten van de snelwegen.

Boerenactivisten demonstreren op meerdere plekken in het land tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Beeld ANP

Aangezien de veehouderij de grootste uitstoter is van ammoniak, een van de stikstofverbindingen die schade aan de natuur berokkenen, zullen de stikstofmaatregelen die het kabinet in juni presenteerde een grote impact hebben op de sector. Uit protest blokkeerden veehouders de afgelopen weken onder meer snelwegen en distributiecentra van supermarkten. Ook zochten ze politici thuis op, onder wie minister Van der Wal (Natuur en Stikstof).

Boeren willen niet met bemiddelaar om tafel

In reactie op de protestacties stelde het kabinet Johan Remkes aan als bemiddelaar, maar boerenorganisaties willen niet met hem om tafel. Zo zegt de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) niet op de uitnodiging van de stikstofbemiddelaar in te gaan zolang er geen onderhandelingen mogelijk zijn over de stikstofdoelen en het tempo waarin die moeten worden gehaald.

Nederland is verplicht zich te houden aan Europese natuurbeschermingswetten, maar doet dit op het gebied van stikstof al jaren niet. Daarom vernietigen rechters regelmatig vergunningen voor activiteiten die tot meer stikstofuitstoot leiden, zoals woning- en wegenbouw.