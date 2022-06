Boeren roepen in online groepen op tot burgeroorlog: ‘Laat Den Haag maar branden’

In de Krimpenerwaard hebben boze boeren knotwilgen afgezaagd als protest tegen de stikstofplannen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In de Telegramgroep ‘Boeren in Opstand’ met ruim tweeduizend leden plaatsten deelnemers dinsdag teksten als: ‘Laat Den Haag maar branden. Het kabinet heeft de oorlog verklaard aan iedereen. Het is nu oorlog’, ‘Als je een gewapende burgeroorlog wilt, kun je hem krijgen ook’, ‘Land mag op slot. Het is oorlog. Klaar mee’, ‘Bloeden zullen ze, die teringzakken’.

In de groep, waarin meestal maximaal zo'n driehonderd personen online zijn, klinken ook oproepen tot matiging. Die hebben nauwelijks effect. ‘Regering omverwerpen is de oplossing’, stuurt ‘Ganzekip Duck’. ‘Voor Rutte is er maar 1 oplossing: zoutzuur’, schrijft ‘Lordbuff’. ‘Dit kabinet is ziekelijk en moet WEG!!! Goedschiks of kwaadschiks’, meldt ‘Mr S’.

Bergingsbedrijf krijgt honderden doodsbedreigingen

Dat dergelijke oproepen ook tot actie kunnen leiden, blijkt als de politie maandagavond op de A28 een trekker in beslag neemt die de snelweg blokkeert. Een bergingsbedrijf zet het voertuig op een vrachtwagen. In de Telegram-groep wordt gevraagd naar de naam van het betrokken bedrijf. De volgende ochtend wordt de naam gedeeld, inclusief adresgegevens en een telefoonnummer. ‘Allemaal even een lief bedankje achterlaten’, stuurt Nikola Tesla.

Een medewerker van het bedrijf vertelt een paar uur later telefonisch dat hij ‘honderden doodsbedreigingen’ heeft ontvangen. ‘Ik wil niet alles herhalen. Veel geschreeuw met ziektes. De telefoon stond roodgloeiend.’ De man, die liever anoniem wil blijven, neemt niet meer met zijn eigen naam op. Het bedrijf heeft alle wagens, die normaal bij de werknemers blijven, uit voorzorg teruggehaald. ‘We worden voor van alles uitgescholden. Er werd gezegd dat ze met 150 trekkers naar onze zaak zouden komen.’

In de Telegram-groep is een bont gezelschap actief van spontane bezoekers, complotdenkers, boeren die actie willen voeren en toehoorders. Er wordt opgeroepen om 5G-masten in de fik te steken, snelwegen te blokkeren en ‘overheidsvoertuigen ondersteboven’ te rijden.

Woensdag staan nieuwe acties op het programma, schrijft ‘Regina Vdf’, die een bericht uit een andere groep deelt met de oproep naar het provinciehuis in Leeuwarden te komen. Ook die oproep gaat gepaard met een waarschuwing. ‘Woensdag gaat alles breken! We beginnen bovenaan!! Leeuwarden wordt de eerste steen die breekt!!!!!’