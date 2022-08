Boeren protesteren met trekkers langs de Vueltaroute in Woudenberg

Protestgroep Agractie staat met tractoren, spandoeken en omgekeerde Nederlandse vlaggen in de weilanden langs de Nederlandse route van de wedstrijd om aandacht te vragen voor het stikstofbeleid van de overheid. Beeld ANP

De wielrenners van de Vuelta zullen rond 16.00 uur door de Utrechtse plaats rijden. De boeren staan met tractoren, landbouwvoertuigen en vrachtwagens in een lange rij opgesteld langs de route. Ze hebben omgekeerde vlaggen meegenomen en protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Sommige leuzen van de boeren zijn in het Engels geschreven. Er staat bijvoorbeeld ‘Save the farmer’ en ‘SOS Dutch Farmers’. Die laatste tekst is zelfs in hooibalen neergelegd, zodat het vanuit de lucht zichtbaar is. Zo wil initiatiefnemer Agractie internationaal aandacht vragen voor de positie van de Nederlandse boer. De Vuelta, ook wel de Ronde van Spanje genoemd, wordt in 130 landen uitgezonden en trekt 100 miljoen kijkers.

Vrijdag kondigde de boerenactiegroep aan een paar duizend mensen en honderden tractoren te verwachten op het actieterrein naast de route in Woudenberg. Agractie-voorman Bart Kemp zegt al tevreden te zijn met de opkomst tot nu toe. Er zal geen blokkade van trekkers komen, heeft de voorman verzekerd. In een toespraak tijdens de demonstratie prees Kemp CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Die zei vrijdag in het AD dat de stikstofdoelen niet per se voor 2030 hoeven worden gehaald, zoals is afgesproken in het regeerakkoord.

Verderop langs de route, ter hoogte van Gameren, vond eerder op de dag een ander protest plaats. Daar demonstreerden enkele tientallen tuinders tegen de hoge gasprijzen. ‘Groningen open!’ stond op een van de spandoeken. Sommige tuinders probeerden het wedstrijdparcours te blokkeren. Op de N322 stond kort een vrachtwagen stil met daarop de tekst ‘Rutte geef “gas”’. Even later werd een hek op de weg geplaatst.

De Vuelta begon donderdag met de ploegenpresentatie, waarbij 12.500 mensen aanwezig waren. Gisteren was de eerste ploegentijdrit, die ging door de stad Utrecht. Morgen vindt de derde en laatste Nederlandse etappe plaats, van 194 kilometer. De race begint dan vanuit het Kasteel van Breda.