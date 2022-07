Boeren naar Leeuwarden, waar boerenzoon in de cel zat: ‘Bijna een dode, we waarschuwen er al weken voor’

Boerenprotest in Leeuwarden, woensdag Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Ze willen nog even langs de McDonalds. Met de trekker. Na een lange dag werken op de melkveeboerderij in Akkrum en protesteren bij het distributiecentrum in Heerenveen, rijden de broers Jouke (16) en Sytse (17) dinsdag in een stoet van tractors naar huis over de A32. Bij een afrit wordt de stoet staande gehouden.

En dan gaat het snel mis.

Na dagen van oplopende spanning komt de zaak dinsdagavond tot ontploffing: de politie schiet gericht op demonstranten, een ongekende ingreep. Drie mannen worden gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag. Een dag later spoelt een golf van woede over het land en wordt opgeroepen om Jouke, de jongste verdachte, te ontzetten uit de politiecel, een zeer zware vorm van eigenrichting.

‘Als die kogel er een paar millimeter naast had gezeten, dan was Jouke gewoon dood geweest’, zegt zijn moeder tegen de Leeuwarder Courant (LC). Volgens haar zien haar zoons dat de anderen in de groep boetes krijgen. De broers zouden dan beslissen om weg te rijden.

De politie heeft gericht geschoten bij een boerenprotest bij Heerenveen. Beeld Anton Kappers / ANP

Op beelden die circuleren is te zien hoe een rode trekker op flinke snelheid wegrijdt. Daarna volgt Jouke in een trekker met aanhangwagen. Op het moment dat hij de politieblokkade passeert, schiet een agent zeker tweemaal op de zijkant van de tractor, net boven het achterwiel, vlak naast de bestuurder.

Jouke lijkt op de beelden niet op de agenten in te rijden, zoals de politie naderhand beweert. Maar het is mogelijk dat er iets voorafging aan de video en dat de boerenjongens al gewaarschuwd waren. De politie spreekt van waarschuwingsschoten die gelost zijn. Op de opname zijn die niet te zien, behalve als de schoten op de trekker bedoeld worden. De politie wil woensdag geen vragen beantwoorden over het incident.

Gevolgen stikstofbeleid

De dag begint om vijf uur ’s ochtends voor de broers. Ze gaan werken op de boerderij van hun ouders, die een melkveebedrijf met 120 koeien runnen. De familie maakt zich al tijden zorgen over de gevolgen van het stikstofbeleid. Als ze hun vee flink zouden moeten inkrimpen, zegt de moeder in de LC, is het bedrijf niet levensvatbaar meer.

Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) in de Tweede Kamer. Een meerderheid stemde tegen het voorstel voor een spoeddebat over het uit de hand gelopen boerenprotest. Beeld Bart Maat / ANP

Jouke was vorige week al aanwezig bij het boerenprotest in Stroe en daarvoor was hij twee keer naar Den Haag gegaan om te demonstreren tegen het beleid. Hij heeft net een mbo-opleiding afgerond en wil nu naar de middelbare landbouwschool. Op een van zijn laatste foto’s op Facebook toont hij trots dat hij geslaagd is voor zijn trekkerrijbewijs.

Rond half acht ’s avonds vertrekken de broers. ‘Ik zei nog: moeten jullie wel gaan?’, zegt de moeder tegen het AD. ‘Want de sfeer is best agressief. Maar ze zijn 16 en 17, hè, dus ze hadden ’s avonds toch afgesproken bij Thialf.’

Vanaf het stadion rijden de broers met wat vrienden naar het distributiecentrum van de Spar in Heerenveen. Een dag eerder was daar ook al een blokkade. Een deel van de betogers wilde niet vertrekken toen de burgemeester daartoe opriep. Daarna volgde een charge van de Mobiele Eenheid en werd traangas ingezet. Drie verdachten werden aangehouden.

Dinsdagavond is het rustig bij het distributiecentrum. Op beelden van facebookgroep Verzet Friesland is te zien hoe Jouke rond negen uur op dinsdagavond zijn trekker parkeert en rondloopt op het terrein. Rond diezelfde tijd kondigt burgemeester Tjeerd van der Zwan een noodbevel af. Een uur later vertrekken de meesten, ook Jouke en Sytse.

Gericht geschoten

Om half elf ontstaat er volgens de politie een dreigende situatie bij de afrit op de A32. Trekkers zouden op agenten inrijden, zegt de politie die avond op Twitter, waarna er gericht is geschoten.

Daarna worden drie verdachten aangehouden: een 46-jarige man uit de gemeente Opsterland, een 34-jarige man uit Heerenveen en de 16-jarige Jouke. Ze worden verdacht van poging tot doodslag en brengen de nacht door in de cel in Leeuwarden. Naar het incident wordt onderzoek gedaan door de Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie.

De volgende dag ontstaat grote verontwaardiging nadat beelden van het incident opduiken waarop het lijkt dat de tractor niet op de agenten inrijdt. Er gaat een foto rond van Jouke met twee honden – al gauw is hij een martelaar. Een jongen van 16 die gewoon naar huis wilde. Ruim twintigduizend tweets over Jouke verschijnen er, onder meer met de hashtag #FreeJouke.

In appgroepen wordt opgeroepen om wraak te nemen. De naam en foto van een politieagent die bij de arrestatie betrokken zou zijn, worden gedeeld. Later roepen het OM en de politie op te stoppen met het delen van de gegevens, aangezien dit strafbaar is. Er is ook een plan ontstaan om naar de gevangenis en het provinciehuis in Leeuwarden te gaan.

Oproep in appgroepen

Een oproep die rondgaat in appgroepen, onder meer in de groep Freedom Convoy NL, luidt: ‘Stap NU op de trekker, in de auto, op de brommer of op de fiets. De overheid zal proberen jullie te weren uit de stad. LAAT DIT NIET TOE!’ Michel Reijinga, bekend actievoerder en beheerder van de appgroep Boeren, vissers en burgers verenigd!, biedt aan om de advocaat van Jouke te betalen.

Ook Mark van den Oever, voorman van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF), sluit zich aan bij het plan. ‘Ik roep onze boeren en strijders op om achter elkaar aan naar Leeuwarden te gaan om te zorgen dat die jongen bevrijd wordt’, zegt hij in een video. Hij voegt er nog aan toe dat het ‘een nette demonstratie’ moet worden. Zijn oproep is opmerkelijk, omdat FDF uit angst voor schadeclaims de laatste tijd telkens beweert niets te maken te hebben met de protesten.

Rond twee uur ’s middags verzamelen zich trekkers en tientallen mensen bij het provinciehuis in Leeuwarden. Een klein groepje dringt binnen en wil Statenleden te spreken krijgen. Dat lukt niet. Rond het politiebureau en de penitentiaire inrichting De Marwei komen ook steeds meer mensen en trekkers samen. De politie sluit daar uit voorzorg de wegen af.

Op de Holstmeerweg bij de gevangenis staat een groene tractor met een boer uit de omgeving van Leeuwarden. Het is rond half vijf en hij is een van de laatsten die is blijven staan. ‘Ik wil dat Jouke vrijkomt’, zegt hij. ‘En daarom sta ik hier.’

Vlak hiervoor zijn tientallen boeren met veel lawaai vertrokken richting het provinciehuis – naar verluidt op verzoek van de ouders van Jouke omdat hij dan eerder vrij zou komen. De laatst overgebleven boer begrijpt eigenlijk niet dat zijn collega’s weg zijn gegaan. Want Jouke is nog niet vrij. ‘Het zijn veel beginnelingen’, zegt hij. ‘Die geloven nog in de beloftes van de politie.’

Hij heeft de beelden van de schietpartij gezien. ‘Ik heb wel even gevloekt’, zegt hij. ‘Het doet wat met je. We waarschuwen er al weken voor dat er doden moeten vallen voordat ze naar ons luisteren. Gisteren was het bijna zover.’

‘Strop al om onze nek’

De boeren die om de trekker heen staan wijzen naar de plek op de trekker waar de kogel bij Jouke insloeg. Een stang tussen de ramen van de cabine. ‘Twee centimeter naar links of rechts en hij was er niet meer geweest.’ Toch weerhoudt het hen er niet van om nu hier te staan, met alle risico’s van dien. ‘Ik ben alleen maar fanatieker geworden’, zegt de boer op de trekker. ‘We hebben de strop al om onze nek. Ik heb verdomd weinig te verliezen.’

Het is voor hen onbegrijpelijk dat het zover is gekomen dinsdagavond. ‘De politie is oververmoeid’, zegt de man op de trekker. ‘Ze zijn al de hele tijd met corona bezig geweest en nu al wekenlang met ons. Ze weten niet meer wat ze met ons aan moeten.’

Een politieman loopt kalm op de trekker af. Honderd meter verderop is de weg geblokkeerd door politiebusjes. Daarachter zit Jouke vast in een cel, denken de boeren.

De politieman wil dat ook de laatste boer nu vertrekt. ‘Ik speel geen spelletjes’, zegt de agent. ‘We hebben in goed overleg afgesproken dat iedereen gaat. We willen niet dat de boeren en de politie tegenover elkaar komen te staan.’

Woensdagavond laat maakt het OM bekend dat de drie verdachten zijn vrijgelaten. Er is volgens het OM geen aanleiding ze langer vast te houden op de verdenking van poging doodslag. Ze blijven wel verdachte. De officier van justitie heeft nog niet besloten of de mannen worden vervolgd en zo ja, waarvoor.

Met medewerking van Pieter Sabel, Maud Effting, Willem Feenstra, Xander van Uffelen, Jurre van den Berg en Erik Verwiel