Boeren dreigen het land plat te leggen, maar omvang protesten pas kort voor aanvang duidelijk

Nederland, Stroe, 22-6-2022Een boerenprotest dit weekend op de Veluwe. Deze boeren bleven op privéterrein. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het is gissen of de aangekondigde blokkade van luchthavens, snelwegen en distributiecentra maandag doorgaat. Via Telegram en Facebook roepen boeren op maandag 12.00 uur het land plat te leggen in een ‘megaprotest’ tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat een centrale organisatie ontbreekt, is het onduidelijk hoeveel boeren gehoor zullen geven aan de oproep. Autoriteiten bereiden zich voor op allerlei scenario’s en de Koninklijke Marechaussee is paraat om in te grijpen bij de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven.

‘Ons beeld is nog wazig’, zegt woordvoerder Marcel Duyvestijn van de gemeente Haarlemmermeer waaronder Schiphol valt. Burgemeester, Openbaar Ministerie en politie zijn in overleg met Schiphol en de marechaussee. ‘We komen geregeld bij elkaar. De afgelopen jaren is er vaker gedreigd de luchthaven plat te leggen. We weten wat we moeten doen.’ Dat een duidelijke organisatie ontbreekt, maakt een inschatting voor de autoriteiten ingewikkeld. ‘Als Extinction Rebellion een demonstratie aankondigt op Schiphol melden ze zich bij ons aan. We weten dan wie het organiseert, kunnen het in de gaten houden en desnoods faciliteren.’ Bij de boeren is volgens Duyvestijn geen sprake van een ‘eenduidige groep’.

Vrij baan voor hulpdiensten

Dit blijkt ook uit oproepen via Telegram en Facebook. ‘Neem vrij, meld je ziek of sluit je zaak! Het gaat een drukke dag worden’, staat in de Telegramgroep Boeren in Opstand. Acties worden ‘kort voor aanvang pas gecommuniceerd’, melden beheerders van de groep. In verschillende subgroepen vindt per provincie overleg plaats. Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force (FDF), zei zaterdag in een online filmpje dat er een ‘megaprotest op het programma’ staat. Hij benadrukte dat FDF ‘helemaal niets organiseert’, en dat hij slechts ‘rumoer’ hoorde, maar voegde ook toe dat er een ‘baan vrij’ zal worden gehouden op snelwegen voor ‘spoedgevallen’. Van der Oever: ‘Mensen die naar het ziekenhuis moeten, zorg dat je over de vluchtstrook kunt of zie er voorbij te komen. Doe je verhaal, dan mag je er meteen door.’

‘Vanwege de dreiging wordt er goed voorbereid’, zegt Duyvestijn. Er zal worden opgetreden als trekkers de infrastructuur van Schiphol bedreigen, volgens hem. Berichten bij onder meer NH Nieuws dat pantservoertuigen klaarstaan om in te grijpen, zijn volgens een woordvoerder van de marechaussee ‘voorbarig’. ‘We houden mensen en middelen achter de hand. Het is nog niet aan de orde dat we die gaan inzetten. We willen een escalatie voorkomen.’

Ook hij noemt het ‘ongewis’ wat er gaat gebeuren. ‘Er is weinig informatie vanuit de boerenorganisaties.’ Groningen Airport Eelde zegt ‘begrip’ te hebben voor de ‘situatie waarin de boeren zich bevinden’, maar roept op de luchthaven maandag te ontzien. ‘Om haar diensten van algemeen maatschappelijk belang, zoals de inzet van de traumahelikopter, de ambulancedienst én de donorvluchten voor het UMCG te allen tijde doorgang te laten vinden, alsmede om de noordeling van zijn of haar vakantie te kunnen laten genieten.’

Mars met boerenzakdoek

Opnieuw werd dit weekend in het hele land geprotesteerd. In Eindhoven liepen honderden mensen mee in ‘de mars met de boerenzakdoek’. Bij een CDA-bijeenkomst in Nijkerk hadden boeren zich verzameld om hun onvrede te uiten. In het Friese Gorredijk werd de ijsfabriek van D66-Kamerlid Romke de Jong geblokkeerd door trekkers. De fabriek, waarvan De Jong eigenaar is, wordt sinds hij Kamerlid is bestuurd door zijn vader. Volgens De Jong is de schade van de blokkade ‘aanzienlijk’, doordat de fabriek niet kon worden opgestart, de werkzaamheden stillagen en ijsleveringen niet konden worden uitgevoerd. Er zou onder meer ijs worden geleverd aan het muziekfestival Down the Rabbit Hole in Beuningen. De Jong: ‘Alles stond muurvast.’

De politie greep de hele dag niet in omdat, volgens lokale media, de burgemeester daartoe geen opdracht had gegeven. Rond 19.00 uur meldde de politie aan de boeren dat wél ingegrepen zou worden en verzocht de blokkade op te heffen. Toen tegen 21.30 uur ook een politiehelikopter verscheen en politiewagens naar het terrein gingen, vertrokken de boeren alsnog.

Kamerlid De Jong sprak zaterdagavond met de boer die de actie leidde. ‘Ik wil altijd in gesprek gaan, maar niet als gevolg van intimidatie of een blokkade. Dat vind ik ver gaan, dat is niet de manier om te protesteren. De boer zei dat hij tot zondagavond zou blijven, dus het gesprek liep op niets uit.’ De Jong heeft weinig begrip voor de actie. ‘Ik begrijp dat boeren hun stem willen laten horen, maar het is onbegrijpelijk en onacceptabel dat ze dat doen door andere mensen schade toe te brengen. Het platleggen van delen van Nederland, van bedrijven, van onze snelwegen en andere infrastructuur is niet de manier om je mening te uiten.’

Het Kamerlid kreeg zaterdagavond een appje van een boer die zei de volgende ochtend om 5 uur terug te komen. Dat gebeurde niet. ‘Ook al was het niet bij mij thuis, het voelt toch heel persoonlijk, en het raakt me’, zegt De Jong. ‘We hebben in de laatste weken ook ernstiger vormen van intimidatie gezien. Het wordt tijd dat het stopt.’