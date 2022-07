Boeren demonstreren bij aanmeldcentrum asielzoekers in Ter Apel

Nederlandse en Duitse boeren voeren actie bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Beeld ANP

De boeren verzamelden zich eerder vandaag op het erf van een boer in de buurt, en reden vervolgens met hun tractoren naar het aanmeldcentrum. Ze zijn niet van plan om het terrein op te gaan, maar staan geparkeerd in de berm van een weg die langs het aanmeldcentrum loopt. De boeren kwamen daar rond drie uur aan en waren een uur later weer weg.

In het aanmeldcentrum is het al wekenlang zeer druk, onder meer omdat de doorstroom van statushouders naar woningen stagneert. In de nacht van woensdag op donderdag moesten honderd asielzoekers buiten slapen omdat er voor hen geen plaats binnen was, een nieuw record. Daarnaast moesten 150 mensen op stoelen in de wachtruimte slapen en ongeveer 50 in een sporthal. Het kabinet wil meer aanmeldcentra openen om de asielzoekers beter te kunnen spreiden, maar heeft nog geen gemeente gevonden die daaraan mee wil werken.

De boeren zijn zich naar eigen zeggen bewust van de penibele situatie in Ter Apel. ‘We willen ons dan ook niet daadwerkelijk aanmelden’, vertelt een woordvoerder. ‘We zien het als een ludieke actie, om een statement mee te maken.’

Een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) liet weten dat mensen bij het aanmeldcentrum ‘vrij overdonderd’ waren toen de trekkers arriveerden. ‘Inmiddels is de sfeer weer rustig’, aldus de woordvoerster. De demonstratie heeft volgens het COA geen invloed gehad op het aanmeldproces voor mensen die buiten aan het wachten zijn.

Zo’n zeventig van de honderd trekkers komen uit Duitsland, onder meer uit de omgeving van Bremen. Volgens de woordvoerder willen de Duitse boeren hun Nederlandse collega’s ‘ondersteunen in onze strijd tegen de overheid’. Zeker een van de Duitsers heeft symbolisch asiel aangevraagd.