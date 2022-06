Boeren breken door politieblokkade bij huis minister en slopen politieauto, ‘dreigend en onacceptabel’

Deze mobiele politiepost en camera’s bij het woonhuis van minister Christianne van der Wal wisten niet te voorkomen dat de boeren in de buurt van haar huis konden komen. Beeld ANP

De boeren duwden een politieauto opzij zodat tractoren de straat in konden rijden, meldt haar ministerie. De situatie was dusdanig onveilig voor de politie dat er niet direct kon worden ingegrepen. Bij de actie ‘zijn duidelijk grenzen overschreden’, schrijft de Politie Gelderland op Twitter. ‘Een politieauto is vernield en er is een giertank geleegd. De situatie was dreigend en onacceptabel, ook richting hulpverleners.’ De minister was niet thuis, haar familie wel. Het is de tweede dag op rij dat boeren tegen het stikstofbeleid betogen bij haar huis.

Dinsdag werd opnieuw getekend door ontwrichtende acties van boeren. Zo arresteerde de politie op de A28 een persoon nadat boeren op de weg waren gaan staan. Ook op de A1 bij Barneveld blokkeerden boeren de snelweg, die hierom een halfuur werd afgesloten.

Later op de avond werden op de A1 bij Stroe de ventielen van banden van een politieauto en politiemotoren losgedraaid en werden banden van een politieauto lekgestoken. De politie was ter plaatse om te voorkomen dat boeren boomstammen op de snelweg zouden leggen.

Volgens Rijkswaterstaat stonden dinsdag langs diverse wegen in het land hooibalen in brand. Ook blokkeerde een groep boeren in de avond ongeveer twee uur lang de toegangsweg voor de poort bij Slot Loevestein, in de gemeente Zaltbommel. Ze sloten zo gemeenteraadsleden in die hier aanwezig waren voor een presentatie. Uiteindelijk vertrokken ze na een gesprek met twee van de raadsleden.

Bij protesten tegen het stikstofbeleid in Den Haag op dinsdag sloten enkele tientallen anti-overheidsdemonstranten aan die ook vaak aanwezig was bij demonstraties tegen het coronabeleid, aldus de politie. Twee van hen werden aangehouden voor openlijk geweld, één vanwege belediging en een vierde voor het overtreden van een gebiedsverbod.

Landelijke acties

Maandag voerden boeren ook al in het hele land actie. Zo staken boeren een stapel pallets en stro in brand op het Marktplein voor het stadhuis in Apeldoorn en reden ze hier mest uit. De gemeente heeft aangifte gedaan. Ook reden in de avond ongeveer veertig tractoren het Mediapark in Hilversum op, waarna de NOS de ingangen van het gebouw waarin nieuwsuitzendingen worden gemaakt afsloot. Ook veroorzaakten boeren bewust kilometerslange files door met tractoren stil te staan of langzaam te rijden.

Volgens de nationaal commandant bij de politie Willem Woelders verharden de acties van de boeren. ‘De groep die acties uitvoert is kleiner maar radicalen’, zei hij dinsdag tegen persbureau ANP. Hij spreekt van ‘een zorgelijke ontwikkeling die Nederland zich moet aantrekken’.

Bepaalde boerenacties gaan ‘een duidelijke grens’ over, schreef landbouwminister Henk Staghouwer dinsdag in een verklaring. ‘Iedereen in Nederland heeft het recht om te demonstreren, maar niet om daarbij het verkeer te ontwrichten, de veiligheid van anderen in gevaar te brengen, natuur te vernielen of bestuurders en mediavertegenwoordigers te intimideren.’ Ook premier Rutte sprak zich dinsdag uit tegen acties die ‘ver over alle grenzen heen’ gaan.