Boeren blokkeren distributiecentra: ‘Hoe durft-ie te gaan rijden’

Boeren blokkeren een distributiecentrum van Albert Heijn in Utrecht. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Boerendochter Daniëlle Hoeve (18) startte maandagmorgen om 4 uur de motor van de trekker van haar ouders. Nu leunt ze tegen het wiel van de groene John Deere, die pal voor de poort voor het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam geparkeerd staat.

Hoeve’s John Deere wordt geflankeerd door zo’n 25 andere boerenvoertuigen, allemaal uit de omgeving van Waterland. ‘Hongersnood dreigt, Den Haag zwijgt’ valt er op een gierwagen rechts te lezen. Aan de trekker links hangt een omgekeerde Nederlandse vlag. Tussen de voertuigen in staan groepjes boeren rustig met elkaar te praten.

Met één oog houdt Hoeve de politie in de gaten, die de boeren ertoe probeert te bewegen om de weg weer vrij te maken voor de vrachtwagens van Albert Heijn. ‘Alles uit de supermarkt komt van de boer’, zegt ze. ‘We willen laten merken wat er gebeurt als de boeren straks allemaal failliet zijn door de stikstofplannen van het kabinet. Dan ligt er namelijk ook geen eten meer in de schappen.’

‘Miljoenenschade dreigt’

Actievoerende boeren blokkeerden maandag in totaal twintig distributiecentra, de helft van het totale aantal. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie van supermarkten, sloeg ’s middags alarm. De schappen dreigen leeg te raken als de blokkades doorgaan, en de branche zal voor miljoenen euro’s schade lijden.

Toen de boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) eind 2019 dreigde distributiecentra vlak voor de drukke kerstperiode te blokkeren, spande het CBL een kort geding aan. De rechter verbood de acties en legde een dwangsom op van 100 duizend euro per locatie. Omdat FDF de acties nu niet coördineert, kan het CBL niet teruggrijpen op de rechterlijke uitspraak. ‘Maar alle opties liggen nog open, we kijken hoe de acties zich ontwikkelen’, zegt een woordvoerder van het CBL.

De gevolgen van de blokkades waren maandag direct voelbaar. Albert Heijn, dat in totaal zes distributiecentra heeft, annuleerde onlinebestellingen vanwege blokkades van de centra in Geldermalsen en Utrecht. Lidl meldt bordjes in de winkels te hebben geplaatst: ‘Door landelijke boerenacties inzake de stikstofcrisis zijn in dit filiaal helaas niet alle artikelen voorradig.’ Jumbo werd het zwaarst getroffen: een woordvoerder meldt dat vijf van de zes distributiecentra zijn versperd.

Bij het distributiecentrum van AH in Zaandam zijn het niet de boeren die het luidst protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet, maar de omstanders die zich solidair tonen. ‘NSB’er’, gilt een vrouw in bloemetjesjurk naar een politieagent die op een motor voorbijrijdt. Ze rent met de tractoren mee en wappert met een rode boerenzakdoek. ‘Wakkere’, noemt ze zichzelf. Ze zegt de boeren te steunen om de ‘manipulatie door Den Haag’ tegen te houden.

Langs de kant van de weg staat ook een drietal vrachtwagenchauffeurs. Als de eerste bevrijde vrachtwagen het distributieterrein af rijdt, joelen de truckers hun collega uit. ‘Hoe durft-ie te gaan rijden’, zegt een chauffeur met een logo van vervoerder Simon Loos op zijn borst. ‘Wij staken, want wij staan achter de boeren.’

Gevoelig voor verstoringen

De aanvoerketens van supermarkten zijn zeer gevoelig voor verstoringen, zegt Laurens Sloot, bijzonder hoogleraar ondernemerschap in de detailhandel aan de Rijksuniversiteit Groningen. Opslag in distributiecentra is zo precies mogelijk afgesteld op de vraag van supermarkten, met name als het om versproducten gaat. ‘Het is dus niet zo dat als je de helft van je distributiecentra kwijt bent, de andere helft dat zomaar over kan nemen. Dan zouden die twee keer zo groot zijn als noodzakelijk.’

In de praktijk zullen ketens de capaciteit proberen te verdelen, om zich ervan te verzekeren dat met name versproducten nog zoveel mogelijk worden geleverd. Toch zouden in het hele land tekorten ontstaan. Leveranciers kunnen hun spullen ook niet meer kwijt, en blijven ermee zitten. Sloot: ‘De hele aanvoerketen komt vast te zitten.’ Het gaat dan met name om leveranciers van verse producten. Ook veehouders raken hun producten dus moeilijker kwijt, zegt hij. ‘Alle opslag komt na een paar dagen vol te zitten door een gebrek aan koelcapaciteit.’

Ingrijpen dus? Daarvoor pleit het CBL maandag wel, maar landelijk politiechef Willem Woelders zegt tegen persbureau ANP dat elk distributiecentrum afzonderlijk over ingrijpen overlegt met burgemeester en politie. Tegelijkertijd vindt Woelders dat de centra beter in overleg kunnen gaan met de actievoerders. ‘Dan kun je ze misschien beter beïnvloeden.’

In Zaandam valt het besluit ‘ingrijpen’. Tegen half 11 maandagochtend gehoorzamen de boeren aan de orders van de politie om te vertrekken. Onder luid getoeter rukt de stoet tractoren op. Waar boerendochter Hoeve nu naartoe gaat, weet ze nog niet. ‘Maar in ieder geval nog niet naar huis.’ Als het getoeter van de laatste tractor uitgestorven is en de stoet Albert Heijn-vrachtwagens weer op gang is gekomen, bindt de solidaire vrouw uit de buurt de boerenzakdoek in haar haren en stapt ze weer op haar fiets. Ook zij is nog niet klaar met actie voeren. ‘Nu gaan we naar huis om spandoeken te maken.’