Boeren blokkeren A35 en A1 met tientallen tractoren, Veiligheidsberaad wil hard optreden

Trekkers blokkeren de snelweg ter hoogte van knooppunt Azelo. De actievoerders zijn op de weg aan het barbecuen. Beeld ANP

Het verkeer rond knooppunt Azelo, tussen Almelo en Hengelo, staat door de boerenblokkade in beide richtingen volledig vast. De actievoerders zijn op de snelweg aan het barbecuen en melden dat ze rond 5.00 uur ’s middags worden afgelost door een nieuwe ploeg. Op beide snelwegen en de omliggende wegen hebben zich inmiddels flinke files gevormd.

Volgens een ANP-fotograaf ter plaatse is er politie aanwezig, maar grijpt die vooralsnog niet in. De politie zegt wel de situatie op de wegen in de gaten te houden. ‘Als het nodig is, wordt er in afstemming met de gemeente opgetreden’, aldus een woordvoerder. Of dat gaat gebeuren bij de blokkade bij Azelo, kon de woordvoerder niet zeggen.

Op de #A35 is de weg tussen de knooppunten Buren en Azelo in beide richtingen geblokkeerd door tractoren. Het is nog niet bekend hoe laat de weg weer vrij is. Lees de actuele verkeerssituatie in ons artikel 👉 https://t.co/D1LPmbb46j pic.twitter.com/tdhebHPiYu — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) 28 juli 2022

Eerder op de dag waren er ook al verstoringen op de weg door acties van boeren. Op de A7 van Groningen naar Drachten is ter hoogte van verzorgingsplaats Oude Riet nog steeds een rijbaan dicht nadat daar vannacht twee ongelukken plaatsvonden. Bij het Groningse Midwolde zijn onder meer autobanden op de weg gedumpt, wat rond 02.45 uur tot een aanrijding leidde. Bij Frieschepalen, vlak bij Drachten, vond rond 03.45 uur eveneens een ongeluk plaats. De op- en afritten van de snelweg zijn daar ook nog dicht.

In Noord-Holland, nabij Medemblik, is ook afval gedumpt en zijn hooibalen in brand gestoken. Tussen Hoorn en Den Oever was de A7 tijdelijk afgesloten om de brand te blussen. Tijdens opruimwerkzaamheden bleek dat er asbest tussen het afval zat, waardoor de opruimwerkzaamheden langer duurden dan verwacht. De weg is inmiddels in beide richtingen weer open. Alleen de afritten naar Medemblik zijn nog dicht.

In een verklaring stelt Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls vanuit zijn rol als voorzitter van het Veiligheidsberaad dat de actievoerders hard en strafrechtelijk aangepakt moeten worden. ‘Deze mensen beschouw ik niet als actievoerders, maar als extremisten’, schrijft Bruls. ‘Ik adviseer iedereen om niet het gesprek te voeren met de extremisten, want dat helpt niet en geeft hen een podium dat ze niet verdienen.’

‘Beetje blikschade’

Rijkswaterstaat roept weggebruikers die donderdag op pad gaan op om goed de verkeersinformatie te checken en extra alert te zijn op de weg. ‘Gedurende de dag kunnen er allerlei dingen gebeuren, vooral in bepaalde delen van het land, zoals het oosten en het noorden. Het is heel onvoorspelbaar, dus wees daar bedacht op als je de weg op gaat.’ De politie onderzoekt nog wie er precies verantwoordelijk is voor de afvaldumping.

Boerenactiegroepen Farmers Defence Force en Agractie beweren dat ze er niets mee te maken hebben. Toch denken ze wel te weten hoe er een einde aan gemaakt kan worden. ‘De regering moet nu gaan bewegen’, zegt Erik Luiten van Agractie. Ook FDF-voorman Mark van den Oever wil dat de regering in actie komt, ‘want je merkt dat de boeren het niet meer pikken, en dat de acties verder escaleren. De regering moet per direct de acties beëindigen door de stikstofbrief van tafel te halen.’ Van den Oever is overigens niet onder de indruk van de acties. ‘Ongelukken zijn natuurlijk nooit te rechtvaardigen,’ stelt hij, ‘maar zolang het een beetje blikschade is, vind ik het allemaal niet zo erg.’

Premier Mark Rutte noemde de acties donderdagochtend in een verklaring op Twitter ‘onacceptabel’ en ‘levensgevaarlijk’, en eiste dat ze stoppen. ‘Anderen moedwillig in gevaar brengen, onze infrastructuur beschadigen en mensen bedreigen die helpen opruimen, gaat alle perken te buiten’, schrijft hij. ‘Er zijn genoeg andere mogelijkheden om binnen de wet je onvrede te uiten. De meeste boeren doen dat ook.’

Intimidatie en bedreigingen

Volgens Rijkswaterstaat heeft er vannacht op meer snelwegen ‘het een en ander gespeeld’. Zo zouden er op de A50 bij Apeldoorn strobalen zijn aangestoken in de berm. Tussen Meppel en Heerenveen zouden meerdere toe- en afritten zijn afgesloten met hooibalen gewikkeld in donker plastic. ‘Levensgevaarlijk in het donker’, aldus een woordvoerder. Op de A28 van Staphorst richting Meppel is maar een rijstrook open omdat er rommel op de weg ligt.

De A1 van Hengelo richting Apeldoorn blijft waarschijnlijk nog tot het einde van de middag dicht. Woensdag dumpten boeren ook daar afval op de snelweg. Omdat er asbest in het afval zat, moest een speciale aannemer ingehuurd worden om het op te ruimen, maar na intimidatie en bedreigingen trok die zich woensdagavond terug.

In de nacht van woensdag op donderdag heeft Rijkswaterstaat alsnog een andere aannemer gevonden, die het asbest inmiddels heeft gesaneerd. Rond half twee ’s middags meldden de ANWB en Rijkswaterstaat dat de weg daar weer is vrijgegeven.