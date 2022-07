Boeren bij distributiecentrum in Nijkerk: ‘Desnoods blijven we hier drie weken staan, tot de hele winkel leeg is’

Boeren blokkeren het distributiecentrum van Boni in Nijkerk uit protest tegen de stikstofplannen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Hallo bikkels, willen jullie een worstenbroodje?’ Een vrouw met een grote boodschappentas vol witte bolletjes wurmt zich dinsdagochtend door de linie tractoren die de oprit van het distributiecentrum van de Boni in Nijkerk hermetisch afsluit. Ze maakt een ronde langs de boeren die op witte tuinstoelen koffie zitten te drinken in de schaduw van hun tractor. Hier hebben boeren uit de omgeving van Nijkerk sinds maandag hun kamp opgeslagen. Op de plek waar de vrachtwagens normaal gesproken in- en uitrijden om supermarktproducten te laden en lossen, braden boerenjongens nu hamburgers op een wegwerpbarbecue.

Door het hele land blokkeerden actievoerende boeren maandag en dinsdag distributiecentra van supermarkten en groothandels. Bij ongeveer twintig distributiecentra van supermarktketens en groothandels weerhielden de boeren vrachtwagens uit te rijden. Ze beëindigden een deel van die acties in de loop van de eerste dag, na oproepen van burgemeesters en inzet van politie.

Op sommige plekken ging het mis bij de beëindiging van de acties. In Sneek kwam de Mobiele Eenheid in actie bij een blokkade van supermarktketen Poiesz. De politie hield vier mensen aan. Ook in Zwolle greep de Mobiele Eenheid in. Actievoerders gooiden daar flessen naar agenten en vernielden een shovel van de politie. Zes mensen werden opgepakt voor openbare geweldpleging.

De boeren wisselen elkaar af in de linie. In een mum van tijd is de plek bezet door een nieuwe boer, vaak met een verse lading koekjes, koude cola of bier. Beeld Marcel van den Bergh

Duimen omhoog

Ook in Nijkerk leek het er maandagavond lange tijd op dat de politie zou ingrijpen. De burgemeester kondigde al aan het begin van de avond een noodverordening af die dat mogelijk maakte, maar de boeren wilden van geen wijken weten. Toch hield de politie zich afzijdig: in plaats van ingrijpen, wilden ze de boeren middels een gesprek bewegen om de blokkade op te heffen.

Boerenzoon Gijs van Panhuis (16) was een van de mensen die dinsdag de nacht doorbracht in een auto onder de wapperende vlaggen van de Boni. Van slapen was weinig sprake. ‘Om 2 uur ging ik liggen en om half 4 was ik alweer wakker.’ Toch heeft hij het ervoor over. Later wil hij de melkveeboerderij van zijn ouders overnemen en door de stikstofplannen van het kabinet is hij zijn toekomst onzeker. Hetzelfde geldt voor zijn vriend Luc van Dijk (15), die een foto laat zien van hemzelf voor een leeg schap in de supermarkt, de beide duimen omhoog. ‘Mooi toch? Vanochtend genomen. Desnoods blijven we hier drie weken staan, tot de hele winkel leeg is.’

De boeren wisselen elkaar af. Om de zoveel tijd verlaat een boer met zijn tractor zijn plek in de linie om de koeien te melken of het vee te voeren. In een mum van tijd is de plek bezet door een nieuwe boer, vaak met een verse lading koekjes, koude cola of bier.

Voor de supermarkten duren de acties dinsdag veel te lang. Door de boerenblokkades hebben ze voor ‘tientallen miljoenen’ euro’s schade geleden, meldt hun brancheorganisatie, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Supermarktketen Boni voelt de gevolgen van de blokkade van hun enige distributiecentrum. De voorraad in de 46 winkels raakt langzaamaan op, vooral producten als bananen, brood en melk zijn nauwelijks meer te krijgen.

Burgemeester Renkema (wit overhemd) en financieel directeur Frank Klöter van de Boni (blauw overhemd) proberen in gesprek te komen met de boeren. Beeld Marcel van den Bergh

Luisterend oor

Rond het middaguur maakt burgemeester Gerard Renkema van Nijkerk zijn opwachting aan de picknicktafels op het distributieterrein, vergezeld door de landbouw-wethouder van de gemeente. Ook Frank Klören, financieel directeur van de Boni, is aanwezig.

‘Iedereen hier heeft een lening. Jarenlang hebben we in duurzaamheid geïnvesteerd en nu hangt er een strop om onze nek’, zegt een boerin aan de picknicktafel. Applaus barst los. ‘Wat staat daar dan?’ vraagt een andere boer met strohoed, wijzend naar de slogan op een van de rode vrachtwagens die al twee dagen roerloos op de uitrit staat. ‘Boni, Altijd Goedkoop!’ Doe iets aan je prijzen, dan kunnen wij in leven blijven.’

De burgemeester en wethouder staan ogenschijnlijk wat verloren bij tegenover de boeren, meer dan een luisterend oor valt er niet te bieden. Vragen om te vertrekken doen ze niet, even later komt de politie met die boodschap.

Elders in het land zijn dan bijna alle blokkades beëindigd. In Haaksbergen stoppen boeren ‘na goed overleg’ met hun blokkade van een distributiecentrum van supermarktketen Plus. In Raalte vaardigt de gemeente een noodverordening uit om de boeren weg te krijgen. Bij een distributiecentrum van de Lidl in Almere staat de ME klaar, maar nadat de politie vertelt dat er een noodverordening is afgekondigd, rijden de boeren weg.

In Nijkerk helpen alle oproepen van bestuurders en politie aanvankelijk niets. Rond 15.00 uur rijdt zelfs een verse stoet tractoren het terrein op, weggestuurd van elders. Frisse versterking met, als het aan hen ligt, een lange adem. Het blijkt echter een laatste stuiptrekking. Als aan het begin van de avond de ME verschijnt, vertrekken de boeren alsnog. Niet veel later is de rust weergekeerd rondom het distributiecentrum. Gezeten op een hooibaal, biertje in de hand, zien twee laatste protestboeren hoe rond half 7 de eerste Boni-vrachtwagens alweer uitrijden.