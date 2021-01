Boer steeds huiveriger voor overstap naar biologisch, maar hulp is in aantocht

Varkens op een biologische boerderij. De animo voor biologisch boeren neemt af. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dit blijkt uit de donderdag gepresenteerde cijfers van Skal, de certificeringsorganisatie voor de biologische landbouw. Het doel van Eurocommissaris Frans Timmermans - 25 procent biologische landbouw in 2030 - is in het huidige tempo onhaalbaar voor Nederland, concludeert de biologische brancheorganisatie Bionext op basis van de cijfers.

Een zorgelijke ontwikkeling noemt Bionext het dalende animo voor biologisch boeren, een trend die vier jaar geleden al werd ingezet. In totaal werken nu 2.115 boeren in Nederland biologisch, op een totaal van ruim 50 duizend landbouwbedrijven. Bionext-directeur Michaël Wilde benadrukt dat de groei afneemt, maar dat het totaal aantal biologische boeren en het areaal aan land waarop ze werken, blijft toenemen. In de reguliere landbouw is dit precies andersom.

Behalve de grondprijs maken kleine marges, wisselende regelgeving, stikstofcrisis, boerenprotesten, en onzekerheid vanwege corona boeren huiverig om te investeren in biologisch. Uiteindelijk zal ook de consument om moeten. Bionext becijferde dat het biologisch marktaandeel in supermarkten niet meer is dan 3,2 procent.

Nu de discussie wordt gevoerd over een eerlijke prijs voor de boer en mogelijk het afschaffen van btw voor biologische producten, heeft directeur Wilde van Bionext goede hoop op een kentering. Met betere voorlichting verwacht hij ook veel consumenten te kunnen overtuigen. ‘In Coop-supermarkten in Gelderland ging de verkoop van biologische melk bij een test onlangs met 14 procent omhoog’, zegt hij. ‘Door het een prominentere plek in het schap te geven en erop te wijzen dat het prijsverschil verwaarloosbaar is.’

Aardpeer

Het nieuwe platform Aardpeer wil de stap naar biologisch boeren vergemakkelijken. Met de opbrengst uit obligaties gaat het platform, waarbij onder meer Triodos Bank betrokken is, grond aankopen om die onder de marktprijs te verpachten aan bioboeren. De hoge grondprijs is een belangrijke reden voor het achterblijven van de Nederlandse biologische sector, met zo’n 4 procent van het totale landbouwareaal, ten opzichte van Europa. Door de pachtprijs relatief laag te houden, is de filosofie van Aardpeer, is het voor de boer gemakkelijker duurzamere keuzes te maken.