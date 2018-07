Boer Kees kan 60.000 kilo pruimen niet kwijt aan supermarkt: ze zijn door de droogte te klein

60 duizend kilo heerlijke zongerijpte Zeeuwse pruimen te koop, in porties van 500 kilo af te halen. Door de droogte wel wat aan de kleine kant: 35 millimeter. Reden voor supermarkten om ze niet in te kopen. Het gewenste formaat is namelijk minimaal 38 millimeter. En dus zit boer Kees Hamelink uit Wemeldinge met een overschot aan pruimen.

Zus Annemiek besloot actie te ondernemen. Ze kwam in contact met het Amsterdamse bedrijf Potverdorie, dat afgeschreven groenten en fruit verwerkt tot jams en chutneys. Die plaatsten afgelopen vrijdag een oproep op Facebook, en sindsdien staat haar telefoon niet meer stil. ‘Ik was zondag aan het werk op een kunstmarkt in een fort met dikke muren, dus zonder mobiel bereik’, zegt ze. ‘Elke keer als ik even buiten stond hoorde ik prrrrr. Ging de telefoon weer. Het is echt overweldigend.’

De oproep is meer dan drieduizend keer gedeeld. Er zijn bijna 750 reacties: van mensen die overwegen in verenigingsverband jam of slivovitsj te maken tot verontwaardigde reacties richting supermarkten. Want niet de grootte is van belang, reageert iemand, ‘maar de echtheid en smaak’.

Ondertussen is een groothandel uit Breda onderweg om de eerste lading pruimen in Wemeldinge op te halen. ‘Een aantal andere kleine supermarkten hebben ook al interesse getoond’, zegt Annemiek, die alle reacties en telefoontjes op zich neemt zodat Kees ongestoord verder kan werken (‘hij is hartstikke druk’).

Afspraken

Afnemers en leveranciers spreken van tevoren af aan welke kwaliteitseisen een product moet voldoen. ‘Het gaat inderdaad om millimeterwerk’, zegt Marc Jansen, directeur van CBL, de branchevereniging voor supermarkten. ‘Maar er valt vaak wel een mouw aan te passen. Deze teler had afwijkingen en dat kon hij zien aankomen. Dan is het van belang om vroegtijdig met de afnemer in gesprek te gaan om een oplossing te vinden.’

Voor de Zeeuwse boer Kees Hamelink komt dit advies te laat. Hij vreest dat zijn pruimen een voor een van de bomen vallen nu er geen afzetmarkt is. Feest voor de vogels, maar minder voor zijn portemonnee. De laatste jaren waren financieel al zwaar, zegt zijn zus Annemiek. ‘De kosten verhogen, de prijzen zeker niet. We moeten er geld op toeleggen om pruimen te telen.’

Proporties

Vorig jaar zorgde de vorst voor een verstoorde oogst, nu is het de droogte. Bijwateren helpt niet, want Kees zit te dicht bij de Oosterschelde. Het water is te zout.

‘Als ondernemer moet je soms tegenslagen verwerken’, zegt Annemiek. ‘Maar het moet wel binnen proporties blijven. Op het moment zijn de verhoudingen een beetje zoek.’

Opgeven wil haar broer niet. ‘Het is zijn passie, daarom houdt hij dit vol. Totdat op een gegeven moment de bank zegt: we verkopen de boel.’