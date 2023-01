Boer, belhamel en benzineslurper die met controverse opnieuw z’n eigen ruiten ingooit

Jeremy Clarkson in 2019 bij de première van het derde seizoen van ‘The Grand Tour’, Amazons kopie van ‘Top Gear’. Beeld Getty

Jeremy Clarkson is niet het type dat snel zijn excuus aanbiedt. Dat zou ook een handicap zijn voor iemand die van spot, zelfspot incluis, zijn beroep heeft gemaakt. Fietsers, Duitsers, socialisten, Greta Thunberg, vrachtwagenchauffeurs, caravaneigenaren en bestuurders van Franse auto’s hebben door de jaren allemaal te maken gekregen met de spotzucht van de man die bekendheid verwierf als presentator van autoprogramma Top Gear, en wiens verzamelde columns uit The Sun en The Sunday Times behoren tot de favoriete luchthavenlectuur.

Des te opvallender was het dat de 62-jarige televisiepersoonlijkheid onlangs zijn nederige verontschuldigingen uitte aan het adres van Meghan Markle. In zijn Sun-column had Clarkson rond de kerstdagen geschreven dat hij haar haatte. Dat niet alleen. Hij droomde ervan dat ze naakt door de straten van elke Britse stad zou worden geparadeerd, zodat burgers de gelegenheid zouden krijgen haar met uitwerpselen onder te smeren. Alsof dat niet genoeg was zei Clarkson haar meer te minachten dan seriemoordenaar Rose West.

De column viel niet goed. Na duizenden klachten haaldeThe Sun de column offline.

Een verontschuldiging liet niet lang op zich wachten. ‘Het spijt me echt’, beweerde Clarkson op Instagram, ‘van de ballen onder mijn voet tot de haarzakjes op mijn hoofd. Ik steek mijn armen in de lucht. Dit is een echte mea culpa.’ Clarkson beweerde dat hij niet kon geloven wat hij had geschreven. Het was ook stom, zo stelde hij, om niet te verwijzen naar de scène uit Game of Thrones waarin Cersei overkomt wat Clarkson Meghan in een droom had toegedicht. Ook zijn eigen dochter was niet onder de indruk van de column.

Top Gear

Het is nu de vraag of Clarkson weer op de televisieschermen te zien zal zijn. Zowel ITV, waarvoor hij Who wants to be a millionaire? presenteert, als Amazon Prime, waarvoor hij Clarkson’s Farm maakt, zou overwegen de samenwerking te verbreken. Dat leidde weer tot een tegenreactie, waarbij de verdedigers van het vrije woord de producenten vragen niet mee te doen aan de ‘cancelcultuur’. ‘Hij maakte een grap’, scheef Tom Slater in The Spectator, ‘dat is een simpel maar ondergewaardeerd punt in deze hele saga’.

Het zou niet voor het eerst zijn dat een omroep Clarkson wegstuurt. Zeven jaar geleden ontsloeg de BBC hem nadat hij op de set van autoprogramma Top Gear een producent naar de eerste hulp had geslagen. Daarmee kwam een einde aan een zestien jaar durende samenwerking. Top Gear ging verder met nieuwe presentatoren, terwijl Clarkson met zijn trouwe verwanten James May en Richard Hammond voor Amazon Prime The Grand Tour ging maken. Maar beide programma’s haalden het niet bij het oude Top Gear.

Top Gear was een van de televisieprogramma’s die Boris Johnson landelijke bekendheid hadden gegeven. Met Johnson heeft Clarkson meer gemeen dan een liefde voor stoere auto’s en een kostschoolverleden. Beiden zijn onstuimige, clowneske alfamannen die nooit helemaal volwassen zijn geworden en voortdurend de grenzen van het betamelijke opzoeken. Clarkson strijdt al jaren voor a-modieuze zaken, zoals de jacht op wild. ‘Let’s rock against pheasants!’, riep hij ooit bij een benefietconcert voor de jacht op fazanten en vossen.

Stedeling op het platteland

In de afgelopen jaren heeft Clarkson zichzelf opnieuw uitgevonden als veeboer in The Cotswolds, een van de mooiste streken van Engeland. Als townie, stedeling, had hij geen idee wat hij precies met schapen en varkens aan moest, wat fascinerende televisie oplevert. Clarkson’s Farm had een Top Gear-element toen hij de grootste en duurste tractor kocht die hij kon krijgen. Het gevaarte paste niet in de schuur en omdat het dashboard alleen Duits sprak had Clarkson geen idee hoe hij het kon besturen. Amazon Prime had goud aangeboord.

Sterker, het programma bleek zo inspirerend te zijn dat rijke stedelingen boerderijen begonnen te kopen om daar een nieuw, landelijk leven te beginnen. Bij zijn eigen boerderij, Diddly Squat genoemd (‘waardeloos kraakpand’), zette hij een boerenwinkel met bijbehorend café op, wat leidde tot langzaam rijdend tot stilstaand verkeer in delen van het graafschap Oxfordshire. De uitbreiding leidde tot klagende omwonenden en een juridische strijd met ambtenaren, die Clarkson inmiddels hebben gelast het café te sluiten.

In een essay met de titel De vreemde dood van Clarkson’s Brittannië, omschreef Nicholas Harris in het webzine Unherd de presentator als een ‘21ste-eeuwse John Bull’, een gezette, rokende en klunzige plaaggeest. Harris wees erop dat Clarkson, een zoon van een ondernemer die rijk was geworden met de verkoop van Paddington-beertjes, zijn doorbraak had beleefd in de wilde Thatcher-jaren waarin rauw vertier de norm was. Vier decennia later ziet de wereld er anders uit, puriteinser, en is Clarkson, zo schrijft Harris, een ‘ethische crimineel’.

Komende tijd moet uitwijzen of Clarkson mededogen kan verwachten. Hij kan moed putten uit de ervaringen van de progressieve komiek Jo Brand wier carrière niet eindigde nadat ze had gezegd dat er batterijzuur in de richting van politici als Nigel Farage zou moeten worden gegooid. Inmiddels heeft de boer, petrolhead en provocateur zijn column in The Sun weer hervat. ‘Je denkt waarschijnlijk’, zo luidde de openingszin, ‘dat ik afgelopen weken tot mijn nek in de stront heb gezeten. En je hebt absoluut gelijk. Dat heb ik. Varkensstront.’