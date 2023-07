Boekwinkel moet 32.000 euro betalen voor lhbti-striproman: ‘Hoogste boete ooit in Hongaarse literatuurwereld’

De graphic novel Heartstopper van Alice Oseman in de kast bij boekwinkel Lira in Boedapest. Beeld REUTERS

Het gaat om de bekroonde striproman Heartstopper, geschreven door de Britse Alice Oseman. Het boek, dat de inspiratie was voor de gelijknamige Netflix-serie, gaat over twee jongens die verliefd worden op elkaar. Volgens de Hongaarse wet mag het daarom niet bij de jeugdliteratuur staan. Ook was het boek niet verpakt in plastic, zodat lhbti-boeken niet in de winkel kunnen worden geopend.

Lira-directeur Krisztián Nyáry zegt tegen persbureau Reuters dat de winkel ervan op de hoogte was dat er een zaak liep, maar verrast te zijn door het bedrag. ‘Dit is de hoogste boete die ooit is opgelegd in de geschiedenis van de Hongaarse boekenwereld’, zegt hij.

De wet waarop de boete is gebaseerd heeft als doel ‘kinderen te beschermen’ en stelt het in grote lijnen strafbaar om inhoud omtrent ‘een afwijking van de zelfidentiteit die overeenkomt met het geslacht bij de geboorte, geslachtsverandering of homoseksualiteit’ te promoten of tonen aan minderjarigen strafbaar. Dit houdt onder andere in dat lhbti-boeken apart moeten worden verkocht en op een afstand van minstens 200 meter van een school of kerk.

Vage voorschriften

De anti-lhbti-wet is onderdeel van Orbáns christelijk-conservatieve agenda en kan rekenen op stevige kritiek vanuit zowel Hongarije als de Europese Unie. Vorig jaar daagde de Europese Commissie Hongarije voor het Europese Hof van Justitie omdat de wet ‘discrimineert op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit’, aldus een woordvoerder van de Europese Commissie. In april sloten vijftien EU-lidstaten, waaronder Nederland, zich aan bij de zaak.

Volgens boekwinkeldirecteur Nyáry is de wet in de huidige vorm onmogelijk na te leven omdat het zulke vage en brede voorschriften bevat. ‘Het is bijvoorbeeld onduidelijk of het voldoende is om onze lhbti-boeken bij de volwassen literatuur te plaatsen en of ze dan ook in folie verpakt moeten worden’, zegt hij. Bovendien, stelt de boekverkoper, kan het verbod gevolgen hebben voor een ontzettend groot aantal boeken. ‘Zelfs voor een belangrijk deel van de leeslijst op middelbare scholen.’ Hij en zijn team zijn vastberaden de sanctie aan te vechten.

Het is vaker voorgekomen dat boekwinkels zijn beboet op grond van de omstreden wet. In 2021 moest Lira al eens 667 euro betalen voor het tonen van een kinderboek over een kind wiens ouders hetzelfde geslacht hadden.

Volgens de Hongaarse autoriteiten had de boekenwinkel bij verkoop moeten zeggen dat dit een familie was die ‘anders is dan een normale familie’. Eerder dit jaar ontving de grootste boekenketen van Hongarije, Libri, een boete van 2.670 euro voor de ‘ongepaste vertoning’ van bepaalde boeken. Na overname door het door Orbán gefinancierde Mathias Corvinus Collegium is de keten begonnen met het verpakken van haar lhbti-boeken in plastic.