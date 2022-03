Boekenuitgever Anetta Antonenko blijft in Kyiv: ‘Wij zullen Rusland deze oorlog nooit vergeven’

Uitgever Anetta Antonenko.

Zo’n tien jaar geleden was ik op de Salon du Livre in Parijs, de grootste boekenbeurs van Frankrijk, waar uitgevers uit de hele wereld elkaar treffen. Officieel kwam ik naar Parijs vanwege de presentatie van de Franse vertaling van mijn biografie over Clarice Lispector. Maar ik had daarnaast een geheime missie: contact leggen met Oekraïense uitgevers om ervoor te zorgen dat Lispector ook in haar geboorteland kon worden gelezen.

Precies honderd jaar geleden vluchtte Clarice Lispector met haar familie langs dezelfde route en zelfs door dezelfde straten als de wanhopige Oekraïense vluchtelingen van nu.

Ik kende geen Oekraïense uitgevers. Ik ben geen agent, had geen idee hoe ik het moest aanpakken, maar wist alleen dat het belangrijk was. En toen ik uiteindelijk een Oekraïense uitgever vond, een vrouw van middelbare leeftijd, Anetta Antonenko, probeerde ik mijn verhaal te doen.

Clarice Lispector was de grootste schrijver van Brazilië, zei ik. Ze was zo briljant en fascinerend dat haar landgenoten zich uitputten in superlatieven voor ‘de prinses van de Portugese taal’. Dit fiere symbool van de Braziliaanse cultuur was geboren in Oekraïne.

‘Het is een kwestie van nationale trots, van herstel van een historisch onrecht, dat ze naar haar geboorteplek wordt teruggebracht’, zei ik.

We moeten eruit hebben gezien als een komisch duo. Ik ben bijna twee keer zo groot als Anetta. We spraken nauwelijks elkaars taal. Toch begrepen we elkaar, zoals dat gek genoeg soms gaat als mensen elkaar gewoon móéten begrijpen.

Niet lang daarna verscheen bij Uitgeverij Anetta Antonenko het eerste werk van Clarice. Inmiddels heeft ze drie romans van haar uitgebracht en is ze bezig met een Oekraïense uitgave van De passie volgens G.H. Ze is ook de Oekraïense uitgever van Bataille, Lorca en Borges, en ze zou – uitgerekend deze week – een vertaling van mijn biografie van Susan Sontag binnenkrijgen.

Een paar dagen geleden schreef Anetta Antonenko dat haar vader militair was en haar moeder arts: ‘Ik kan schieten en ik kan helpen genezen.’ Nu zit deze aardige, erudiete vrouw in een appartement in een tot voor kort rustige buurt op amper drie kilometer van het Centraal Station van Kyiv.

‘Ik ben gewoon thuis’, zei ze toen we elkaar dit weekend spraken via WhatsApp. ‘Met mijn twee katten. Ik wil niet naar een schuilplek. Ik weiger om in mijn eigen land bang te zijn. Daarom werk ik gewoon zoveel mogelijk. Werken is je redding.’

Ze heeft voor een dag of tien, vijftien eten in huis voor zichzelf, en voor de katten voor een maand. En ze heeft een geweer, zoals geldt voor miljoenen Oekraïense burgers. Op haar 20ste heeft Anetta’s vader haar geleerd te schieten. Ook al is ze in januari 60 geworden, ze zal niet aarzelen haar geweer te gebruiken als het moet.

‘Ik ben niet bang om te vechten. Maar ik ben ervan overtuigd dat woorden belangrijk zijn voor de overwinning. Ik krijg veel morele steun van uitgevers, agenten, schrijvers, vertalers, ambassades en stichtingen. Ik doe wat ik kan om onze situatie onder woorden te brengen voor de buitenwereld.’

In een bibliotheek in de stad Lviv, in het westen van Oekraïne, maken vrijwilligers op de zesde dag van de oorlog tegen Rusland camouflagenetten. Beeld AFP

Ze was exclusief in het Oekraïens gaan uitgeven in een tijd waarin veel literatuur alleen in het Russisch verkrijgbaar was. Zoals de meeste Oekraïners van haar generatie spreekt Antonenko vloeiend Russisch. ‘Oekraïne was het hoogst opgeleide deel van de voormalige Sovjet-Unie. Niet de Russen maar wíj waren de grootste boekenlezers. Een volk is zijn taal, daar ben ik heilig van overtuigd. En toen Rusland binnenviel en de Krim en de Donbas bezette, besloot ik dat boeken uitgeven in het Oekraïens de beste manier was om mijn land te helpen.’

Haar doorzettingsvermogen bleek te lonen. ‘Het ging slecht met de economie. Het was zwaar, en niet alleen wat geld betreft. Maar het lukte ons financieel gezien in drie jaar te komen waar we in vijf jaar hadden willen zijn.’ Wat hielp was dat de taal een opleving doormaakte. De laatste jaren, zegt ze, ‘neemt het gebruik van het Oekraïens aanzienlijk toe, zowel in het openbaar als privé’.

Antonenko vergelijkt de bezetting van Oekraïens grondgebied met de bezetting van de Oekraïense literatuur. ‘Ze hebben zich onze schrijvers ‘toegeëigend’ – Gogol, Boelgakov, Babel – en zijn hen Russen gaan noemen. Nu zijn ze ons land binnengevallen en willen ze het Rusland gaan noemen.’

Ze roept de boekenwereld op Oekraïne te steunen door niet langer met Rusland samen te werken. ‘Door Russische stands van boekenbeurzen te weren, bijvoorbeeld. Te stoppen met fellowships. En geen Oekraïense rechten naar Russische uitgevers te laten gaan. Luister niet naar Russische uitgevers die zeggen dat ze niets met politiek te maken hebben. Ze hebben gezwegen. Ze zijn medeschuldig.’

Zoals zoveel Oekraïners steekt het Antonenko dat eerdere Oekraïense waarschuwingen niet serieus zijn genomen. ‘We hebben dit al jaren gezegd.’ En dat het volk zélf niet serieus werd genomen. ‘De hele wereld staat nu versteld van ons, maar wijzelf niet. Wij hebben ervoor gezorgd dat de hele wereld respect heeft voor Oekraïne.’

Ze is er zeker van dat haar land zal zegevieren. ‘In een paar dagen tijd zijn we een sterke samenleving geworden. We zullen verliezen lijden, maar Poetin maakt Rusland voor generaties te schande, zoals Hitler met Duitsland heeft gedaan. Oekraïne zal Rusland deze oorlog nooit vergeven. We zijn geen ‘broedervolkeren’. Voor ons is Rusland voor altijd de vijand.’

Zelf blijft ze bezig met uitgeven, plannen maken en uitkijken naar het Boekenarsenaal-Festival in mei. Dat Festival dankt zijn naam aan het oude gebouw in Kyiv waar het plaatsvindt – een naam die ineens wrang toepasselijk is voor Oekraïners die niet alleen terugvechten met wapens maar ook met hun cultuur.

Anetta Antonenko is er gerust op dat het goedkomt. ‘Met Oekraïne in ons hart zal het ons lukken.’

Vertaling: Cecilia Tabak

Benjamin Moser is een Amerikaanse schrijver. Hij schreef biografieën over Clarice Lispector en Susan Sontag. Voor dat laatste boek ontving hij de Pulitzerprijs. Moser woont in Nederland.