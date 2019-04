Boeings in Ethiopië en Indonesië crashten door zelfde technische oorzaak

Een gedeelte van het wrak van Ethiopische Boeing 737 Max 8 dat in maart verongelukte. Beeld EPA

Tot die conclusie komen Ethiopische functionarissen en onderzoekers op basis van voorlopig onderzoek. Ze sluiten daarmee definitief andere oorzaken uit zoals een motorstoring, terreurdaad of aanvaring met vogels.

Er waren al langer aanwijzingen dat aan de twee vliegrampen dezelfde oorzaak ten grondslag ligt. De overeenkomsten waren vorige maand voor luchtvaartinspecties over de hele wereld de reden om de toestellen een vliegverbod op te leggen. Dat houdt nu meer dan 370 Boeing 737’s aan de grond, sommige voor zelfs vijf maanden. Boeing maakte begin deze week bekend dat het ‘enkele weken’ langer nodig heeft om software uit te brengen die moet voorkomen dat een automatisch correctiesysteem het vliegtuig laat verongelukken.

Duikvlucht

Dat Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) leidde in oktober de ramp in met de Boeing 737 Max 8 van de luchtvaartmaatschappij Lion Air. Het automatisch systeem dat moet voorkomen dat het toestel te ver achterover helt, kreeg verkeerde informatie van een defecte sensor op de neus van de Max 8. De bemanning probeerde keer op keer te voorkomen dat het vliegtuig zijn neus naar beneden drukte. De piloten hadden niet in de gaten dat de computer hen tegenwerkte. Het vliegtuig stortte twaalf minuten na het opstijgen in zee, met 189 doden als gevolg.

Eenzelfde patroon tekent zich af bij de vlucht van Ethiopian Airlines waarbij op 10 maart alle 157 inzittenden omkwamen. ‘De bemanning heeft bij herhaling alle noodprocedures doorlopen die Boeing voorschrijft bij problemen, maar slaagde er niet in om het vliegtuig onder controle te krijgen’, zei Dagmawit Moges, de Ethiopische minister van Transport, donderdag in Addis Ababa. Tegenover het persbureau AP voegde een ingewijde daaraan toe dat de piloten de juiste stappen namen om het correctiesysteem uit te zetten. Maar om onbekende redenen schakelden ze het instrument daarna toch weer in. Boeings procedures schrijven bemanningen voor bij problemen het MCAS uit te doen en op handbediening verder te vliegen.

Piloten

Dat was wat de piloten deden die met de Indonesische 737 vlogen, enkele dagen voor het toestel op 29 oktober zou neerstorten. Zij konden het vliegtuig veilig aan de grond zetten. De sensor die MCAS in de war zou hebben gebracht werd vervangen, maar dat haalde kennelijk niets uit.

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen voor Boeing zullen zijn als ook de Ethiopische ramp te wijten is aan een mankerend MCAS-systeem. De fabrikant zegt dat de noodprocedures waren opgenomen in het handboek voor piloten, maar sommigen zeggen dat ze nooit goed zijn getraind voor noodsituaties met het MCAS.