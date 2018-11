Boeing waarschuwt voor gevaar defecte sensor na vliegramp Lion Air

Voorlopig onderzoek heeft uitgewezen dat een sensor defect was en de piloten op het verkeerde been heeft gezet. Deze invalshoek- of angle of attack-sensor vertelt hun of ze de neus van het toestel misschien moeten optrekken om bij een lage snelheid toch in de lucht te kunnen blijven.

Trekt de piloot de stuurknuppel te ver naar achteren, dan wordt de invalshoek te groot en ontstaat overtrek. Het vliegtuig verliest dan draagkracht en valt uit de lucht. De boordcomputer laat dan herhaaldelijk de gesproken waarschuwing ‘stalling’ horen.

De invalshoeksensor bevindt zich in veel toestellen op de romp van het vliegtuig, samen met andere meetinstrumenten, en stuurt zijn gegevens naar een afleesscherm in de stuurcabine. De Boeing 737 MAX heeft drie van zulke sensoren.

Volgens onderzoekers is het nog te vroeg om met zekerheid te zeggen wat er mis is gegaan met vlucht JT610 van Lion Air. Van de zwarte dozen is de recorder met vluchtgegevens teruggevonden. De recorder met geluidsopnamen uit de cockpit is nog zoek. Ook zijn nog lang niet alle slachtoffers van de ramp geborgen. Het Indonesische toestel vloog op een lage hoogte toen het in de problemen kwam. Het is de vraag of de piloten genoeg tijd hadden om in te grijpen. Tussen opstijgen en neerstorten zaten krap negen minuten. De Boeing vloog veel harder dan gebruikelijk, wat er mogelijk op wijst dat de bemanning de controle over de besturing was verloren.

De nabestaanden van een van de omgekomen inzittenden van de Boeiing 737 MAX van Lion Air dragen zijn portret bij zijn begrafenis. Beeld AFP

Vliegverbod

Doorgaans wordt een adviesbulletin van een vliegtuigfabrikant snel gevolgd door een waarschuwing van de toezichthouder op de luchtvaart. De ogen zijn daarom gericht op de Amerikaanse Federal Aviation Administration. Die zou maatschappijen in de Verenigde Staten kunnen bevelen hun toestellen aan de grond te houden. Dat is vaak ook het signaal aan andere landen om een voorlopig vliegverbod af te vaardigen.

De 737 MAX is een van de snelst verkopende toestellen van Boeing. Het bedrijf heeft er al iets meer dan tweehonderd geleverd aan luchtvaartmaatschappijen. Die hebben in totaal 4.500 orders geplaatst voor het toestel, dat door een nieuw type motor en aerodynamische verbeteringen een stuk zuiniger is dan zijn voorgangers. De eerste commerciële 737 MAX werd vorig jaar in dienst genomen. In Nederland vliegen touroperators Tui en Corendon met het toestel, naast een aantal concurrenten die Nederlandse luchthavens met dit type aandoen.

Andere zware ongelukken hebben zich tot dusver niet voorgedaan met de 737 MAX.