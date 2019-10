Boeing maakt recordvlucht: non-stop van New York naar Sydney in 19 uur en een kwartier

De Boeing 787 Dreamliner van Qantas arriveert op het vliegveld in Sydney na een non-stop vlucht van negentien uur en een kwartier. Beeld AFP

Vrijdagavond laat was vlucht QF7879 vertrokken uit New York, met Joyce aan boord, om zondagochtend lokale tijd te landen in de Australische miljoenenstad. Nooit eerder werd deze route door een commercieel toestel afgelegd. Helemaal historisch was vlucht overigens niet, want alleen in vliegtijd gemeten werd een record gebroken; een jaar geleden begon concurrent Singapore Airlines een lijndienst tussen Singapore en New York, waarbij 16.700 kilometer overbrugd wordt. De Australische route is een paar honderd kilometer korter, maar de Boeing doet er langer over deze afstand te overbruggen.

De animo voor zogenoemde ultra-long haul-vluchten (extreem lange afstanden) groeit de laatste jaren, onder meer doordat passagiers zichzelf een tijdrovende overstap kunnen besparen als ze van de ene kant van de wereld naar de andere kant vliegen. Tot nu toe is tussen New York en Sydney een tussenstop nodig in Los Angeles, wat vier uur extra vergt.

Hoewel moderne passagierstoestellen steeds verder reiken dankzij lichtere materialen, efficiëntere motoren en verbeterde aerodynamica, kan de Dreamliner de afstand New York - Sydney niet zomaar overbruggen. Om de reuzenluchtsprong te kunnen maken, moet gewicht worden bespaard. Daarom werd het aantal passagiers beperkt tot veertig (normaal gesproken kunnen er 240 tot 330 mee) plus tien man personeel. De reizigers mochten slechts een paar koffers mee nemen en in het ruim zat geen vracht.

Onder ‘normale’ omstandigheden komt de Dreamliner maximaal 15.750 kilometer ver, bijna duizend te weinig voor de recordroute van afgelopen weekend. Dankzij de gewichtbesparing werd de overkant van de oceaan wel gehaald en resteerde ‘een comfortabele 70 minuten vliegtijd’, aldus gezagvoerder Sean Golding. Hij was een van de vier piloten die in koppels van twee in wisseldiensten de vlucht voltooiden.

Doel van de vlucht was onder meer te onderzoeken wat het effect is op lijf, leden en geest van het eindeloos in een economy-stoel hangen. Bij recordvluchten als deze liggen gezondheidsproblemen op de loer: doordat de luchtdruk in de cabine lager is dan op zeeniveau (de lucht aan boord is ongeveer even ijl als op 2 kilometer hoogte) kunnen passagiers met long- of hartproblemen buiten adem raken. Ook neemt de kans toe op het ontstaan van potentieel gevaarlijke bloedstolsels (trombose). Voor het onderzoek droegen de piloten apparatuur om hun hersenactiviteit te meten. Ook werden bemanning en passagiers onderworpen aan reactietestjes om de alertheid te meten.

Later dit jaar wil Qantas nog een non-stop vlucht uitvoeren van Londen naar Sydney. Deze route werd trouwens al eens afgelegd in 1989, met een Boeing 747-400. Qantas-passagiers die ook non-stop de wereld over willen, moeten nog even geduld hebben: de maatschappij overweegt pas vanaf 2022 een lijndienst op beide routes. Het wachten is namelijk op toestellen die de afstand met volle bepakking kunnen overbruggen, zoals de Airbus A350-1000 en de Boeing 777X. Dat laatste toestel is namelijk nog niet in productie.