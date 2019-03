Boeing kondigt snelle update 737 Max aan, ‘openbaar aanklager VS onderzoekt ontwikkelingen’

Dat laat Muilenburg weten in een open brief en een videoboodschap die hij maandag publiceerde. Doel van de maatregelen is ‘de zorgen weg te nemen’ die rond de vliegtuigen zijn ontstaan na twee recente crashes in Indonesië en Ethiopië waarbij in totaal 346 mensen om het leven kwamen. De Boeings 737 Max staan wereldwijd voorlopig aan de grond.

Muilenburg zegt ook dat de vliegtuigbouwer er alles aan doet om de veiligheid van de 737 Max te garanderen en alle medewerking te verlenen aan het onderzoek naar de crash van de 737 Max van Ethiopina Airlines bij Adis Abbeba van vorige week. Daarbij kwamen 157 inzittenden om.

In oktober stortte een Boeing 737 Max van Lion Air neer in de Javazee. Daarbij vonden 189 mensen de dood. Bij beide crashes zouden onregelmatigheden in de vluchtcontrole-software en niet goed werkende sensoren een rol hebben gespeeld.

Onderzoek Amerikaanse justitie

Persbureau Associated Press (AP) meldt dat de Amerikaanse openbaar aanklager inmiddels de ontwikkeling van de Boeing 737 onderzoekt. Het onderzoek spitst zich toe op de wijze waarop het toestel is gereguleerd door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA (Federal Aviation Administration) en op de vraag of de FAA Boeing wel genoeg controleerde. Maandag kwam naar buiten dat Boeing te veel invloed heeft gehad op veiligheidscontroles van nieuwe toestellen van eigen makelij. Medewerkers van de FAA klaagden zeven jaar geleden al over de verregaande invloed van Boeing.

Een federale jury in Washington heeft een bij de ontwikkeling van het vliegtuig betrokken medewerker gedagvaard en verzocht om e-mails, boodschappen en andere communicatiestromen, aldus een anonieme bron tegen AP.