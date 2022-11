Boeing en Airbus krijgen concurrentie: China presenteert eigen passagiersvliegtuig

Het nieuwe passagierstoestel C919 in Zhuhai, waar deze week de grootste vliegshow van China wordt gehouden. Beeld VCG via Getty Images

Ondanks het vervuilende karakter van de luchtvaart, ziet de toekomst van de sector er buitengewoon rooskleurig uit. De komende vijftien jaar verdubbelt het aantal reizigers naar 7,2 miljard, voorspelt de International Air Transport Association (IATA).

Maar welke vliegmaatschappij je ook pakt – van het Indonesische Garuda tot Ethiopian Airlines – vrijwel alle vliegtuigen komen uit de fabrieken van Boeing en Airbus. Met ruim 90 procent hebben deze Amerikaanse en Europese vliegtuigbouwers al decennia een ijzeren grip op de passagiersmarkt.

Wat de Chinezen betreft, komt daar nog deze eeuw verandering in. Dinsdag toonde het Chinese staatsbedrijf Comac zijn nieuwste toestel aan het publiek op een vliegshow in Zhuhai. Het gaat om de C919, een vliegtuig dat 168 passagiers kan vervoeren over een afstand van 5.500 kilometer.

Geduchte concurrentie

Er zijn al langer concurrenten die aan de stoelpoten van Boeing en Airbus zagen. Zo rollen ook bij Embraer (Brazilië) en Sukhoi (Rusland) een klein aantal vliegtuigen van de band. Maar met de komst van de Chinezen verschijnt een geduchte concurrent ten tonele.

Het land heeft een aardige trackrecord op het in korte tijd veroveren van een marktaandeel. Begin deze eeuw bombardeerde het de scheepbouw tot ‘strategic industry’, waar het op dat moment 5 procent van de markt bezat. Met voldoende overheidssteun heeft het dat aandeel binnen twintig jaar uitgebouwd tot 49 procent. Wat betreft de productie van de scheepscontainers heeft het de concurrentie bijna helemaal weggevaagd: China bezit nu 95 procent van de markt.

Snellopers

Nu heeft het ook haar zinnen gezet op de luchtvaartindustrie. De lancering van de C919 – die onlangs door Chinese luchtvaartautoriteiten is goedgekeurd – is daar het eerste tastbare bewijs van. Het eerste toestel wordt nog dit jaar geleverd. Er zijn op het moment een kleine tweehonderd daadwerkelijke kopers, en achthonderd geïnteresseerden. Dat zijn vrijwel uitsluitend Chinese maatschappijen, die de toestellen voornamelijk op de binnenlandse markt willen inzetten.

Daar past het toestel ook goed bij, ziet luchtvaardeskundige Joris Melkert (TU Delft). ‘Qua capaciteit is dit toestel vergelijkbaar met de Boeing 737-800 en de Airbus A320. Dat zijn de snellopers uit de voorraad, er is grote vraag naar. Overal waar de middenklasse opkomt, zie je dat er meer wordt gevlogen. China is geen uitzondering.’

Hoewel het toestel gemaakt is in China, is het qua motor en geavanceerde elektronica sterk afhankelijk van westerse firma’s zoals General Electric en Honeywell. Toch is de lancering volgens Melkert een mijlpaal. ‘Een vliegtuig bouwen is echt hightech, dat boks je niet zomaar voor elkaar.’

Kleine, low-cost-operator

Het vliegtuig zou aanvankelijk 50 miljoen dollar gaan kosten, de helft goedkoper dan vergelijkbare toestellen van de concurrentie. Dat blijkt in de praktijk niet haalbaar: ook de C919 kost ruim 100 miljoen dollar per stuk. Toch is niet de vraag of, maar wanneer het Chinese vliegtuig ook in Europa wordt ingezet. Dat hangt af van westerse luchtvaartautoriteiten. Melkert: ‘De Europese en Amerikaanse autoriteiten werken nauw samen bij het goedkeuren van nieuwe vliegtuigen. Bij China weten we dat nog niet.’

De luchtvaartorganisatie European Union Aviation Safety Agency (EASA), dat bepaalt welke vliegtuigen in Europa mogen landen, zegt desgevraagd dat het ‘parallel aan’ de Chinese luchtvaartautoriteit onderzoek doet naar de C919. Voor vragen over het tijdspad verwijst ze naar de vliegtuigfabrikant.

Zodra de C919 in Europa wordt goedgekeurd, verwacht Melkert dat er binnen enkele jaren een Chinees toestel door een Europese maatschappij wordt ingekocht. ‘Niet door de grote maatschappijen, voor hen is het overschakelen een enorme klus: je moet de onderhoudsafdeling omscholen en andere onderdelen inkopen. Het zal een kleine, low-cost-operator zijn die zegt: doe me maar een paar Chinese toestellen. Maar als we de komende jaren zien dat er in China allerlei ongelukken gebeuren, wordt het een heel ander verhaal.’