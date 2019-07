Boeing betaalt nabestaanden vliegrampen 737 Max 100 miljoen dollar

Het geld, omgerekend 89 miljoen euro, is onder meer bedoeld om onderwijs te betalen voor de kinderen van slachtoffers, zo heeft Boeing woensdag bekendgemaakt. De 100 miljoen dollar staat los van eventuele schadevergoedingen die ‘s werelds grootste vliegtuigbouwer de komende jaren zal moeten betalen: Boeing hangt verschillende rechtszaken van nabestaanden van de vliegrampen boven het hoofd.

Op 29 oktober stortte Lion Air-vlucht 610 twaalf minuten na het opstijgen neer in de Javazee. De 181 passagiers en 8 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. Nog eens 157 mensen stierven toen Ethiopian Airlines-vlucht 302 op 10 maart neerstortte nabij de Ethiopische stad Bishoftu. Sinds deze twee ongelukken worden Boeing’s 737 Max 8-toestellen wereldwijd aan de grond gehouden. Boeing gaf in mei toe dat er fouten zaten in de vluchtsimulatiesoftware waarmee piloten oefenden voor het vliegen in de Boeing-toestellen, waardoor ze niet goed voorbereid achter de stuurknuppel zaten. Diezelfde maand kwam naar buiten dat Boeing al een jaar voor de crash in Indonesië wist dat er problemen waren met een alarmsysteem van de Boeing 737 Max.

Boeing betuigt in een verklaring spijt voor ‘het tragische verlies van levens in beide ongelukken’. ‘Deze verloren levens zullen nog jaren zwaar blijven drukken op onze harten’, aldus Boeing-topman Dennis Muilenburg.