Nieuws Boeing 737 Max 8

Boeing 737 Max 8 maakt noodlanding in de VS vanwege motorprobleem

Een Boeing 737 Max 8 heeft dinsdagmiddag een noodlanding gemaakt op het internationale vliegveld van Orlando in de Amerikaanse staat Florida. Het toestel, dat alleen twee piloten aan boord had, was op weg naar Victorville in Californië waar het aan de grond zou worden gehouden.