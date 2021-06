Boegeroep en applaus voor knielende Engelse voetballers op het EK

Kalvin Phillips (l) en Mason Mount van Engeland knielen voor de EK-wedstrijd tegen Kroatië. Beeld EPA

De Engelse voetbalbond, de Engelse manager Gareth Southgate en de Engelse spelers hadden het nog zo gevraagd voor de wedstrijd tegen Kroatië: roep geen ‘Boe’ wanneer het nationale team na het eerste fluitsignaal op de knieën gaat om solidariteit te betuigen met de strijd tegen racisme. De smeekbede was vergeefs: een deel van de 22.500 aanwezigen liet zondagmiddag afkeurende geluiden horen, gevolgd door een applaus van toeschouwers die het wel konden waarderen.

Het is duidelijk geworden dat dit Amerikaanse ritueel, vijf jaar geleden voor het eerst opgevoerd door de American Football-speler Colin Kaepernick, verdeeldheid veroorzaakt op de tribunes van de Engelse voetbalstadions, van Londen tot Middlesbrough. De spelers van de Premier League knielen sinds de hervatting van de competitie na de eerste lockdown, in de tijd dat Engeland het decor was van Black Lives Matter-protesten, die uit Amerika waren komen overwaaien.

Omdat er geen publiek aanwezig mocht zijn, bleef lang onduidelijk hoe dit gebaar zou vallen. Maar toen eind 2020 de stadions opengingen werd het duidelijk. Bij enkele clubs klonk boegeroep wat tot een discussie leidde, die afgelopen weken is verhevigd. De boeroepende fans, gesteund door conservatieve opinieleiders en politici, moeten weinig hebben van een Britse tak van BLM, die even radicaal-links is als anti-kapitalistisch, en die tegen belangrijke figuren uit het Britse verleden ageert zoals Winston Churchill en Horatio Nelson.

Ook Belgische spelers 'take the knee'. Hier Yannick Carrasco (l) en Thorgan Hazard voor de wedstrijd tegen Rusland. Beeld Alexander Demianchuk/TASS

De Engelse voetballers hebben na intern beraad besloten ermee door te gaan, en duidelijk te maken dat het puur gaat om anti-racisme. Die boodschap is blijkbaar niet overgekomen of wordt simpelweg niet geloofd. Wat betreft ‘taking the knee’ behoort Engeland tot een minderheid op dit Europees kampioenschap. Vooralsnog deden alleen de Belgen het, wat zaterdagavond leidde tot negatieve reacties van het Russische publiek. Ook Frankrijk, waar veel Premier League-spelers vertegenwoordigd zijn, zullen maandag knielen.

Oranje doet het niet. ‘We hebben het daar wel over gehad’, zei aanvoerder Georginio Wijnaldum zaterdag. ‘Maar we hebben besloten om dit niet te doen. We proberen het op een andere manier onder de aandacht te brengen.’

De Schotse voetbalbond had eind vorige week laten weten dat hun spelers niet mee zullen doen, waardoor de Engelsen alleen zouden staan omdat ook Kroatië en Tsjechië weigeren. Engelse spelers hebben vervolgens hun Schotse collega’s zover gekregen dat ze toch zullen knielen, eerder uit solidariteit met de Engelsen dan met de strijd tegen racisme. Tijdens de persconferentie na de G7, zondag, riep premier Boris Johnson de fans op spelers toe te juichen en niet uit te jouwen. Of hij zelf zou knielen, liet de premier in het midden.