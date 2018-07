Bodem nieuwe marinierskazerne Vlissingen ernstig vervuild met chemische stoffen

De bodem waarop de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen wordt gebouwd, is ernstig vervuild met chemische stoffen. Dit blijkt uit documenten die in handen zijn van EenVandaag en Follow the Money .

Chemiereuzen, aluminiumproducenten en mijnbouwbedrijven hebben jarenlang illegaal afval op de locatie gedumpt. Het gaat om giftige stoffen als cyanide, fluoride, koper, lood en asbest. Ook zijn er niet ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen.

De bodemverontreiniging kwam aan het licht bij onderzoek dat werd uitgevoerd na het besluit van het ministerie in 2012 om de mariniers van Doorn naar het Zeeuwse Vlissingen te verhuizen.

De provincie Zeeland heeft in 2012 het Rapport Werkgroep Marinierskazerne naar de Kamer gestuurd. Daarin wordt gesteld dat het bodemonderzoek geen belemmering oplevert voor de ontwikkeling van de kazerne in Vlissingen. De resultaten van het onderzoek zijn echter nooit met de Tweede Kamer gedeeld.

Gesaneerd

Volgens een woordvoerder van Defensie wordt drie hectare grond gesaneerd. 'Hier zijn onder meer zware metalen aangetroffen. De grond wordt afgegraven en er komt nieuw zand op.' De rest van de in totaal 70 hectare is volgens de woordvoerder niet vervuild. 'We willen het terrein nog in oktober van dit jaar bouwrijp maken.' De verhuizing van het marinepersoneel naar Vlissingen staat voor 2022 op het programma.

Arjen Rozendal, voorzitter van de militaire van de militaire vakbond AFMP, vindt het 'schokkend' dat de vakbond niet op de hoogte is gesteld van de bevindingen uit het bodemonderzoek. 'Dit raakt aan de integriteit van de defensietop. Ze zijn niet transparant geweest.'

Het nieuws valt 'zwaar bij de leden', zegt Rozendal. 'Het is het volgende negatieve bericht dat ze moeten verwerken.' Eerder werd al bekend dat het gros van de mariniers een verhuizing naar het afgelegen Vlissingen – ver weg van hun familie – niet ziet zitten. Hierdoor dreigt een leegloop van het korps.

Risico beperkt

Dat het terrein vervuild is, betekent niet dat mariniers na de geplande sanering ziek worden als ze in de kazerne aan de slag gaan, stelt hoogleraar toxicologie Ivonne Rietjens, verbonden aan de universiteit in Wageningen. ‘Stoffen uit de grond krijgen niet zomaar vleugeltjes. Over het algemeen geldt dat stoffen in de bodem meer risico voor het milieu en organismen in de grond opleveren, dan voor mensen die boven de bodem werken.’

Volgens Rietjens zijn er strenge regels op basis waarvan gebouwd mag worden. ‘Het beste is natuurlijk om te bouwen op grond die geschikt is om te wonen met moestuin, maar er zijn ook categorieën die aangeven dat de kwaliteit van de grond veilig is om te werken of wonen zolang er geen groenten worden verbouwd. Dat het mariniersterrein wordt gecontroleerd en waar nodig gesaneerd, geeft aan dat er serieus mee wordt omgesprongen.'

Kamervragen

Vanuit de Tweede Kamer klinkt de roep om opheldering. 'Dit zaakje stinkt', twittert John Kerstens van de PvdA. Hij stelt net als de PVV Kamervragen over de zaak en wil weten wat dit zegt over een organisatie 'die z'n medewerkers bijvoorbeeld ook willens en wetens jarenlang met het gevaarlijke chroom-6 liet werken'. Selima Belhaj (D66) wil dat staatssecretaris Barbara Visser 'zo snel mogelijk duidelijkheid' geeft. 'Dit klinkt niet goed.'