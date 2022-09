Bodegraven vs. Twitter: dorp is klaar met complottheorie over pedofielennetwerk

Begraafplaats Vredehof in Bodegraven-Reeuwijk, waar eerder de grafrust is geschonden door complotdenkers. Beeld Freek van den Bergh

Advocaat Cees van de Sanden trekt zelf de parallel al met de stripboeken van Asterix en Obelix. Want ja, dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in de rechtbank de strijd aangaat met een techreus als Twitter heeft wel wat weg van ‘dat kleine Gallische dorp dat het opneemt tegen een groot Romeins legioen’.

Maar goed, ze moesten wel, zegt hij. Want als zij het niet zouden doen, als zij Twitter niet voor de rechter zouden dagen, dan zou niemand het doen. Dan blijft het een platform waarop iedereen vanaf zijn zolderkamer de meest bizarre complottheorieën en bijbehorende bedreigingen kan verspreiden zonder er ooit op aangesproken te worden.

Want dat is wat er de afgelopen twee jaar gebeurde. Complotdenkers pompten ongefundeerde verhalen rond over een satanistisch pedofielennetwerk dat actief zou zijn geweest in Bodegraven. De mannen wezen daarbij ook de vermeende daders aan, met naam en toenaam, zonder daarbij ook maar een snipper bewijs te leveren.

Twitter liet hen begaan, tot afgrijzen van de gemeente, die de scherven mocht opruimen. Volgelingen van de complotdenkers verzamelden zich op de begraafplaats in het dorp, om daar bloemen op graven te leggen. Ze vielen nabestaanden lastig en bedreigden mannen die ten onrechte als dader genoemd werden (zoals RIVM-baas Jaap van Dissel) of het misbruik in de doofpot zouden stoppen (zoals Mark Rutte en Hugo de Jonge).

Strafrecht is traag

De gemeente zat met de handen in het haar. Hoe konden ze de verspreiding van zulke kwalijke onzinverhalen snel stoppen? Wie kon de verspreiding van zulke verhalen tegenhouden – en het liefst een beetje rap? Waar konden ze aankloppen voor hulp? Nergens dus, constateerden ze al gauw.

Want platforms als Twitter, Facebook en Telegram nemen hun verantwoordelijkheid niet, hoe vaak je ze ook vraagt in te grijpen, stelt advocaat Van de Sanden. De Autoriteit Persoonsgegevens, die volgens de gemeente zou moeten ingrijpen als persoonsgegevens en privacy van mensen in gevaar zijn, liet z’n tanden niet zien. En het strafrecht kost tijd, zeker als de verdachten in het buitenland wonen, zoals hier het geval was.

En dus gingen ze zelf de strijd aan. Om in deze kwestie serieuze stappen te zetten, maar nadrukkelijk ook in de hoop dat er daadwerkelijk iets zal veranderen, waardoor gemeenten die in de toekomst in vergelijkbare situaties komen niet met lege handen staan.

‘Als wij het niet doen, moet iemand anders straks weer helemaal opnieuw beginnen’, zegt een ambtenaar van de gemeente. Hij wil niet met zijn naam in de krant, omdat veel betrokkenen in deze zaak bedreigd worden. ‘We tonen moreel leiderschap, zei iemand laatst. En dat klopt. We gaan onze verantwoordelijkheid niet uit de weg.’

Begin van de strijd

De juridische strijd begon vorig jaar zomer. Toen spande Bodegraven-Reeuwijk een kort geding aan tegen drie complotdenkers die samen het motorblok vormden van de complotmachinerie. Daarin eiste de gemeente dat Micha K., Joost K. en Wouter R. zouden stoppen met het verspreiden van hun ongefundeerde verhalen en dat de mannen eerder gepubliceerde uitlatingen over het satanistische pedonetwerk van internet zouden halen.

De rechtbank gaf de gemeente op alle punten gelijk. De gedaagden mochten geen personen meer aanwijzen ‘als pleger, slachtoffer, getuige of verhuller van satanisch-pedofiele misdrijven in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk’ of locaties aanwijzen waarop de vermeende misdrijven gepleegd zouden zijn. Ook moesten ze de reeds gedane uitlatingen over het pedonetwerk binnen 48 uur van onlineplatforms en sociale media verwijderen.

Dat gebeurde niet. En daarom besloot Bodegraven-Reeuwijk vorig jaar zomer de pijlen te richten op de bedrijven die de verspreiding faciliteren. ‘Als complotdenkers hun berichten niet zelf verwijderen’, zegt Van de Sanden, ‘dan moeten platformen dat doen.’

Achtergelaten bloemen en een briefje op de begraafplaats. Beeld Hollandse Hoogte / Werry Crone

Blik op Twitter

De gemeente koos daarbij voor Twitter, omdat de complotdenkers daar aanvankelijk het actiefst waren. ‘Twitter faciliteert het radicaliseringsproces’, zegt de woordvoerder van de gemeente. ‘Ook toen de hoofdverdachten waren opgepakt, bleef de deining groot. In hun kielzog bleven anderen identieke boodschappen verspreiden. En zo zal het blijven gaan. Daarom voeren we deze strijd.’

De keuze voor Twitter boven bijvoorbeeld Telegram – eveneens een geliefd kanaal voor desinformatie en opruiende berichten – heeft ook een praktische reden. ‘Telegram is gevestigd op de Britse Maagdeneilanden’, zegt Van de Sanden. ‘En daar zitten ze niet alleen voor het mooie weer.’ De Maagdeneilanden vormen een beruchte vestigingsplek voor bedrijven die zich niet willen committeren aan Amerikaanse of Europese wetgeving.

Bovendien greep justitie eerder al in bij Telegram. Het Openbaar Ministerie sloot in oktober 2021 twee kanalen: De Bataafse Republiek en Het Bataafse Nieuws. Daar werden niet alleen de Bodegraafse complotten gedeeld, maar ook onzinverhalen over corona.

Vertragingstactieken

Twitter toonde zich volgens Bodegraven weinig coöperatief. De gemeente stuurde eind juli een verzoek aan de techreus om alle uitingen te verwijderen waarvan de Nederlandse rechter had geoordeeld dat ze niet door de beugel kunnen. Daarbij ging het de gemeente niet alleen om berichten van de veroordeelde complotdenkers, maar ook om tweets van anderen over het vermeende satanistische pedonetwerk. ‘De rechter heeft geoordeeld dat zulke uitingen onrechtmatig zijn’, zegt Van de Sanden. ‘Dus ook als anderen ze doen.’

Het duurde vier maanden voordat er antwoord kwam. Je moet niet bij het hoofdkantoor in de VS zijn, schreef de Amsterdamse advocaat van Twitter, maar bij Twitter International. Dat is het in Ierland gevestigde Europese kantoor van de techreus.

En daar begon het hele circus weer gewoon van voren af aan, vertelt Van de Sanden: ‘Ze doen daar alsof het twee heel verschillende bedrijven zijn waarvan de juristen geen enkel contact met elkaar hebben.’ Het verbaast de raadsman niet. ‘Twitter bedient zich van dezelfde soort vertragingstactieken die ik bij een eerdere zaak ook bij Google zag.’

Twitter wordt in deze zaak verdedigd door Jens van den Brink, die eerder Facebook bijstond in de geruchtmakende zaak die door John de Mol was aangespannen over bitcoinadvertenties van fraudeurs. Bij deze advertenties stonden foto’s van bekende Nederlanders, zonder dat zij daarvoor toestemming hadden gegeven. De Mol eiste dat Facebook dit soort advertenties met zijn beeltenis zou verwijderen en kreeg daarin gelijk van de rechter: Facebook moest de nepadvertenties weren.

Twitter noch Van den Brink wil reageren voorafgaand aan het kort geding dat is aangespannen door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Dit dient vrijdag.

De ingang van de begraafplaats. Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Eigen voorwaarden

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk ving begin december ook bot bij het Europese hoofdkantoor van Twitter. Het juridische team van het socialemediabedrijf liet per e-mail weten dat het geen aanknopingspunten zag om aan het verzoek van de gemeente te voldoen.

Twitter beriep zich daarbij volgens Van de Sanden in algemene bewoordingen op de eigen voorwaarden. Deze verbieden onder meer expliciet het dreigen met geweld en het treiteren van personen (of anderen aanzetten dit te doen), maar zeggen niets over het verspreiden van desinformatie.

Voor Van de Sanden doen die regels er echter niet toe: ‘Het is prima dat ze ze hebben, maar als aanvulling op de lokale wetten. Twitter is onderworpen aan de Nederlandse regels. De rechter heeft hier een duidelijke uitspraak gedaan, waar ze zich aan moeten houden.’

Twitter én zijn leidinggevenden lopen volgens Van de Sanden het risico dat zij strafrechtelijk vervolgd gaan worden: ‘Het verspreiden van content waarvan een platform weet dat die strafbaar en onrechtmatig is, vormt een strafbaar feit in de vorm van het medeplegen van smaad, laster, opruiing en of bedreiging.’

Van de Sanden: ‘Wat techbedrijven telkens doen, is mist opwerpen. Ze beroepen zich bijvoorbeeld op de vrijheid van meningsuiting. Maar daar gaat het hier niet om. Er worden onrechtmatige en strafbare uitingen gedaan.’

Geschorst account

Tijd voor de volgende stap, dachten ze in Bodegraven. Deze zomer, rond de tijd dat de strafrechter Joost K. en Wouter R. en Hans de M. tot gevangenisstraffen veroordeelde wegens opruiing en bedreiging, stuurde de gemeente een conceptdagvaarding naar Dublin, waarin ze eiste dat Twitter nu echt in actie zou komen.

Hierop schorste het bedrijf het hele account van Micha K., de vierde Bodegraafse complotdenker, die lang vastzat in Noord-Ierland, maar inmiddels is uitgeleverd aan Nederland. ‘Twitter ging daarmee verder dan nodig is’, zegt Van de Sanden. ‘Wij wilden alleen dat de onrechtmatige uitingen verwijderd zouden worden.’

Toch was de gemeente niet tevreden. Twitter zou ook alle andere complotberichten over het niet bestaande pedonetwerk moeten wissen. En juist dit is een heikel punt. Techbedrijven hebben namelijk weinig trek om op eigen houtje berichten door te moeten spitten op verboden inhoud.

Strenge techwet

Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ict en recht aan de Radboud Universiteit, denkt dat Twitter op dit punt sterk staat. ‘Als het over een lijst met bestaande, specifieke tweets gaat waarvan duidelijk is dat ze illegaal zijn, mag je best van een platform als Twitter eisen om die weg te halen.’

Dat is volgens de hoogleraar anders bij de eis van de gemeente om vergelijkbare berichten te verwijderen: ‘Ik acht dat weinig kansrijk bij de rechter.’ Zuiderveen Borgesius wijst op de Europese e-commerce-richtlijn, waarin expliciet staat dat dienstverleners als Twitter of Facebook niet wettelijk verplicht mogen worden om ‘actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden’.

De gemeente moest een zogenoemde noodverordening instellen om de grafrust te behouden. Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Van de Sanden heeft zijn hoop ondertussen gevestigd op de nieuwe, strenge techwet (de Digital Services Act) die onlangs door het Europees Parlement werd aangenomen. Deze dwingt techbedrijven onder andere om meer verantwoordelijkheid te nemen voor wat er op hun platformen gebeurt. De DSA moet nog in werking treden, maar de raadsman van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ziet de zaak tegen Twitter als voorproefje daarvan. Hij verwacht dat de rechter zich in de geest van de DSA zal uitspreken.

Praktische bezwaren

Van praktische bezwaren – bijvoorbeeld dat het voor Twitter onmogelijk is om vooraf alle berichten te scannen op verboden inhoud – wil Van de Sanden niets weten. Een leger menselijke controleurs is in ieder geval niet nodig, denkt hij. ‘Met een geautomatiseerd systeem dat met een combinatie van bepaalde alarmwoorden werkt, kom je een heel eind. Bodegraven, pedo, satanisch, kinderen bijvoorbeeld.’

Hij heeft Twitter een lange lijst gestuurd met voorbeeldtweets die niet door de beugel kunnen. Het zijn berichten met boodschappen als ‘En straks ook nog de Zaak Bodegraven met satanisch kindermisbruik door Jaap van Dissel in 1983. Getuigen praten nu’ of ‘Op Google kun je nu alles opzoeken (ik zag voorbij komen dat Google overgenomen is door het Amerikaanse leger) geen censuur meer. Google maar op van Dissel en pedo/ kindermoord. (...) Alles komt naar boven.’ Die tweets staan nog altijd online.

Hoogleraar Zuiderveen Borgesius ziet ethische en praktische problemen met zo'n filter. ‘Je loopt het risico dat er berichten worden tegengehouden waar niets mis mee is, bijvoorbeeld een nieuwsartikel of blog over het onderwerp Bodegraven en pedofilie. Tegelijkertijd zullen complotdenkers het filter juist proberen te omzeilen door bijvoorbeeld Bodegraven net wat anders te spellen.’

Maar Van de Sanden voelt zich gesteund door een uitspraak in een andere zaak. De Oostenrijkse politica Eva Glawischnig-Piesczek eiste enkele jaren geleden dat uitingen van een Ierse man, die haar corrupt en haar partij fascistisch had genoemd, van Facebook zouden worden verwijderd. In 2019 gaf het Europees Hof van Justitie haar gelijk. Facebook moest niet alleen de berichten van de betreffende man verwijderen, maar ook berichten met een vergelijkbare boodschap, ook als die in de toekomst op het netwerk zouden worden gepost. Op zo'n uitspraak hoopt Bodegraven-Reeuwijk nu ook.