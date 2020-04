Boa’s zijn agressie zat en dringen aan op verdedigingsmiddelen

Boa controleert op de naleving van de coronamaatregelen bij de Bazaar in Beverwijk. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Voorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond zegt dat de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb ‘grote ergernis’ heeft opgeroepen onder de boa’s in zijn stad met diens reactie op een geweldincident tijdens het Paasweekeinde. Daar werden vijf boa’s mishandeld door jongeren – twee handhavers belandden in het ziekenhuis – nadat ze boetes wilden uitdelen wegens verboden samenscholing.

Aboutaleb is geen voorstander van enige vorm van bewapening van boa’s. ‘Ze hebben een toezichthoudende taak. Ze zijn opgeleid en geïnstrueerd dat, als er iets gebeurt, zij zich moeten terugtrekken’, zo reageerde de burgemeester bij Radio Rijnmond. Voorzitter Kuin van de vakbond: ‘Boa’s zijn handhavers! Moeten ze meteen gaan wegrennen? Bovendien kwam de politie ook nog eens minuten later ter plekke dan afgesproken.’

Ook in Amsterdam, op de Pieter Calandlaan, ging het zondagavond mis tussen boa’s en jongeren, toen een van die jongeren werd aangesproken op vernieling. Kuin: ‘Binnen een paar seconden is er dan ineens een heel groepje jongeren bij en krijgen collega’s klappen.’

Zowel de Nederlandse BOA Bond als de vakbond ACP BOA zegt dat incidenten aanvankelijk werden stilgehouden. ‘Pas nadat boa’s er zelf over begonnen is er ruchtbaarheid aan gegeven’, zegt voorzitter Richard Gerrits van ACP BOA. Kuin: ‘In de reguliere politieberichten over incidenten is er niks over gezegd. Kennelijk moet het beeld zijn: de Nederlander houdt zich keurig aan de regels.’

De ervaring van boa’s is een andere, zeggen de bonden. De afgelopen week kwamen ook meldingen binnen van mishandeling van boa’s in onder meer Baarn, Roosendaal, Doorn en Tilburg. Daarbij bestaat de vrees dat agressie tegen handhavers toeneemt naarmate allerlei beperkingen langer gaan duren.

Over het uitrusten van boa’s met verdedigingsmiddelen is al ruim anderhalf jaar een discussie gaande. Verantwoordelijk minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie) wil het in principe toestaan, maar vindt dat de lokale driehoek (burgemeester, justitie, politie) per situatie moet beslissen. Punt is ook dat boa’s in zogeheten ‘domeinen’ werkzaam zijn, wat betekent dat sommigen alleen toezichthoudende taken hebben en anderen weer wel mogen aanhouden en beboeten.

Kuin: ‘Juist nu er noodverordeningen gelden, is de taak van de boa er niet simpeler op geworden. We worden geacht zo’n samenscholingsverbod te handhaven. Dan gaat het dus al om groepjes en daar sta je dan, als boa zonder enig verdedigingsmiddel. En de boetes zijn zo hoog dat alleen dat al snel agressie opwekt.’

Volgens voorzitter Gerrits van ACP BOA is er achter de schermen volop overleg gaande met het ministerie van Justitie en Veiligheid over betere beveiliging van boa’s. De vakbonden hebben daar niet veel ruchtbaarheid aan gegeven om niet het verwijt te krijgen de coronacrisis aan te grijpen om nog meer druk te zetten op de ‘bewapeningsdiscussie’.

Nu boa’s melden dat vooral jongeren geen enkel ontzag voor de handhavers tonen en steeds agressiever, en niet alleen verbaal, reageren, is het wel mooi geweest, vindt Gerrits. ‘Als zo’n Rotterdamse burgemeester vindt dat we alleen maar toezicht moeten houden en het handhaven aan de politie moeten overlaten, dan zeg ik: moet je eens kijken hoe snel je dan door je politiepersoneel heen raakt.’