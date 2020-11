Boa’s willen net als agenten ook een coronabonus van 300 euro

Boa's in Rotterdam aan het werk. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Vertegenwoordigers van de boa’s hebben woensdag aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laten weten dat ze gelijkwaardig behandeld willen worden. Boa’s staan net als reguliere agenten in de frontlinie als het gaat om het handhaven van coronamaatregelen, aldus de Nederlandse BOA-bond en BOA ACP. Dat verdient volgens hen een gelijkwaardige bonus.

Grapperhaus maakte woensdag bekend dat agenten een eenmalig extraatje ontvangen van 300 euro als blijk van waardering voor de getoonde solidariteit en betrokkenheid, aldus de minister tegenover de Tweede Kamer.

De boodschap van de boa’s is opgemerkt, meldt het ministerie van Grapperhaus, dat daar echter aan toevoegt dat het extraatje niet alleen als coronabonus gezien moet worden, maar ook als geste voor de hoge werkdruk waaraan politiebeambten al jarenlang blootstaan, onder meer door chronische onderbezetting. Complicerend is dat de toeslag voor agenten wordt gefinancierd uit de politiebegroting. Boa’s zijn in dienst van de gemeenten, en die gaan volgens het ministerie over hun salaris.

De boabonden verwerpen het argument van het ministerie en vinden dat Grapperhaus zich sterk moet maken voor de handhavers, die de afgelopen maanden ‘meer nog dan de politie in de frontlinie hebben gestaan’. Zij vinden een eenmalige uitkering van meer dan 300 euro daarom op haar plaats.

Richard Gerrits van vakbond BOA ACP verklaarde dat boa’s het de afgelopen maanden zwaar hebben gehad en dat het aantal geweldsincidenten tegen hen is toegenomen in intensiteit, onder meer in het openbaar vervoer. Ook waarschuwde Gerrits dat steeds meer collega’s door ziekte uitvallen, waardoor het handhavingsapparaat op instorten staat, net nu het kabinet sinds woensdagavond strengere maatregelen heeft afgekondigd. ‘Als we nog een tijdje zo door moeten in de coronacrisis, dan vrees ik het ergste’, zei hij woensdagavond tegen het ANP.

Politieambtenaren krijgen hun 300 euro (een ‘financieel schouderklopje’ volgens de korpsleiding) gestort bij het salaris van december. De ‘waarderingstoeslag’ is een initiatief van het korps, dat vanwege corona minder geld kwijt was aan onder meer reiskostenvergoedingen. Deze besparing gaat nu naar personeel tot schaal 15. In de praktijk betekent dat bijna iedereen behalve de korpsleiding en een aantal directeuren.