Boa’s krijgen middelen om zich te verdedigen

Na tal van incidenten waarbij boa’s in het ziekenhuis belandden voerden die ambtenaren dit jaar acties voor het verkrijgen van geweldsmiddelen. Beeld anp

‘Een doorbraak’, noemt Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond de uitkomst van besprekingen met het ministerie en de politie over het verbeteren van de veiligheid van de 23.500 boa’s. Na tal van incidenten waarbij boa’s in het ziekenhuis belandden voerden die ambtenaren dit jaar acties voor het verkrijgen van geweldsmiddelen.

Bijna een maand geleden zijn de boa-bonden en de politie het onder leiding van Grapperhaus eens geworden dat boa’s bij het uitoefenen van bepaalde taken bewapend moeten worden. Afgelopen weekeinde is daarover een gezamenlijke verklaring uitgebracht. Aan die verklaring is lang gesleuteld omdat alles heel gevoelig ligt.

Zo heeft het Rijk formeel weinig te zeggen over de boa, die ten slotte een gemeenteambtenaar is. Daarentegen rust het geweldsmonopolie wel bij de staat. Ook de precieze formuleringen in toekomstige regelgeving over welke boa’s in welke situaties bewapend mogen zijn, zijn gecompliceerd.

Einde aan willekeur

Boa’s hebben nu, in principe, alleen handboeien en eventueel een bodycam om opnamen te maken van incidenten. Dat is ruwweg het landelijke beeld, maar in een aantal gemeenten zijn ze, na een besluit van de lokale driehoek (burgemeester, justitie, politie), wel toegerust met verdedigingsmiddelen.

Nieuwe landelijke regelgeving moet nu een einde maken aan die willekeur. Namens de G40 (grootste gemeenten) heeft de Haarlemse burgemeester Jos Wienen in de zomer aangegeven dat boa’s zich beter moeten kunnen beschermen. Binnenkort volgt onder leiding van het ministerie een nieuw overleg waarbij ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aanschuift.

Minister Grapperhaus wil niet het verwijt krijgen dat hij de gemeentelijke autonomie aantast. ‘De gesprekken lopen nog, maar onze insteek is duidelijk’, zei een woordvoerster van Grapperhaus zaterdag. ‘Er moeten maatregelen worden getroffen waarbij sprake is van gelijkheid.’

Door het ontbreken van gelijkheid zijn bizarre situaties ontstaan, zegt vakbondsbestuurder Ruud Kuin: ‘In een gemeente als Harderwijk heeft de boa wel verdedigingsmiddelen, in Amsterdam niet.’

Proef met bodycam

In Amsterdam zijn sinds kort boa’s toegerust met een bodycam waarmee opnamen worden gemaakt van het uitdelen van boetes, aanhoudingen (die bevoegdheid hebben boa’s) of van geweldsincidenten waarbij hun eigen veiligheid in het geding is. De bodycam is zelfs nog een proef.

Hoewel burgemeester Femke Halsema vaak heeft gezegd dat boa’s risico lopen bij de uitoefening van hun taak, is een andere partner in de lokale driehoek, de politie, steeds huiverig geweest om boa’s ook ‘geweldsmiddelen’ te geven.

Grapperhaus vindt de bescherming van boa’s passen in breder beleid. Per 31 december gaat een wet in die zelfs het hinderen van hulpverleners strafbaar maakt. Vanaf die datum is ook de strafmaat verhoogd voor geweld tegen hulpverleners.