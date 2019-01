Boa’s Amsterdam komen in actie: geen bon voor zwartrijden, foutparkeren of hondenpoep

Buitengewoon opsporingsambtenaren en politie in Rotterdam Blijdorp. Beeld Hollandse Hoogte / Hans van Rhoo

Boa’s zijn ambtenaren en dus ligt staken gevoelig, maar de Amsterdamse actievoerders gaan hoe dan ook geen bon uitschrijven voor bijvoorbeeld zwartrijden, parkeerovertredingen of het niet opruimen van hondenpoep. In plaats daarvan krijgen overtreders een speciale bon die als waarschuwing moet worden gezien. En waarin staat uitgelegd wat de boa zoal doet.

Burgemeester Femke Halsema wil boa’s tot ergernis van de twee vakbonden NBB en ACP BOA geen pepperspray of wapenstok geven. Zij volgt het advies van de politie dat het ‘geweldsmonopolie’ bij de politie moet blijven. Om een finaal gesprek hierover op 6 februari met Halsema kracht bij te zetten wordt donderdag actie gevoerd.

‘Wij willen goed werkgeverschap’, zegt voorzitter Richard Gerrits van ACP BOA. ‘Een boa moet het juiste gereedschap hebben.’ Gerrits vroeg vorige week tijdens een Amsterdamse ledenvergadering aan zestig boa’s wie de week tevoren meer dan vijf keer met fysiek en verbaal geweld was geconfronteerd: ‘Iedereen stak zijn hand op.’

Willekeur

Of boa’s wel of niet middelen krijgen om zich te verdedigen tegen agressieve klanten wordt bepaald door een burgemeester. Dat leidt tot willekeur. Vlak bij Amsterdam, in Zaanstad, zijn boa’s wel met de middelen toegerust. Gerrits: ‘Daar mogen ze ook preventief fouilleren. Dat kan al gauw tot agressie leiden.’

Heel algemeen zegt Gerrits dat juist in grotere gemeenten boa’s meer risico lopen omdat ze vaak belast zijn met taken op het gebied van de openbare orde. Ook in Amsterdam is dat het geval. Gerrits: ‘We weten nu al wat Halsema op 6 februari gaat zeggen: dat er vermoedelijk 250 politiemensen bijkomen in Amsterdam. Dat is voor ons een soort sigaar uit eigen doos.’

Want de boa koopt daar niets voor, zeg Gerrits, die er ook op wijst dat het aantal boa’s toeneemt, alsook de agressie jegens boa’s. Landelijk zijn er nu zo’n 23 duizend buitengewoon opsporingsambtenaren. Hun taken lopen sterk uiteen: van parkeerwacht tot boswachter, van controleur op zwartrijden tot het handhaven van de opruimplicht voor hondenpoep. Vanaf juli moeten alle boa’s ook het wettelijke verbod op bellen en appen op de fiets gaan handhaven.

Minister Grapperhaus (politie) kreeg vorige maand van de G40 (grootste gemeenten) het advies om de lokale driehoek – burgemeester, justitie, politie- te laten beslissen of boa’s al dan niet verdedigingsmiddelen moeten krijgen. Probleem is dat het standpunt van de politie tamelijk onwrikbaar is: in veel gemeenten kijkt de politie neer op boa’s en huldigt het standpunt dat het ‘geweldsmonopolie’ toebehoort aan de politie.

Oud en Nieuw

Gerrits: ‘Het is tijd dat de grote baas in Den Haag, de minister dus, zich eens echt met deze zaak gaat bemoeien. Als je ziet wat boa’s tijdens Oud en Nieuw weer is overkomen…Het wemelt op internet van de filmpjes waarbij boa’s agressief worden bejegend. Ik zie dat als promotiefilmpjes voor onze zaak. Goed gereedschap voor een boa kan ertoe bijdragen dat het geweld tegen overheidsdienaren afneemt.’

De acties van Amsterdamse boa’s duren van zeven uur in de ochtend tot vrijdagochtend zeven uur. Ook in Rotterdam is de actiebereidheid erg groot, zeggen de vakbonden.