BNR: Forse toename verkoop vliegtickets, vooral naar landen met code oranje als Spanje en Turkije

Vooral op Black Friday ontstond een massale run op goedkope tickets. Zo meldde Vliegtickets.nl dat het 90 procent meer tickets had verkocht dan in oktober. Frank Oostdam, directeur/voorzitter van reiskoepel ANVR, hekelt de stuntaanbiedingen van prijsvechters als Ryanair en easyJet naar landen met code oranje vanwege het aantal coronabesmettingen. ‘Ik vind het een provocatie, het druist in tegen elk gezond verstand.’

Oostdam benadrukt dat de reisbranche hier niks tegen kan beginnen. ‘Wij verkopen geen pakketreizen, we zijn al maanden gesloten. Terecht dat er vragen worden gesteld in de Tweede Kamer over de toenemende drukte op Schiphol. Maar minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft al eerder aangegeven dat ze vanwege het concurrentiebeding niet kan optreden tegen goedkope tickets.’

Volgens Oostdam gaat het slechts om 20 procent van het normale aantal vliegtickets in de Kerstvakantie. ‘Het zijn niet-noodzakelijke reizen naar gebieden met code oranje, maar ze zijn niet verboden. Reizen en vliegen dragen slechts beperkt bij aan de verspreiding van het virus. Maar je moet niet naar gebieden met code oranje reizen. Ik maak me daar ernstige zorgen over. Mensen moeten het dwingende advies van de regering opvolgen en thuisblijven tijdens de Kerst.’

Tandje bijzetten

Juist nu ook Nederland afkoerst op een volgende, strenge lockdown zijn de beelden van lange rijen van transferpassagiers voor de paspoortcontrole op Schiphol ‘dodelijk voor het imago van de reissector’, aldus Oostdam. ‘Ik erger me mateloos aan zulke beelden, ze zijn niet te rijmen met de maatregelen die we nemen om het aantal besmettingen terug te dringen.’

Op Schiphol hielden mensen geen anderhalve meter afstand voor de paspoortcontrole en droeg lang niet iedereen een mondkapje. De chaos werd mede veroorzaakt omdat een deel van de passagiers een negatieve coronatest moet overleggen. Oostdam: ‘Schiphol en de marechaussee moeten een tandje bijzetten om dit soort taferelen te voorkomen.’

GroenLinks-leider Jesse Klaver twitterde zondag dat de regering de ‘grote jongens’ als Schiphol moet durven aanpakken, nu het aantal besmettingen explosief is gestegen. Oostdam vindt het te gemakkelijk om naar de reissector te wijzen. ‘Dat is het verkeerde argument. Een sluiting van Schiphol is buitenproportioneel. Kijk naar de overvolle winkelstraten in de grote steden, het begint altijd met het gedrag van mensen. En dus zeg ik: ga niet met je familie Kerst vieren in gebieden met code oranje.’

In december met vakantie gaan is een verkeerd signaal, stelt Oostdam. ‘Het straalt toch af op de reissector. Op die manier zullen de grenzen niet snel opengaan en duurt het nog langer voor we weer op een verantwoorde manier kunnen reizen.’