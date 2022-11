BNNVara-directeur Suzanne Kunzeler: ‘De eerste reactie van Matthijs stelt ons teleur en dwingt ons tot beraad’

Suzanne Kunzeler: ‘Ik schrik hier erg van, en het raakt me bijzonder.’ Beeld ANP / ANP Kippa

De Wereld Draait Door was voor omroep BNNVara altijd een onuitputtelijke goudmijn. Het succesvolste programma van de afgelopen decennia leverde miljoenen euro’s aan reclame-inkomsten op en gaf de omroep macht in Hilversum. Tv-directeuren bezochten regelmatig de studio in Amsterdam om het programma te vieren.

Voor Suzanne Kunzeler geldt eerder het tegenovergestelde. Sinds zij directeur content van de omroep werd, in april dit jaar, hoort ze vooral over de schaduwzijde van DWDD, dat in maart 2020 z’n laatste uitzending had. De reconstructie door de Volkskrant van het grensoverschrijdend gedrag ‘bevestigt’ het beeld dat ze had. ‘Ik schrik hier erg van, en het raakt me bijzonder.’

De Volkskrant sprak meer dan 70 oud-medewerkers van DWDD, ruim 50 van hen vertellen over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Vaak ging het om extreme woedeuitbarstingen en vernederingen door presentator Matthijs van Nieuwkerk. Het leidde ertoe dat tientallen mensen burn-outs kregen of anderszins ziek werden. Hoe kijkt u daarnaar?

‘Wij wisten natuurlijk dat de druk bij DWDD hoog was, en dat de cultuur vooral was gericht op het eindresultaat: de uitzending. Er werd niet naar het proces gekeken en er was te weinig oog voor mensen. Dit soort gedrag is gewoon niet acceptabel, in geen enkele relatie. Dat accepteer je thuis niet en ook niet op de werkvloer. Ik keur dat nu af. En ik had dat in die tijd ook afgekeurd.’

U zegt dat u de conclusies over grensoverschrijdend gedrag herkent, hoe bent u zelf tot dat beeld gekomen?

‘Wij hebben de afgelopen tijd met een aantal medewerkers vertrouwelijke gesprekken gevoerd. Sommigen hebben zichzelf gemeld, anderen hebben wij uitgenodigd en gehoord. Daardoor is mijn beeld meer ingekleurd geraakt. We zien bij een aantal mensen dat het heel erg veel met ze doet. En dat de gesprekken ervoor kunnen zorgen dat er een last van hun schouders valt.’

Een van de mensen die u heeft gesproken is Mirjam de Klerk, de personeelsadviseur van BNNVara die verbonden was aan DWDD. Tegen ons zegt zij dat er meer mensen sneuvelden dan bij elk ander programma. En dat ze vaak ‘met de EHBO-koffer naar de redactie reed om mensen op te lappen’, maar de echte problemen niet kon aanpakken.

‘Ja, dat is natuurlijk echt ongewenst. Kijk, dat je er als werkgever voor zorgt dat mensen opgevangen worden als ze zich niet goed voelen, dat is belangrijk. En ik zie dat die zorgtaak door haar is opgepakt. Maar het maakt het natuurlijk ingewikkeld dat het om zoveel mensen ging. Als het op dit moment aan de hand was, hadden we als directie absoluut gekeken: wat ligt daaraan ten grondslag? Maar destijds is dat niet opgepakt.’

Er zijn in de loop der jaren vele noodsignalen geweest. Eindredacteur Dieuwke Wynia zegt toenmalig mediadirecteur Frans Klein tevergeefs om hulp te hebben verzocht. Er waren pijnlijke publicaties in de media. En de eigen afdeling personeelszaken waarschuwde. Kunt u verklaren waarom er niet fundamenteel is ingegrepen?

‘De signalen die er toen waren – de doorstroom en uitval door ziekte - werden door de toenmalige directies beoordeeld als het gevolg van de druk die komt kijken bij het maken van een dagelijks programma dat de lat hoog legt. De oplossingen die destijds zijn geboden, bestonden met name uit het toevoegen van extra mensen aan het team. Voor de veiligheid op de werkvloer zijn deze oplossingen achteraf niet voldoende en passend geweest. De signalen hadden aanleiding moeten zijn om het gesprek aan te gaan met medewerkers. De eindredactie en presentator hadden op hun gedrag en de cultuur op de redactie aangesproken moeten worden. Dat dit destijds niet is gebeurd, is pijnlijk voor de (oud-)collega’s die dit aangaat.’

Medewerkers van DWDD hadden veelal korte contracten. Hun positie was onzeker en ze voelden zich daardoor niet sterk genoeg om zich uit te spreken over grensoverschrijdend gedrag.

‘Dit is ook naar voren gekomen uit onze eigen interne onderzoeken. Het is vervelend voor mensen die dit aangaat en onwenselijk voor ons als organisatie. Tegelijkertijd is het een probleem dat voor ons als omroep alleen lastig op te lossen is: wij zijn afhankelijk van de intekening van onze programma’s (de zendtijd die de omroep wordt toebedeeld, red.) Bij een talkshow bijvoorbeeld krijgen we vaak slechts een uitzendgarantie van vijf maanden. Die onzekerheid is niet te verenigen met een groot aandeel vaste contracten op een redactie.’

Vinden jullie dat medewerkers over deze situatie moeten kunnen praten in de media?

‘Ja, absoluut. Wij hebben nooit iemand belemmerd om hier met jullie of anderen over te spreken. Ik vind het belangrijk om te zeggen dat wij dat goed vinden.’

Jullie hebben gesprekken gevoerd met Van Nieuwkerk. Hoe verliepen die?

‘Het waren zeer indringende gesprekken. We hebben gezegd: wij willen dit gedrag niet. Wij willen dat er een veilige sfeer is voor onze mensen. Hij is bij zichzelf te rade gegaan. Voor ons is het nu heel erg belangrijk dat de sfeer anders is bij de huidige producties die wij met Matthijs maken.’

Toch heeft er zich afgelopen zomer bij de opnamen van Chansons in Parijs wederom een incident voorgedaan waarbij een medewerker zich grensoverschrijdend bejegend voelde na een woedeuitbarsting van hem. Zijn jullie hiervan op de hoogte?

‘We zijn bekend met één voorval dat heeft plaatsgevonden en hebben van de producent (Medialane, red.) bevestigd gekregen dat dit is opgepakt en dat met betrokkenen een gesprek gevoerd is.’

Hoe belangrijk is het voor BNNVara dat Van Nieuwkerk onderkent dat hij grenzen over is gegaan?

‘Dat is voor ons van essentieel belang. En dat heeft hij ook gedaan in de gesprekken die wij met hem hebben gevoerd.’

In zijn eerste verklaring hierover, op vrijdagmiddag naar de Volkskrant, doet hij dat niet. In zijn tweede statement, dat hij na druk van jullie stuurde, toont hij meer spijt. Wat betekent dat voor jullie?

‘De reactie die Matthijs eerst gaf stelt ons teleur en dwingt ons tot beraad. Op basis van de gesprekken die wij met elkaar gevoerd hebben, hadden we een ander statement verwacht. En dat hebben we Matthijs ook laten weten. Het nieuwe statement nemen we mee in de gesprekken die we met hem voeren.’

Hebben jullie er voldoende vertrouwen in dat het grensoverschrijdende gedrag nu is gestopt?

‘Het gaat ons erom dat er geen cultuur mag ontstaan waarin dit soort gedrag geaccepteerd wordt. Door gesprekken met Matthijs, de makers en de producent, hebben wij het vertrouwen dat er bij de programma’s die er nu worden gemaakt een andere cultuur heerst. Maar de eerste reactie die Matthijs aan de Volkskrant heeft gegeven, dwingt ons tot beraad.’

Wat kunt u doen voor oud-medewerkers die onderdeel zijn geweest van deze cultuur en daar last van hebben of hebben gehad?

‘We vinden het belangrijk naar hen toe te erkennen dat de organisatie hier destijds beter mee om had moeten gaan. Er had een luisterend oor geboden moeten worden om vervolgens de presentator en de eindredactie aan te spreken op de cultuur. Dat dit niet is gebeurd, is pijnlijk en betreuren we. We zijn geschrokken van sommige verhalen van collega’s die we nadien hebben gehoord en bieden mensen die we nog niet hebben gesproken ook de mogelijkheid aan contact met ons op te nemen. We begrijpen dat het een te hoge drempel kan zijn om dit direct bij BNNVara te doen, daarom nemen we er ook een externe partij voor in de hand.’

Waarom zouden mensen zich nu nog melden? Wat hebben zij daar zelf aan?

‘Dat zal voor iedereen verschillend zijn. We merkten in de gesprekken die we hebben gevoerd dat het voor een aantal mensen goed was om van ons te horen dat wat zij hebben meegemaakt niet had moeten gebeuren. Die erkenning kan mensen misschien helpen. Het delen van de verhalen levert ons ook zeker lessen op voor de toekomst, mensen zetten ons op scherp om dit soort zaken in het vervolg beter te doen.’

Hoe gaat u dat bewerkstelligen?

‘We hebben vertrouwenspersonen en we hebben ons aangesloten bij Mores (meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in onder meer de televisiesector, red.). Iedere collega moet zich veilig voelen, zichzelf kunnen zijn en met respect feedback kunnen geven en ontvangen. We zijn ons ervan bewust dat het hard werken is om die veilige werkomgeving voor iedereen te kunnen realiseren. Om te zorgen dat dit zorgvuldig gebeurt laten we ons hierin begeleiden door een expert in sociale veiligheid. We vinden dat deze cultuur nooit meer mag plaatsvinden. Met ‘nooit’ in kapitalen.’