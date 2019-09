BNNVara biedt excuses aan voor antisemitische beller op NPO Radio 1

Beeld ANP

De uitspraken werden rond tien voor vijf ’s ochtends gedaan, in het inbelprogramma Gaan! Opmerkelijk is dat de presentator nauwelijks weerwerk gaf. Dinsdagmiddag, na het beluisteren van het minutenlange fragment, bood BNNVara excuses aan in een schriftelijke verklaring. ‘Deze luisteraar had absoluut niet de ruimte moeten krijgen om zijn antisemitische uitspraken te verkondigen.’

Het gesprek met de beller, die zich ‘Mario’ noemt, begint vrij normaal. Hij reageert rustig op de stelling van de show, die op weekdagen van 4 tot 6 uur 's ochtends te horen is: kinderen hebben te veel verplichtingen. Volgens hem komt dat doordat iedereen, ook minderjarigen, wordt ‘gemodelleerd om te renderen’. Halverwege het gesprek ontspoort zijn betoog: alle problemen zijn de schuld van de Joden. Al snel valt het woord uitroeien.

Presentator Morad El Ouakili reageert onderkoeld, bijna alsof dit een normale mening is. Hij stelt de beller vragen die nog meer antisemitische taal oproepen: ‘Ik begrijp niet alles wat je zegt’, ‘Wat bedoel je met Jodengespuis?’. Tijdens het gesprek meldt El Ouakili doodleuk dat er al veel reacties binnenkomen op het verhaal van Mario, en dat er meerdere positieve bij zitten. Hij leest er zelfs wat voor, zoals ‘een waarheid als een koe’.

Het gesprek duurt acht minuten, waarin de beller Joden betitelt als kikes - een Engels scheldwoord – en uitlegt dat hij geen ‘enge racist’ is. El Ouakili: ‘Natuurlijk, dat begrijp ik ook.’ Ze sluiten het interview af in harmonie: ‘Dank je wel voor je tijd’, zegt de presentator.

Een tijdje later leest El Ouakili nog wat boze reacties van luisteraars voor, waaruit blijkt dat het gesprek slechter is gevallen dan hij misschien had verwacht. ‘Mag Adolf de complotnazi alstublieft van de radio?’ ‘Niet te geloven dat een antisemiet zo mag leeglopen.’ ‘Heeft men dan niks geleerd van de jaren dertig?’. Op dat moment gaat hij niet in op de kritiek.

Bij nader inzien vindt de presentator dat hij fouten heeft gemaakt, blijkt uit de summiere verklaring van BNNVara: ‘Het gesprek had moeten worden afgekapt of de spreker had zijn woorden moeten terugnemen. Morad El Ouakili is het hiermee eens. Wij dulden geen antisemitisme of andere vormen van discriminatie in onze programma’s.’

BNNVara was dinsdagmiddag niet bereid om aanvullende vragen te beantwoorden.