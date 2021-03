BN’ers geven kleine partijen de media-aandacht die ze tekortkomen

Documentairemaker Sunny Bergman tijdens een antiracismeprotest. Ze is een van de 289 kunstenaars die een manifest heeft ondertekend om BIJ1 te ondersteunen. Beeld NPO 2

De verkiezingsuitslag moet nog komen, maar op het Twitteraccount van Code Oranje overheerst al trots. Erik de Vlieger, Patty Brard, ‘de Jannen’ Roos en Dijkgraaf; allemaal zeggen ze deze week op de partij te gaan stemmen. En op de site van Code Oranje schittert ook nog Johan Derksen als ‘Ambassadeur Vrije Woord’.

De steunbetuigingen moeten Code Oranje helpen woensdag de eerste zetel in de partijgeschiedenis te halen. ‘Zonder calimero te willen zijn: wij moeten heel hard buffelen voor media-aandacht’, zegt lijsttrekker Richard de Mos. ‘Dan is het geweldig als dit soort mensen in de openbaarheid onze ideeën steunen.’

Voor potentiële nieuwkomers in de Tweede Kamer geen tv-debatten of paginagrote krantenadvertenties, ze moeten daags voor de verkiezingen zwevende kiezers op andere manieren overtuigen. Enige hulp is daarbij welkom. Een opvallende vorm van de helpende hand: prominenten die op sociale media een stemverklaring afgeven.

Zoals Peter R. De Vries, die op Twitter meldde op het pan-Europese Volt te gaan stemmen. Bij eerdere verkiezingen is hij nooit voor zijn stemkeuze uitgekomen, ‘ook om niet daarop geframed te worden’. Nu maakt hij een uitzondering, omdat hij gelooft dat ‘zo’n nieuwkomer een steuntje in de rug kan gebruiken. Op het moment dat ik mijn keuze twitter, zijn er misschien mensen die denken: als die De Vries daarop stemt, laat ik ook eens kijken waar zij voor staan.’ Eerder schreef ook de Correspondent-hoofdredacteur Rob Wijnberg deze verkiezingen voor Volt te kiezen en flirtte onder meer Arjen Lubach publiekelijk met de partij.

Ik heb lang getwijfeld, maar overwoog toen dat de gevestigde orde lang genoeg de kans heeft gehad en dat het tijd is voor een nieuwkomer, een ander geluid. Ik stem VOLT. Gewoon omdat het anders moet. https://t.co/JOksYxS5gP — Peter R. de Vries (@PeterRdeV) 16 maart 2021

Documentairemaker Sunny Bergman is een van de 289 kunstenaars die een manifest heeft ondertekend om BIJ1 te ondersteunen. In 2018 stond ze zelf op de kieslijst om voor de partij in de Amsterdamse gemeenteraad te komen. Nu hoopt ze via een stemverklaring haar volgers te overtuigen voor ‘een sterk links tegengeluid’ in de Tweede Kamer te kiezen. ‘Dit kan mensen een zetje in de rug geven’, denkt Bergman. ‘Misschien zijn kiezers bang dat BIJ1 niet genoeg stemmen haalt voor een zetel en je daardoor een verloren stem uitbrengt. Maar zo laten we zien dat we met veel zijn.’

Volgens communicatiewetenschapper Mark Boukes (Universiteit van Amsterdam) is het voor kleine partijen bijna altijd handig als mensen met een groot podium over hen praten: het levert naamsbekendheid op. Tegelijkertijd kan een stemverklaring kiezers ook inhoudelijk richting bepaalde partijen duwen. Daarvoor is essentieel dat de afzender ‘vertrouwd’ wordt door de ontvanger: er moet aanleiding zijn de mening serieus te nemen.

‘Maar wie waarin vertrouwen heeft, is lastig in te schatten’, zegt Boukes. ‘Sommige mensen zullen Patty Brard serieuzer nemen dan Rob Wijnberg. Ze bereiken een compleet ander publiek.’

Zo heeft Brard 240 duizend volgers op Instagram, die in de loop van dinsdag meerdere malen getrakteerd werden op berichten over Code Oranje. Lijsttrekker De Mos: ‘Het is heel fijn als wij op die manier onze boodschap kunnen vertolken.’