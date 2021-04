BN’ers en prominente zakenlui het schip in door debacle met vrouwelijke lustpil

Racende broers Tom en Tim Coronel zijn twee van de BN’ers die hun geïnvesteerde geld dreigen kwijt te raken. Beeld Brunopress

De medicijnen werden ontwikkeld door de Nederlandse wetenschapper Adriaan Tuiten met zijn bedrijf Emotional Brain.

Onder de investeerders zijn bekende Nederlanders en vermogende zakenlieden, zoals de familie Companjen van Bakker Bart, Ruud Sondag (ex-topman van afvalverwerker Van Gansewinkel) en voormalig ING-topman en Ahold-commissaris Jan Hommen, maar ook Forum voor Democratie-Kamerlid Olaf Ephraim en VVD-prominent en zakenman Cees Meeuwis, de racende broers Tim en Tom Coronel, componist John Ewbank en ict-miljonair Marcel Stolk.

Ook voor de rijksoverheid en de provincie Flevoland dreigt een financiële strop nu Emotional Brain op de rand van een faillissement staat. De rechtbank verleende het bedrijf vorige week uitstel van betaling. Deze overheden hebben jaren geleden geld geleend aan en aandelen gekocht in het bedrijf. Tuiten hoopte met zijn bedrijf Emotional Brain miljarden te verdienen aan zijn uitvinding, maar de ontwikkeling ligt al jaren stil en de verliezen stapelden zich de afgelopen jaren op.

In totaal staken de aandeelhouders rond de 42 miljoen euro in het bedrijf. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) leende het bedrijf in totaal circa 4,5 miljoen euro, waarvan de aflossing en rente bij de lening opgeteld mocht worden. Dat bedrag is inmiddels opgelopen tot 8,4 miljoen euro.

Een woordvoerder van de RVO laat weten dat er altijd een risico zit aan ‘dit soort investeringen’. De provincie Flevoland wil niet reageren.

Wereldwijd aandacht

De pil werd in 2013 groots aangekondigd door Adriaan Tuiten in The New York Times en kreeg nadien wereldwijd aandacht. Tuiten zei toen dat vele vrouwen worstelen met weinig of afnemende lustgevoelens en zijn pil zou dat probleem oplossen. Hij stelde toen dat de potentiële markt enorm was. Gesproken werd van de vrouwelijke variant van Viagra, het commercieel zeer succesvolle medicijn dat seksuele problemen van mannen verhelpt. Vooraanstaande seksuologen uitten kritiek en spraken van ‘de medicalisering van de vrouwelijke seksualiteit’.

De pillen zijn nooit verder gekomen dan testfase 2. De medicijnen zijn volgens betrokkenen onder meer mislukt door amateurisme, mismanagement, onduidelijke onderzoeksresultaten en gebrek aan geld. Tuiten claimde de afgelopen tijd tegenover aandeelhouders dat hij enorm is tegengewerkt, dat onderzoeksresultaten zijn gehackt en gemanipuleerd, dat hij en anderen werden gestalkt en dat er bedrijfsgeheimen werden gestolen. Maar daarvan heeft hij geen bewijs kunnen overleggen.

Adriaan Tuiten, de Nederlandse wetenschapper die de 'vrouwelijke Viagra' ontwikkelde. Beeld website Emotional Brain

‘Mensen helpen’

Tuiten zegt in een reactie dat hij zich niet herkent in het beeld dat critici en betrokkenen van hem schetsen. ‘In het algemeen ben ik inderdaad een gepassioneerd onderzoeker, hierbij is mijn motief om oorzaak-en-gevolgrelaties te vinden die zo dicht mogelijk de waarheid benaderen en die je kunt gebruiken om mensen te helpen.’ Ook zegt hij dat goed onderzoek de ‘allerbelangrijkste drijfveer’ is in zijn bestaan.

Aandeelhouders hebben meermaals geprobeerd Tuiten terzijde te schuiven als directeur, maar daarbij liepen ze vast door de manier waarop het bedrijf is georganiseerd. Zo is Tuiten directeur en grootaandeelhouder, waardoor hij veranderingen weet tegen te houden. Daarnaast is de voorzitter van de raad van commissarissen, de Gelderse miljonair Anjo Joldersma, ook aandeelhouder van het bedrijf, en heeft hij persoonlijk leningen verstrekt aan het bedrijf. De afgelopen maanden heeft hij de meeste rekeningen van het bedrijf betaald om een acuut faillissement te voorkomen. Joldersma wil geen commentaar geven.